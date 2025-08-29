  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Katılım sigortacılığında 30 milyar barajı aşıldı

Katılım sigortacılığının prim üretimi Haziran 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 32,5 milyar lirayı geçti. TSB Başkanı Uğur Gülen, “Hedefimiz, katılım sigortacılığını bölgemizde de örnek gösterilen bir seviyeye taşımak” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katılım sigortacılığında 30 milyar barajı aşıldı
Takip Et

Türkiye’de katı­lım sigortacılığı­nın prim üretimi Ha­ziran 2025 itibarıyla ge­çen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 32,5 mil­yar lirayı geçti. Aynı dönem­de sigorta sektörü genelin­de prim üretimi yüzde 52 yükselişle 576,8 milyar liraya çıktı. Böylece katılım sigor­tacılığının toplam prim üre­timinden aldığı pay yüzde 5,6’ya ulaştı.

Katılım sigor­tacılığı, son 5 yılda sektör ge­nelindeki büyüme eğilimine büyük ölçüde paralel seyret­ti. 2020’de sektör prim üreti­mi 82,6 milyar liraya yakla­şarak yüzde 19,3, katılım si­gortacılığı tarafı ise yaklaşık 4,3 milyar lira prim üretimiy­le yüzde 24,2 arttı. Takip eden yıl sektörün toplam prim üre­timi 105,3 milyar lirayı geçe­rek yüzde 27,5 büyüdü. Katı­lım sigortacılığı da benzer şe­kilde artış göstererek payını yüzde 5,2 seviyesinde korudu.

Sigortacılıktan aldığı pay yüzde 5’i geçti

Katılım sigortacılı­ğı, sektörün 235 milyar li­rayı geçen prim üretimi­ne ve yüzde 123 büyümeye ulaştığı 2022 yılında 12,1 mil­yar lira prim üretimiyle yüz­de 120 artış kaydetti. 2023’te sektör 485,9 milyar liray­la yüzde 107 prim üretim ar­tışına ulaşırken, katılım si­gortacılığı 24,5 milyar li­ra prim üretimiyle yüzde 103 büyüdü. Bu iki yılda ka­tılım sigortacılığının sek­tör prim üretiminden aldı­ğı pay sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 5 olarak gerçekleş­ti. Sektörün 838,5 milyar li­ra prim üretimine ve yüzde 72,5 büyüme oranına ulaştı­ğı 2024’te, katılım sigorta­cılığı prim üretimi 43,1 mil­yar lirayla yüzde 75,8 artış gösterdi. Böylece geçen yıl ka­tılım sigortacılığının sektö­rün toplam prim üretiminden aldığı pay yüzde 5,1’e çıktı.

Faizsiz fonlara ilgi büyük

Katılım sigortacılığında­ki büyümeye paralel olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzunda da faiz­siz fonlar, Haziran 2024’ten Haziran 2025’e kadarki 1 yıl­lık dönemde hem gönüllü BES’te hem de Otomatik Ka­tılım Sistemi’nde (OKS) pa­yını artırdı. Bu artış BES havuzunun toplamında da kendini gösterdi.

Türkiye Si­gorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, birlik olarak ka­tılım sigortacılığının güç­lü potansiyeline inandıkla­rının altını çizerek, şunla­rı kaydetti: “Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine dahil olmamış ki­şilerin varlığı sektörümüzün bir gerçeği. Bu nedenle katı­lım sigortacılığının çalışma prensiplerinin faize duyar­lı vatandaşlarımıza doğru yollarla izah edilmesi büyük önem taşıyor. Hedefimiz, ka­tılım sigortacılığını sadece ülkemizde değil, bölgemizde de örnek gösterilen bir sevi­yeye taşımak.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL