Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan: Sözleşme hacmimiz geçen yıl yüzde 450 arttı
Katılımevim, 2024 yılında sözleşme hacmini yüzde 450 artırarak 52,3 milyar TL seviyesine yükseltti Bu yılın ilk üç ayında ise 25,4 milyar TL’ye ulaştıklarını açıklayan Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “Bu yılın sonunda, toplam teslimat sayımızın 50 bin civarında olacağını öngörüyoruz” dedi.
Hamide HANGÜL
Tasarruf finansmanı modelini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefleyen Katılımevim, geçen yıl sözleşme hacmini yüzde 450 artırarak 52,3 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, şirketin hedefleri ve yeni yatırım planlarını DÜNYA’ya açıkladı.
Katılımevim’in 2018 yılında güçlü bir sermaye altyapısıyla kurulduğunu söyleyen Ahmet Özcan, “En başından beri hazır olduğumuz altyapımızla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yer alan yönetmeliklerin tüm gerekliliklerini yerine getirerek, 2022'de BDDK lisansımızı aldık. Çok geçmeden, 2023'te ise Borsa İstanbul’da işlem gören ilk ‘tasarruf finansman’ şirketi olduk” dedi.
“Sektör ortalamasının üzerinde büyüdük”
Geçen yıl, sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini söyleyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Net faaliyet kârımız bir önceki yıla oranla yüzde 206 büyürken, aktif büyüklüğümüz bir yılda yüzde 450 artarak 18,9 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle müşteri kazanımı, sözleşme hacmimiz ve şube ağımızda sağladığımız artışla birlikte hem finansal hem de operasyonel olarak oldukça güçlü bir yılı geride bıraktık.
Tasarruf finansman sektörü aktif büyüklüğünün yüzde 217 oranında büyüdüğü bir dönemde, bu büyümeye önemli katkı sağladık. 2025 yılı için hedefimiz, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemizi devam ettirmek. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız ve şeffaf iş modelimizle sektördeki payımızı ve aynı zamanda sektörün büyümesini artırmayı hedefliyoruz.”
Katılımevim olarak teslimatlara devam ettiklerini açıklayan Özcan, şu bilgileri verdi: “Kuruluşumuzdan 2024 yıl sonuna kadar geçen sürede 32 binden fazla vatandaşımızı hayallerindeki ev ve arabaya kavuşturduk. 2025 sonu itibarıyla toplam teslimat sayımızın 50 bin civarında olacağını öngörüyoruz.” Şube ağının da büyüttüklerini söyleyen Özcan, “Bu ay itibarıyla 82 şubemizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Henüz faaliyete başlamamış, kurulumları devam eden 2 yeni şubemiz daha yakında açılacak. Şube ağımızı büyütürken bölgesel talepleri dikkate alarak tüketicimize en hızlı ve kolay ulaşabileceğimiz doğru lokasyonları tespit etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Katılımevim’den İktisat Katılım Bankası
“2024 yılında da güçlü büyümemiz devam etti” diyen Ahmet Özcan, “Bir yıl öncesine göre toplam sözleşme hacmimiz yüzde 450 büyüyerek 2024 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 52,3 milyar TL seviyesine ulaştı. 2025 yılına geldiğimizde, ilk 3 aylık dönemde toplam sözleşme hacmimiz 25,4 milyar TL’ye, aktif büyüklüğümüz 18,8 milyar TL’ye ulaştı.
Bu büyüme performansımızı devam ettirerek hem sektördeki payımızı artırmayı hem de sektörün büyümesini amaçlıyor ve daha fazla kişiyi ‘tasarruf finansmanı’ imkanları ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Sözleşme hacimleri ve diğer finansal verilerdeki görülen rekor büyümelerin yanında birçok önemli yatırıma imza attık. En önemlisi girişimimiz geçtiğimiz yıl gerçekleşti; yeni bir Katılım Bankası kurmak için kolları sıvadık. BDDK’ya başvurumuzu yaptık.
Başvurumuz BDDK tarafından onaylandı ve geçtiğimiz aylarda İktisat Katılım Bankası A.Ş. adıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak yeni Katılım Bankamız tescillenmiş oldu. 2025 yılında İktisat Katılım Bankası’nın kurulum süreci devam ederken diğer yandan şube ağımızı büyütmeye, hem marka iletişimimizdeki hem de tasarruf finansman sektöründeki yenilikleri uygulamaya geçirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.”