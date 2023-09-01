Kayseri Ticaret Odası: Geleceğe dair yol haritası bekliyoruz

Kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “İş dünyası olarak öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyoruz. Reel sektör firmalarımız finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyor. KOBİ'lerimize destek vermeli, uygun finansman imkânlarına ulaşmalarını sağlamalıyız. Artık özel bankalar da üretimi desteklemeli” dedi.

“Artık özel bankalar da üretimi desteklemeli”

Kamu bankalarının ticari kredilerde üretime destek olduğunu belirten Gülsoy, “Zorlukları aşmak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz için özel bankalarımızın da artık yatırıma, istihdama, üretime, ihracata ve KOBİ'lerimize ciddi anlamda katkı sağlamaları bu dönemde büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

“İş dünyası ekonomide öngörülebilirlik bekliyor”

İş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik ve geleceğe dair yol haritası beklediklerini belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş planları yapmak ve güven içinde ilerlemek üzere, kamu idaremizin hazırlayacağı orta ve uzun vadeli planların gayet önemli olduğunu düşünüyoruz.

Dengeli ve kapsayıcı büyüme için makroekonomide istikrar ve güven sağlanmalı. Yapısal reformlara ilişkin somut bir yol haritası ortaya konulması lazım. Yeni ekonomi yönetiminin bu yönde hareket ederek, para politikasında başlattığı normalleşme adımları memnuniyet vericidir ve devam etmelidir."

Yüksek enflasyon nedeniyle işletme sermayelerinin hızla eridiğini belirten Gülsoy, “Üreten, katma değer yaratan, istihdam sağlayan ve ihracat yapanlar cezalandırılıyor. Gerçek olmayan kağıt üzerindeki fiktif karların mutlaka enflasyondan arındırılması gerekiyor Eğer enflasyon muhasebesi yürürlüğe girmez ise ciddi anlamda finansal erime ve satın alma gücü düşen bir reel sektör gerçeği ile karşı karşıya kalacağız.

Bu sebeple işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır. Hem çalışma barışının korunması hem de haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde enflasyon muhasebesinin ertelenmeden yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi.