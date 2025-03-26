Kazancıların gözü Rusya, Ukrayna ve Suriye’de

Mehmet Hanifi GÜLEL

İç pazarda enflasyondan dolayı daralma yaşayan kazan ve basınçlı kap sektörü yeni dönemde Ukrayna, Rusya ve Suriye’ye odaklandı. Yeni yönetimle birlikte Suriye’de sanayi yatırımlarının artacağına yönelik beklenti ve Ukrayna ile Rusya’da pazarlarında yaşanan talep artışı kazan sektöründe hareketlilik yaşanmasına yol açacak.

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) tarafından düzenlene geleneksel iftar yemeği yapıldı. DÜNYA’ya konuşan KBSD Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Hoplamaz, sektörün yeni dönemdeki hedef ve beklentilerini anlattı.

Kapasite kullanım oranı yüzde 80

Kazan sektörünün 2023 yılını yüzde 100 büyüme ile kapattığını hatırlatan Hoplamaz, 2024’te ise yaşanan enflasyon süreçlerinin sektörde daralmaya neden olduğunu söyledi. Hoplamaz, “Ama mevcut durumumuzu korumaya çalıştık. 2024 yılında ısıtma sektörümüzün büyüklüğü yaklaşık 2.8 milyar dolara ulaştı. Bunun içinde büyük çaplı kazanların payı ise 800 milyon dolar.

Sektörümüz için 2025 iyi başladı ama son günlerde yaşanan belirsizlikler, ani dalgalanmalar özellikle kur riskleri bizim sanayicilerimizi ve üreticilerimizi zorluyor. Bunun da nedeni birçok yan ürünlerin dövize bağlı olmasından kaynaklanıyor. Biz bunları da yerlileştirmeye çalışıyoruz. Sektör yüzde 100 yerli üretim yapabilir durumda. Ancak yabancı hayranlığından dolayı bazı son kullanıcı sanayiciler ithal ürünleri tercih ediyor. Şu an sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 80’lerde bulunuyor” dedi.

“Suriye’de fuara katılacağız”

2025 yılında pazar odak noktalarının savaşın bitmesiyle Ukrayna ve Rusya olacağını belirten Hoplamaz, yine Suriye’nin önemli bir pazar olduğuna vurguladı. Hoplamaz, “Suriye’de haziran ayında yıllardır yapılmayan fuar yeni yönetimle birlikte kapılarını açacak. Bazı üyelerimiz bu fuara katılım sağlayacak.

Suriye, Rusya ve Ukrayna yoğun bir şekilde ürün satabileceğimiz ülkeler olacak. Hali hazırda zaten Özbekistan, Kazakistan, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerdeki pazarımız büyümeye devam ediyor. Avrupa zaten belirli bir periyotta ve miktarda sürekliliği var. Ama Ukrayna, Rusya ve Suriye’den çok umutluyuz. Suriye’de yeni yönetim ile birlikte sanayi yatırımlarının artması bekleniyor. Ukrayna ve Rusya’da Türk ürünlerine olan talep kazan sektörünü hareketlendirecek. Sektörümüzün ihracat oranı ortalaması yüzde 50’ler seviyesinde bulunuyor” diye konuştu.

“Alımlarda yerli ürün tercih edilmeli”

Hamdi Hoplamaz, özellikle kamu alımlarında yerli ürünlerin kullanılmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hoplamaz, “Müteahhitlerin ve kamunun yerli ürün alması için fiyat avantajı olmasına rağmen hala biz bunu aşamadık. Yabancı ürünler tercih ediliyor. Eğer yerli ürün tercih edilirse boş olan yüzde 20 kapasitemizi doldurulmuş oluruz. Böylece yüzde 100 kapasiteyle ülkemiz ekonomisini büyütmüş oluruz. Böylece de işsizlikle gerileme yaşanır” şeklinde konuştu.