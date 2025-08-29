Katılım sigortacılığında 30 milyar barajı aşıldı

Türkiye’de katı­lım sigortacılığı­nın prim üretimi Ha­ziran 2025 itibarıyla ge­çen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 32,5 mil­yar lirayı geçti. Aynı dönem­de sigorta sektörü genelin­de prim üretimi yüzde 52 yükselişle 576,8 milyar liraya çıktı. Böylece katılım sigor­tacılığının toplam prim üre­timinden aldığı pay yüzde 5,6’ya ulaştı.

Katılım sigor­tacılığı, son 5 yılda sektör ge­nelindeki büyüme eğilimine büyük ölçüde paralel seyret­ti. 2020’de sektör prim üreti­mi 82,6 milyar liraya yakla­şarak yüzde 19,3, katılım si­gortacılığı tarafı ise yaklaşık 4,3 milyar lira prim üretimiy­le yüzde 24,2 arttı. Takip eden yıl sektörün toplam prim üre­timi 105,3 milyar lirayı geçe­rek yüzde 27,5 büyüdü. Katı­lım sigortacılığı da benzer şe­kilde artış göstererek payını yüzde 5,2 seviyesinde korudu.

Sigortacılıktan aldığı pay yüzde 5’i geçti

Katılım sigortacılı­ğı, sektörün 235 milyar li­rayı geçen prim üretimi­ne ve yüzde 123 büyümeye ulaştığı 2022 yılında 12,1 mil­yar lira prim üretimiyle yüz­de 120 artış kaydetti. 2023’te sektör 485,9 milyar liray­la yüzde 107 prim üretim ar­tışına ulaşırken, katılım si­gortacılığı 24,5 milyar li­ra prim üretimiyle yüzde 103 büyüdü. Bu iki yılda ka­tılım sigortacılığının sek­tör prim üretiminden aldı­ğı pay sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 5 olarak gerçekleş­ti. Sektörün 838,5 milyar li­ra prim üretimine ve yüzde 72,5 büyüme oranına ulaştı­ğı 2024’te, katılım sigorta­cılığı prim üretimi 43,1 mil­yar lirayla yüzde 75,8 artış gösterdi. Böylece geçen yıl ka­tılım sigortacılığının sektö­rün toplam prim üretiminden aldığı pay yüzde 5,1’e çıktı.

Faizsiz fonlara ilgi büyük

Katılım sigortacılığında­ki büyümeye paralel olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzunda da faiz­siz fonlar, Haziran 2024’ten Haziran 2025’e kadarki 1 yıl­lık dönemde hem gönüllü BES’te hem de Otomatik Ka­tılım Sistemi’nde (OKS) pa­yını artırdı. Bu artış BES havuzunun toplamında da kendini gösterdi.

Türkiye Si­gorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, birlik olarak ka­tılım sigortacılığının güç­lü potansiyeline inandıkla­rının altını çizerek, şunla­rı kaydetti: “Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine dahil olmamış ki­şilerin varlığı sektörümüzün bir gerçeği. Bu nedenle katı­lım sigortacılığının çalışma prensiplerinin faize duyar­lı vatandaşlarımıza doğru yollarla izah edilmesi büyük önem taşıyor. Hedefimiz, ka­tılım sigortacılığını sadece ülkemizde değil, bölgemizde de örnek gösterilen bir sevi­yeye taşımak.”