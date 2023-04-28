Kaya Grubu Pazarlama Direktörü Cüneyt Uslu: Odağımızda ‘insan yaşamı’ var

Belma A. ÖZGEN

Kaya Grubu Pazarlama Direktörü Cüneyt Uslu, iş hayatında insan yaşamını korumaya yönelik ürünler tasarlayarak, bu ürünlerin üretimini yaptıklarını, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tüm çalışanları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirdiklerini anlattı.

Tüm çalışmalarını, “Kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümeyle elde ettiğimiz sektör liderliğini iç pazarda sürdürebilir kılarak global dünyaya taşımak, mükemmeliyetçi yaklaşımı çerçevesinde dünyanın en büyük markaları arasında yer almak olarak belirlediğimiz vizyonumuz doğrultusunda yapmaktayız” diyen Cüneyt Uslu, dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Söz konusu durumun, ürünlerin dünyadaki ilgili standartlara uygun olarak üretilmesi ve sertifikalandırılması ile tescillendiğini anlatan Cüneyt Uslu, “Bununla beraber zaman içerisinde sadece gelişmeleri takip eden değil, onları ortaya çıkaran tarafta olmaya başladık” dedi.

100 yerlileştirme projesini tamamlamayı hedefliyoruz

Kaya Safety olarak ana faaliyet konularından biri olan yüksekte çalışma alanında kullanılan ürünlerin ve bileşenlerin ithalatını azaltmak için 200 farklı yerlileştirme projesi oluşturduklarını anlatan Cüneyt Uslu şunları söyledi: “Zorlu pandemi koşullarına rağmen yerlileştirme projelerimizden 40’ını 2022 sonu itibariyle tamamladık. 2023 yılı sonu itibariyle toplamda 100 adede ulaşmayı, 2024 yılı sonu itibariyle de 200 adedi tamamlamayı hedefliyoruz.

Bütçemizin yüzde 5’ini Ar-Ge harcamalarına ayırarak sektördeki öncülüğümüzü sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.” Kaya Grubu’nun, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla “İş, Güvenlik, Yaşam” konseptini şirket politikası olarak benimsediğini anlatan Cüneyt Uslu, bu amaçla ISO 45001 standardı gereklerini karşılayan yazılı “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi” uyguladıklarını belirtti.