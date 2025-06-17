Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan: Sözleşme hacmimiz geçen yıl yüzde 450 arttı

Hamide HANGÜL

Tasarruf finansmanı mo­delini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefleyen Katılımevim, geçen yıl sözleşme hacmini yüzde 450 artırarak 52,3 milyar TL seviyesine ulaştır­dı. Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, şirketin hedefleri ve yeni yatırım planlarını DÜN­YA’ya açıkladı.

Katılımevim’in 2018 yılında güçlü bir sermaye altyapısıyla kurulduğunu söyle­yen Ahmet Özcan, “En başından beri hazır olduğumuz altyapı­mızla 6361 sayılı Finansal Kira­lama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yer alan yönetme­liklerin tüm gerekliliklerini ye­rine getirerek, 2022'de BDDK li­sansımızı aldık. Çok geçmeden, 2023'te ise Borsa İstanbul’da iş­lem gören ilk ‘tasarruf finans­man’ şirketi olduk” dedi.

“Sektör ortalamasının üzerinde büyüdük”

Geçen yıl, sektör ortalaması­nın üzerinde büyüdüklerini söy­leyen Özcan, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Net faaliyet kârımız bir önceki yıla oranla yüzde 206 bü­yürken, aktif büyüklüğümüz bir yılda yüzde 450 artarak 18,9 mil­yar TL’ye ulaştı. Özellikle müşte­ri kazanımı, sözleşme hacmimiz ve şube ağımızda sağladığımız artışla birlikte hem finansal hem de operasyonel olarak olduk­ça güçlü bir yılı geride bıraktık.

Tasarruf finansman sektörü ak­tif büyüklüğünün yüzde 217 ora­nında büyüdüğü bir dönemde, bu büyümeye önemli katkı sağladık. 2025 yılı için hedefimiz, sürdü­rülebilir ve sağlıklı büyümemizi devam ettirmek. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız ve şeffaf iş mo­delimizle sektördeki payımızı ve aynı zamanda sektörün büyüme­sini artırmayı hedefliyoruz.”

Katılımevim olarak teslimat­lara devam ettiklerini açıklayan Özcan, şu bilgileri verdi: “Kuru­luşumuzdan 2024 yıl sonuna ka­dar geçen sürede 32 binden faz­la vatandaşımızı hayallerindeki ev ve arabaya kavuşturduk. 2025 sonu itibarıyla toplam teslimat sayımızın 50 bin civarında ola­cağını öngörüyoruz.” Şube ağı­nın da büyüttüklerini söyleyen Özcan, “Bu ay itibarıyla 82 şu­bemizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Henüz faaliyete baş­lamamış, kurulumları devam eden 2 yeni şubemiz daha yakın­da açılacak. Şube ağımızı büyü­türken bölgesel talepleri dikka­te alarak tüketicimize en hızlı ve kolay ulaşabileceğimiz doğru lo­kasyonları tespit etmek için yo­ğun bir çalışma gerçekleştiriyo­ruz” diye konuştu.

Katılımevim’den İktisat Katılım Bankası

“2024 yılında da güçlü büyümemiz devam etti” diyen Ahmet Özcan, “Bir yıl öncesine göre toplam sözleşme hacmimiz yüzde 450 büyüyerek 2024 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 52,3 milyar TL seviyesine ulaştı. 2025 yılına geldiğimizde, ilk 3 aylık dönemde toplam sözleşme hacmimiz 25,4 milyar TL’ye, aktif büyüklüğümüz 18,8 milyar TL’ye ulaştı.

Bu büyüme performansımızı devam ettirerek hem sektördeki payımızı artırmayı hem de sektörün büyümesini amaçlıyor ve daha fazla kişiyi ‘tasarruf finansmanı’ imkanları ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Sözleşme hacimleri ve diğer finansal verilerdeki görülen rekor büyümelerin yanında birçok önemli yatırıma imza attık. En önemlisi girişimimiz geçtiğimiz yıl gerçekleşti; yeni bir Katılım Bankası kurmak için kolları sıvadık. BDDK’ya başvurumuzu yaptık.

Başvurumuz BDDK tarafından onaylandı ve geçtiğimiz aylarda İktisat Katılım Bankası A.Ş. adıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak yeni Katılım Bankamız tescillenmiş oldu. 2025 yılında İktisat Katılım Bankası’nın kurulum süreci devam ederken diğer yandan şube ağımızı büyütmeye, hem marka iletişimimizdeki hem de tasarruf finansman sektöründeki yenilikleri uygulamaya geçirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.”