Katılım sigortacılığında 30 milyar barajı aşıldı
Katılım sigortacılığının prim üretimi Haziran 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 32,5 milyar lirayı geçti. TSB Başkanı Uğur Gülen, “Hedefimiz, katılım sigortacılığını bölgemizde de örnek gösterilen bir seviyeye taşımak” dedi.
Türkiye’de katılım sigortacılığının prim üretimi Haziran 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 32,5 milyar lirayı geçti. Aynı dönemde sigorta sektörü genelinde prim üretimi yüzde 52 yükselişle 576,8 milyar liraya çıktı. Böylece katılım sigortacılığının toplam prim üretiminden aldığı pay yüzde 5,6’ya ulaştı.
Katılım sigortacılığı, son 5 yılda sektör genelindeki büyüme eğilimine büyük ölçüde paralel seyretti. 2020’de sektör prim üretimi 82,6 milyar liraya yaklaşarak yüzde 19,3, katılım sigortacılığı tarafı ise yaklaşık 4,3 milyar lira prim üretimiyle yüzde 24,2 arttı. Takip eden yıl sektörün toplam prim üretimi 105,3 milyar lirayı geçerek yüzde 27,5 büyüdü. Katılım sigortacılığı da benzer şekilde artış göstererek payını yüzde 5,2 seviyesinde korudu.
Sigortacılıktan aldığı pay yüzde 5’i geçti
Katılım sigortacılığı, sektörün 235 milyar lirayı geçen prim üretimine ve yüzde 123 büyümeye ulaştığı 2022 yılında 12,1 milyar lira prim üretimiyle yüzde 120 artış kaydetti. 2023’te sektör 485,9 milyar lirayla yüzde 107 prim üretim artışına ulaşırken, katılım sigortacılığı 24,5 milyar lira prim üretimiyle yüzde 103 büyüdü. Bu iki yılda katılım sigortacılığının sektör prim üretiminden aldığı pay sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 5 olarak gerçekleşti. Sektörün 838,5 milyar lira prim üretimine ve yüzde 72,5 büyüme oranına ulaştığı 2024’te, katılım sigortacılığı prim üretimi 43,1 milyar lirayla yüzde 75,8 artış gösterdi. Böylece geçen yıl katılım sigortacılığının sektörün toplam prim üretiminden aldığı pay yüzde 5,1’e çıktı.
Faizsiz fonlara ilgi büyük
Katılım sigortacılığındaki büyümeye paralel olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzunda da faizsiz fonlar, Haziran 2024’ten Haziran 2025’e kadarki 1 yıllık dönemde hem gönüllü BES’te hem de Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) payını artırdı. Bu artış BES havuzunun toplamında da kendini gösterdi.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, birlik olarak katılım sigortacılığının güçlü potansiyeline inandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine dahil olmamış kişilerin varlığı sektörümüzün bir gerçeği. Bu nedenle katılım sigortacılığının çalışma prensiplerinin faize duyarlı vatandaşlarımıza doğru yollarla izah edilmesi büyük önem taşıyor. Hedefimiz, katılım sigortacılığını sadece ülkemizde değil, bölgemizde de örnek gösterilen bir seviyeye taşımak.”