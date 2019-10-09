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KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye ürünlerindeki KDV’nin yüzde 18’den 8’e düşmesini talep etti. Öksüz, “En azından 1 yıl uygulansın eğer gelirde düşüş yaşarsa tekrar gözden geçirsin. Büyüme konusunda iddialıyız. Toplam KDV gelirlerinde düşüş yerine artış sağlanacak” dedi.

KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü
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