Kauçuk sektöründe ‘BYD hareketi’
Türkiye kauçuk sektörü, ihracattaki kârsızlığı iç pazarda kapatmak istiyor. Çinli BYD’nin Türkiye’deki yatırımıyla hareketlenen sektör, BYD’nin hangi oranda Türkiye’den tedarik sağlayacağı konusunu merakla bekliyor. Kauçuk sektörü firmaları, BYD’ye çoktan listesini sundu.
Nurdoğan A. ERGÜN
Çinli BYD’nin Türkiye’de yatırımı, kauçuk sektörünü de heyecanlandırıyor. Döviz kuru baskısı ve girdi maliyetleri yüzünden uluslararası pazarlarda rekabet gücü zayıflayan Türkiye kauçuk sektörü, 2024'te ihraç birim fiyatında %5’e yakın bir kayıp yaşadı. Dış pazarlarda eli zayıflayan sektör, Çinli otomotiv firması BYD’nin Türkiye’de yapacağı yatırımla önümüzdeki süreçte iç pazarda bir hareketlilik bekliyor.
Savunma sanayi, otomotiv, inşaat makineleri, medikal, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere hemen her sektörde geniş bir kullanım alanı bulan kauçuk, özellikle elektrikli araç yatırımlarıyla büyüyen bir alan. Dünya kauçuk pazarı 50 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratırken, Türkiye’de de 6,5-7 milyar dolarlık bir kauçuk pazarı bulunuyor.
2 binden fazla firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye kauçuk sektörü, bugünkü yapısıyla ağırlıklı olarak ihracata çalışıyor. Kauçuk Derneği Başkanı Özcan Doğu Kaya, BYD’nin iç pazardan tedariki ile bu yapının değişebileceğini söylerken, talep olması durumunda sektör kapasitesinin bunu karşılayabilecek güçte olduğunu kaydetti.
BYD’nin Türkiye’ye geliyor olmasını sektör adına avantajlı bir durum olarak yorumlayan Kaya, “Burada önemli olan BYD’ye Türkiye’den metal aksamlar, plastik aksamlar, kauçuk aksamlar, otomotiv yedek parçaları gibi ne kadar ara mamul tedarik edeceğimiz. Biz ne kadar entegre olabileceğiz?” dedi. BYD’yi Türkiye’ye getiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de bu konuyu görüştüklerini anlatan Kaya, şunları söyledi: “Yerli tedarik şartı var. Ama tam oranın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Fakat yüksek oranda yerli tedarik şartı olduğunu duyduk. Sektör olarak biz de bu konu özelinde çalışıyoruz, BYD’ye otomotiv sektörüne çalışan firmalarımızın listesini de gönderdik.”
Direkt ihracat 4 milyar doları buluyor
Türkiye kauçuk sektörünün Avrupa’dan sonra hacimsel olarak ikinci büyük üretici konumunda olduğunu ifade eden Ö. Doğu Kaya, “Kauçuk, 4 milyar dolarlık direkt ihracatı olan bir sektör. Otomotiv, beyaz eşya gibi ürünlerle dolaylı yapılan ihracatı da eklersek rakam çok daha yüksek” dedi. 2024’te sektör ihracatında bir daralma yaşandığını belirten Kaya, “Biz önemli bir üretici ve ihracatçıyız.
Ancak katma değerimiz, AR-GE ve markalaşmamız yeterli seviyede olmadığı için maalesef çok katma değerli üretimleri başka ülkelere bırakıyoruz. Türkiye’de daha ziyade yüksek üretim hacminden devam etmek durumunda kalıyoruz. 2024 de bu şekilde devam etti” değerlendirmesini yaptı. Fasıllar bazında ise İstanbul Kimya ve Kimyevi Maddeler İhracatçı Birlikleri (İKMİB) kayıtlarına göre, 2024'te toplam 30,8 milyar dolarlık kimya ve kimya mamulleri ihracatı içerisinde kauçuk sektörünün payı 1.6 milyar dolar oldu.
2023’e göre ihracatta yüzde 3.35’lik kayıp kayıtlara geçti. Türkiye’de kauçuk hammaddesi üretilmediği için sektörün hammaddede %98- 99 ithalata bağımlı olduğunu dile getiren Ö. Doğu Kaya, “2024'te işçilik, hammadde, finansman maliyetlerimiz hatırı sayılır bir şekilde arttı.
Buna bağlı olarak tonaj olarak ihracatımızda bir düşüş olmasa da birim fiyatlarımız %5 oranında düştü. Maliyetlerimiz artarken satış birim fiyatlarımızın düşüyor olması, artık çok zorlandığımızı, karlılıkların çok düştüğünü gösteriyor” dedi. İthalata bakıldığında hammaddenin ithal birim fiyatlarında artış olduğuna işaret eden Kaya, “Fakat sektör olarak ürettiğimiz ürünlerin ihraç birim fiyatını maalesef istediğimiz seviyede artıramadık” yorumunu yaptı.
Yine de sektörü birim fiyatı yüksek bir alan olarak gösteren Kaya, şöyle devam etti: “Kauçuk sektörü araç lastikleri ve araç dışı olarak ikiye ayrılır. Lastikte küresel oyuncular olduğu için fiyatlar daha sabit. Biz genelde lastik dışı alana bakarız. Orada birim fiyatımız yaklaşık 6 dolar. Ama aynı ürün ithalatta 9.5 dolara çıkıyor.”
Avrupa’daki durgunluk sektörü zorlayacak
Türk kauçuk sektörünün ihracatının yüzde 65’ini Avrupa, özellikle de Almanya’ya yaptığını açıklayan Ö. Doğu Kaya, “Almanya başta olmak üzere Avrupa otomotiv sektöründe büyük bir durağanlık yaşanıyor. Avrupa’daki bu yavaşlama 2025’te bizi olumsuz etkileyecek” diye konuştu. Otomotiv üretiminde Çin’in çok hızlı ilerlediğini anlatan Kaya, şu değerlendirmeleri yaptı: “Dünyada otomotiv üretiminin Çin’e kayması bizim için büyük sıkıntı, büyük risk. Amerika’ya bile bir şekilde girebiliriz ama Türkiye’den Çin pazarına girmek çok zor. İşin gerçeği özellikle kauçuk ürünleri gibi ürünlerde bu pazarda çok başarılı değiliz.”
“2025’te ne olacağını Trump şekillendırecek”
Sektörü 2025’te neler beklediğine dair yorumlarını da paylaşan Doğu Kaya, “Dünya nefesini tuttu Trump’a bakıyor. Trump kapılarını sadece Çin’e kapatmıyor. Avrupa ile ticari savaşı var ve bunu kazandığı net. Şimdi üretim kısmen Hindistan’a kayıyor. Bir kısmı Türkiye’ye kaydırmayı tercih edecek mi, etmeyecek mi sorusu var. Burada Türk firmalar bir potansiyel yaratmak zorunda. Özellikle kauçuk sektöründe rotasını bu yöne doğru değiştirmeyen firmalar 2025’te de çok zorlanacak” dedi.
“Kriz dönemi her zaman kötü değildir”
Bir yanda jeopolitik ve politik engeller diğer yanda mevzuatsal sıkıntılar nedeniyle zor dönem yaşandığını söyleyen Kaya, “Bu dönemde her şey çok hareketli, konsantrasyon zor. Sanayici işine odaklanamıyor. Ama biz kolay olmayan dönemlerde de başarılı olabilen bir toplumuz. Kriz dönemleri, her zaman kötü değildi. Verimsizlerin elenmesi faydalı bile olabilir. Endişemiz, gerçekten verimsizler mi eleniyor, yoksa farklı sebeplerden dolayı elenen firmalar oluyor mu?” dedi.