Kazakistan yatırımı ile bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor

Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şir­ketleri arasında yer alan Armada Gıda, gerçekleş­tirdiği halka arz analist sunu­munda şirketin bugüne kadar geldiği noktayı ve gelecek he­deflerini aracı kurumlar, port­föy yönetim şirketleri ve ana­listlerle paylaştı.

Armada Gı­da Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Arma­da Gıda’ya eşik atlatacak bir üretim kampüsü niteliğinde­ki üçüncü fabrika yatırımının tamamını 2025 yılının sonun­da bitirmeyi hedeflediklerini, bölgesel bir oyuncu olmaları­nın ilk ayağı olarak Kazakis­tan’da tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı planladıkları­nı söyledi. Sönmez, önümüz­deki dönemde de sürdürülebi­lir büyüme hedefleri doğrul­tusunda yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı.

Türki­ye’nin en büyük gıda ihracat­çılarından Armada Gıda'nın, yakın dönemde Global Men­kul Değerler liderliğinde ger­çekleştirilmesi planlanan hal­ka arzı öncesinde, Armada Gı­da Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Yöne­tim Kurulu Başkan Yardımcı­sı Saygın Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Hay­ri Sönmez, Hamiyet Sönmez, Armada Gıda Kurumsal Fi­nansman Direktörü Biyanka Öztürk ve Global Menkul De­ğerler Kurumsal Finansman Direktörü Yiğit Engiz, Arma­da Gıda’nın kurulduğu gün­den bu yana büyüme hikayesi, finansal performansı ve gele­cek hedeflerine ilişkin detay­ları aktardı.

Armada Gıda’yı Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketlerinden biri haline ge­tirdiklerini belirten Armada Gıda Yönetim Kurulu Başka­nı Sönmez, “Bugün Mersin’de toplam 137 bin 123 metreka­re alana sahip 3 fabrikamız­da, 11 üretim hattımızda kon­vansiyonel ve organik ürün­lerin işlenmesine devam ediyoruz. Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glu­tensiz ürünler ve diğer ürün­ler olmak üzere toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat faaliyetle­ri gerçekleştiriyoruz. Toplam 3 fabrikamızda, 725.000 ton/ yıl ürün işleme kapasitesi ve 118.665 MT depolama kapasi­tesine sahibiz" diye konuşt u.

“90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

Bugün gelinen noktada Al­manya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülke­ye ihracat gerçekleştirdikle­rinin belirten Sönmez, "Yıllık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini global pazarlar oluştu­ruyor.

31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibariy­le, seçili bakliyat ürünlerin­de ülkemiz toplam ihracatı­nın %7,2’sini, hububat ürün­lerinde de toplam ihracatın %7,4’ünü Armada Gıda ola­rak biz gerçekleştirdik. Orga­nik mercimek, organik fasul­ye, organik bulgur ve organik pirinç ihracatında Avrupa’da pazar liderleri arasındayız. Buna ek olarak konvansiyo­nel ürün ihracatında da Avru­pa’nın önemli ülkelerinde pa­zar liderleri arasındaki konu­mumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Yatırımlarla ilgili bilgi ve­ren Sönmez, “Merkez Fabri­kamızda 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli bulgur işle­me hattımızın kapasitesini, 7 milyon dolar yatırımla 966 ton/gün’e çıkarmayı planlıyo­ruz. 2024'de başlayan bu ya­tırımı, 2025'de faaliyete al­mayı öngörüyoruz. Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanımızda 30.000 MT de­polama kapasitesini 2023 yı­lında devreye almıştık. 2.000 metrekarelik fabrika alanımı­zın inşaat çalışmaları da şu­bat ayında tamamlandı.

Söz konusu fabrikamızda toplam 40 ton/saat üretim kapasi­teli fonksiyonel gıda tesisi­ni, yılsonunda devreye alma­yı planlıyoruz. 2023 yılında programa alınarak yapımı­na başlanan 8.200 metrekare Lidaş depoları ile 8.800 met­rekare ikinci etap depoların ise yıl sonuna kadar tamam­lanacağını öngörüyoruz. Ya­tırımın tamamlanması aka­binde aynı alanda 4.800 ton/ gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurma­yı planlıyoruz. Üçüncü fabri­ka yatırımı kapsamında, yak­laşık 20 milyon dolar yatırım yapıldı ve toplam yatırım bü­yüklüğü 54 milyon dolar ola­rak planlandı. Fabrikamızı 2025 yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor

Bölgesel bir oyuncu olma amacıyla Kazakistan’da ta­rımsal ürün işleme tesisi ku­racaklarını söyleyen Sönmez, "Bu amaçla 2022'de şirketi­mizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. İlk etapta 4 milyon dolar ya­tırımla 4 bin - 5 bin metreka­re depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı amaç­lıyoruz. Ayrıca, Şanlıurfa Vi­ranşehir ve Hatay Antakya’da toplam 28,8MW GES yatırım­larını da devreye almayı plan­lıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2024 yılını da başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz”

Armada Gıda’nın güçlü bir finansal yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Armada Gıda Kurumsal Finansman Direktörü Biyanka Öztürk ise “2021-2023 yılları arasında satışlarımızı tonaj bazında %22 oranında, ciromuzu ise dolar bazında %15 oranında artırdık. Yaşanan global belirsizlikler ve giderek zorlaşan piyasa koşullarına rağmen 2023 yılında ciromuzu ve ciromuzdaki ihracatın payını artırmayı başardık. 2023 yılında ciromuz 211 milyon dolar olarak gerçekleştirirken, ihracatımız 147 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde 32 milyon dolar FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjımız %15 olarak gerçekleşti. Güçlü finansallarımız, tamamlanan ve yatırımı devam eden doğru yatırımlarımız sayesinde 2024 yılını da geçmiş dönemlerde olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Sunumların ardından Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri analistlerin merak ettiği sorular yanıtlandı.

Super Cereal ile BM’nin 10 tedarikçisinden biri olacak

Konvansiyonel ve organik ürünlerin yanı sıra yetişkin maması olarak da bilinen “Super Cereal” (Süper Yaşam Tahılı) ve bebek maması ürünlerinin üretimini de planladıklarını açıklayan Fethi Kalıpçı Sönmez, “Super Cereal özellikle acil durumlar ve gıda güvensizliği bağlamlarında, hamile ve emziren kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi savunmasız nüfuslar arasında temel besin öğeleri ve enerji sağlamak üzere tasarlanmış bir besin takviyesi ürünü. 1995 yılından beri kayıtlı tedarikçisi olduğumuz WFP, Super Cereal’ı dünya genelinde çeşitli gıda yardımı programlarında kullanıyor.

Amaç, malnütrisyonu (yetersiz beslenme) önlemek, malnütrisyondan kurtulmayı desteklemek ve kriz durumlarıyla karşı karşıya olan veya gıda güvensizliği yaşayan bireylerin ve toplulukların genel sağlığına ve refahına katkıda bulunmak. Armada Gıda olarak biz de bu ürünün üretimi ve BM için sevkiyatı kapsamında 144 bin ton/yıl kapasiteli üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Dünyada kıtlık baş gösteren bölgelere gönderilecek bu üründe BM’nin 10 tedarikçisinden biri olmayı planlıyoruz” diye konuştu.