Kayseri’de savunma sanayii buluşması

19 Haziran 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Kayseri’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Demir, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Kayseri OSB, Kayseri Ticaret Odası ve Kayser Sanayi Odası başkanlarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Valilik ve Askeri Pil Fabrikası’nı (ASPİLSAN) ziyaret eden Demir, daha sonra OSB hizmet binasına geldi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri OSB yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette; OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Demir ve beraberindeki heyete, Kayseri OSB’nin mevcut projeleri ile savunma sanayiine yönelik stratejik bir projeyle ilgili bilgiler sundu.

Savunma sanayii alanında Kayseri’nin stratejik önemi ve kentte bulunan savunma sanayiine yönelik tank bakım onarım Anatamir fabrikası, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üssü’nde bulunan ve nakliye uçaklarının fabrika bakım seviyesi bakımını yapan Fasbat tesisleri ile ASPİLSAN’ın katkıları konuşuldu. Buluşmada, sektördeki teknolojik gelişmeler, Ar-Ge, URGE, markalaşma, pazarlama, yazılım, donanım, iletişim, uzman kadroların hazırlanması, savunma sanayiinin önemi gibi konular da ele alındı.