"Kayıt dışı göçmen meselesi içinden çıkılmaz hale geldi"
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı M. Tuncay Yıldırım, kentin sorunlarının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Kayıt dışı göçmen sorununa dikkat çeken Yıldırım, bu sorunun acil çözülmesini talep etti. GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise, sorunlu Suriyelilerin sınırdışı edilmesi konusunu tartışmaya açtı.
Güneş DOĞDU SOYLU
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı M. Tuncay Yıldırım, meclis üyeleriyle birlikte toplanarak son günlerde ülke gündeminde Gaziantep ile ilgili tartışılan pahalılık, barınma, kayıt dışı göçlerin sonuçları ve yerel yönetim uygulamaları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Başkan Yıldırım, 46 meslek grubunda faaliyet gösteren 36 bin tacir, tüccar ve üretici adına Gaziantep ve ülke gündemini meşgul eden konulara açıklık getirmek için düzenlenen bu toplantının önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini söyledi.
“Göç, pandemi, deprem ve savaşlar dengemizi bozdu”
Gaziantep’teki hatta Türkiye’deki sorunların tetikleyicilerinden birinin şüphesiz 13 yıldır geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğuna dikkat çeken Başkan Tuncay Yıldırım, “Kayıt dışı ticari faaliyetlerinin oluşturduğu haksız rekabet, kimi sektörlerde elde ettikleri üstünlükler işletmelerimizin iç ve dış pazar kayıplarına neden oldu. Kiralar başta olmak üzere genel fiyat seviyesine ve sosyo- kültürel yapımıza olan olumsuz etkileri ne yazık ki her geçen gün artan bir oranda hissediyoruz.
Bugün Gaziantep’te faaliyet gösteren kayıtlı Suriyeli işletme sayısı odamız, sanayi odası ve esnaf odaları dahil toplam 6 bin 300, kayıtlı Suriyeli istihdam sayısı ise 12 bin. Resmi kayıtlara göre Gaziantep’te 450 bin Suriyeli yaşıyor. Bu sayılar bile şehrimizdeki Suriyeli nüfusu düşününce kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne sermeye yeter. Bu durumun Türk işletmeler açısından oluşturduğu haksız rekabeti hepiniz tahmin edebilirsiniz” dedi.
“Gaziantep’in konut sorununu çözmeliyiz”
Gaziantep’in, Türkiye’de konut fiyatları ve kiraların en yüksek olduğu iller arasında yer aldığına değinen Yıldırım, yerel yönetimlere konut sorununu çözmek için çağrıda bulundu. Yerinde dönüşüm projeleri için onay bekleyen projelerin onaylanması gerektiğini söyleyen Başkan Yıldırım, Buyurun gelin konut stokunun arttırılmasına yönelik bu projeleri onaylayınız. Müteahhitlerimiz, vatandaşlarımız kiradan kurtulup evlerine geçsin ve bu şekilde binlerce ev boşa çıksın” dedi.
Açıklamasında Düzenleme Ortaklık Payı’na (DOP) da değinen Yıldırım, “Şehrimizde imara açılan arazilerde kanunen DOP yüzde 45 olarak belirtilmişti. Maalesef yüzde 65’e kadar DOP alınmakta. Biz komünist sisteme geçtik haberimiz mi yok? Belediyeler ihaleyle arsa satıyor üst limit yok. Kendilerinin tespit ettikleri fiyatların çok çok üzerinde arsa satışları oluşuyor. Serbest piyasa kamuya var özel sektöre neden yok? Gelsinler müteahhitlerimizin el birliğiyle konut sorununu çözelim. Herkesin kendi işini doğru bir şekilde yapması gerektiğine inanıyoruz. Seçim zamanı kapısını çalabileceğimiz esnaf bulamama ihtimalimiz var” dedi.
“Kent lokantaları esnafı zor durumda bırakıyor”
Yerel yönetimlerin açtıkları kent lokantalarına da değinen Tuncay Yıldırım, “Türkiye genelinde birçok belediye 40- 45 TL’ye vatandaşa yemek vereceklerini söylüyorlar.
Eğer bir kap yemek 40-45 TL’ye kâr bırakıyor ise buyursun belediye başkanlarımız, kamu kurumlarının temsilcileri restoran açsınlar 40- 45 TL’ye bu yemekleri satabilsinler bizlerde onlara destek olalım. Burada oluşacak kamu zararı burada yapılan iyi niyetler sonucunda bu belediyeler adına çalıştırılan işletmelerin kapanmasına sebep olacaktır. İşletmelerin zararına mal satabilme şansları sıfır. Pahalılıktan şikâyet edenler esnaf lokantaları. Bu sürecin sonunda esnaflarımızın bellerini doğrultabilme şansları yok” ifadelerini kullandı.
“Antep fıstığı Rize’nin fındığından kötü mü?”
Antep fıstığı üzerindeki tartışmalara değinen Yıldırım, “Kayıt altına giren fıstık dolayısıyla devletin kazancı var. Buradan yetkililere çağrımızdır, Antep fıstığı Rize’nin fındığından kötü mü veya Gaziantep Rize’den daha az mı hizmet ediyor. Bizde fındığa verilen desteğin aynısından Gaziantep fıstığına da istiyoruz” diye konuştu. Gaziantep’in de ilgili desteklerden faydalanması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Bu şehirde tarım biterse, hayvancılık biterse bu gemi batarsa bizde hepimiz içinde batarız” dedi.
Adnan Ünverdi: Sorunlu Suriyelilerin deport edilmesi önemli bir konu
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi geçtiğimiz gün gerçekleşen meclis toplantısında son günlerde Gaziantep’te yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler konusuna ilişkin tartışmaların büyüyerek devam ettiğini belirterek, “İç savaş nedeniyle ülkemiz Suriye’den sığınma talebinde bulanan insanlara kucak açmıştır. 2011 yılından bu yana nüfusuna göre en fazla Suriyeli göçü alan şehir Gaziantep olmuştur.
Resmi rakamlara göre şehrimizde 450 bin Suriyeli yaşamaktadır. Maalesef ilk göçle birlikte yatırımcı, meslek sahibi, nitelikli olarak değerlendirebileceğimiz kişiler büyük oranda Türkiye’den başka ülkelere göç etmişlerdir. Gelinen noktada her ne kadar üretime dahil edilmeleri, entegrasyonun sağlanması için önemli politika ve projeler yürütülmüş olsa da tersine göçün istenilen düzeyde olmaması bir dizi sorunları da beraberinde getirmiştir. Kaçak giriş yapmış, kayıt dışı çalışan ve güvenlik konusunda problem teşkil eden Suriyelilerin deport edilmesi bu konuda en önemli başlıktır’’ ifadelerini kullandı.