Kazakistan yatırımı ile bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor
Armada Gıda, 2025'te devreye alacağı ve toplam 54 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek üçüncü fabrikasıyla, üretimde eşik atlamayı hedefliyor. Bölgesel oyuncu olma amacıyla Kazakistan’da tarımsal ürün işleme tesisi açacak olan Armada Gıda, ilk aşamada 4 - 5 bin metrekarelik depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kuracak.
Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alan Armada Gıda, gerçekleştirdiği halka arz analist sunumunda şirketin bugüne kadar geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve analistlerle paylaştı.
Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Armada Gıda’ya eşik atlatacak bir üretim kampüsü niteliğindeki üçüncü fabrika yatırımının tamamını 2025 yılının sonunda bitirmeyi hedeflediklerini, bölgesel bir oyuncu olmalarının ilk ayağı olarak Kazakistan’da tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı planladıklarını söyledi. Sönmez, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı.
Türkiye’nin en büyük gıda ihracatçılarından Armada Gıda'nın, yakın dönemde Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilmesi planlanan halka arzı öncesinde, Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saygın Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Hayri Sönmez, Hamiyet Sönmez, Armada Gıda Kurumsal Finansman Direktörü Biyanka Öztürk ve Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Direktörü Yiğit Engiz, Armada Gıda’nın kurulduğu günden bu yana büyüme hikayesi, finansal performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin detayları aktardı.
Armada Gıda’yı Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketlerinden biri haline getirdiklerini belirten Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, “Bugün Mersin’de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikamızda, 11 üretim hattımızda konvansiyonel ve organik ürünlerin işlenmesine devam ediyoruz. Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler olmak üzere toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Toplam 3 fabrikamızda, 725.000 ton/ yıl ürün işleme kapasitesi ve 118.665 MT depolama kapasitesine sahibiz" diye konuşt u.
“90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”
Bugün gelinen noktada Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin belirten Sönmez, "Yıllık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini global pazarlar oluşturuyor.
31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibariyle, seçili bakliyat ürünlerinde ülkemiz toplam ihracatının %7,2’sini, hububat ürünlerinde de toplam ihracatın %7,4’ünü Armada Gıda olarak biz gerçekleştirdik. Organik mercimek, organik fasulye, organik bulgur ve organik pirinç ihracatında Avrupa’da pazar liderleri arasındayız. Buna ek olarak konvansiyonel ürün ihracatında da Avrupa’nın önemli ülkelerinde pazar liderleri arasındaki konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.
Yatırımlarla ilgili bilgi veren Sönmez, “Merkez Fabrikamızda 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli bulgur işleme hattımızın kapasitesini, 7 milyon dolar yatırımla 966 ton/gün’e çıkarmayı planlıyoruz. 2024'de başlayan bu yatırımı, 2025'de faaliyete almayı öngörüyoruz. Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanımızda 30.000 MT depolama kapasitesini 2023 yılında devreye almıştık. 2.000 metrekarelik fabrika alanımızın inşaat çalışmaları da şubat ayında tamamlandı.
Söz konusu fabrikamızda toplam 40 ton/saat üretim kapasiteli fonksiyonel gıda tesisini, yılsonunda devreye almayı planlıyoruz. 2023 yılında programa alınarak yapımına başlanan 8.200 metrekare Lidaş depoları ile 8.800 metrekare ikinci etap depoların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Yatırımın tamamlanması akabinde aynı alanda 4.800 ton/ gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurmayı planlıyoruz. Üçüncü fabrika yatırımı kapsamında, yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yapıldı ve toplam yatırım büyüklüğü 54 milyon dolar olarak planlandı. Fabrikamızı 2025 yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor
Bölgesel bir oyuncu olma amacıyla Kazakistan’da tarımsal ürün işleme tesisi kuracaklarını söyleyen Sönmez, "Bu amaçla 2022'de şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. İlk etapta 4 milyon dolar yatırımla 4 bin - 5 bin metrekare depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Şanlıurfa Viranşehir ve Hatay Antakya’da toplam 28,8MW GES yatırımlarını da devreye almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“2024 yılını da başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz”
Armada Gıda’nın güçlü bir finansal yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Armada Gıda Kurumsal Finansman Direktörü Biyanka Öztürk ise “2021-2023 yılları arasında satışlarımızı tonaj bazında %22 oranında, ciromuzu ise dolar bazında %15 oranında artırdık. Yaşanan global belirsizlikler ve giderek zorlaşan piyasa koşullarına rağmen 2023 yılında ciromuzu ve ciromuzdaki ihracatın payını artırmayı başardık. 2023 yılında ciromuz 211 milyon dolar olarak gerçekleştirirken, ihracatımız 147 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde 32 milyon dolar FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjımız %15 olarak gerçekleşti. Güçlü finansallarımız, tamamlanan ve yatırımı devam eden doğru yatırımlarımız sayesinde 2024 yılını da geçmiş dönemlerde olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Sunumların ardından Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri analistlerin merak ettiği sorular yanıtlandı.
Super Cereal ile BM’nin 10 tedarikçisinden biri olacak
Konvansiyonel ve organik ürünlerin yanı sıra yetişkin maması olarak da bilinen “Super Cereal” (Süper Yaşam Tahılı) ve bebek maması ürünlerinin üretimini de planladıklarını açıklayan Fethi Kalıpçı Sönmez, “Super Cereal özellikle acil durumlar ve gıda güvensizliği bağlamlarında, hamile ve emziren kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi savunmasız nüfuslar arasında temel besin öğeleri ve enerji sağlamak üzere tasarlanmış bir besin takviyesi ürünü. 1995 yılından beri kayıtlı tedarikçisi olduğumuz WFP, Super Cereal’ı dünya genelinde çeşitli gıda yardımı programlarında kullanıyor.
Amaç, malnütrisyonu (yetersiz beslenme) önlemek, malnütrisyondan kurtulmayı desteklemek ve kriz durumlarıyla karşı karşıya olan veya gıda güvensizliği yaşayan bireylerin ve toplulukların genel sağlığına ve refahına katkıda bulunmak. Armada Gıda olarak biz de bu ürünün üretimi ve BM için sevkiyatı kapsamında 144 bin ton/yıl kapasiteli üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Dünyada kıtlık baş gösteren bölgelere gönderilecek bu üründe BM’nin 10 tedarikçisinden biri olmayı planlıyoruz” diye konuştu.