Kayseri, 8’inci Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor

08 Ekim 2019

Hilal SÖNMEZ

Yarın kapılarını açacak olan Kayseri 8’inci Mobilya Fuarı 13 Ekim’e kadar devam edecek. Fuar hakkında açıklamada bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Mobilya sektörünün Türkiye’deki başlangıcı her ne kadar eskilere dayansa da endüstriyel anlamda üretim süreci 1970‘li yıllarda başladı. 1980‘li yıllardan itibaren de globalleşme süreciyle tüketici profillerindeki gelişme ve değişimler kalite ve güncel model taleplerini bugün ülkemiz üretim tarzı ve kalitesi ile rekabet hedefi oluşturabilecek bir mobilya sektörü haline geldi. Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden biri olan mobilya endüstrisi, sürekli yeni pazarlar arayışı ve girişimci yapısı sayesinde son 10 yılda yaptığı ihracat atağıyla dünya sıralamasında 13’üncü sıralarda yer almayı da başardı. Verilere göre Türkiye’nin mobilya sektöründeki ihracatı 2.5 milyar dolar civarında. Bu miktar beklenen ölçüde olmasa da 2023 hedefi için mobilyadaki estetik bakış açısı, fonksiyonellik ve yaşanan trendler, özellikle de yeni pazar arayışları ile bu miktarın daha da artması bekleniyor. Kayseri 8’inci Mobilya Fuarı ile de hem sektöre hem kentimize hem de Türkiye’ye önemli ekonomik katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

200’ü aşkın yabancı ziyaretçi ve alım heyeti bekleniyor

TÜYAP tarafından Kayseri OSB Müdürlüğü, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) işbirliğinde düzenlenen fuara, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu (TAİF), Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ve KOSGEB destek verecek. TÜYAP’tan yapılan açıklamaya göre Avrupa başta olmak üzere, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Fas, Tunus, Libya, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Macaristan, Kazakistan, Rusya, Belarus, Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan ve İsrail gibi ülkelerde yoğunlaşmış, 200’ü aşkın yabancı ziyaretçi ve alım heyeti anlaşmalar yapmak üzere fuarı ziyaret edecek. Fuar hafta içi sektör temsilcilerine, hafta sonu ise tüm halka açık olacak.