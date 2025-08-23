Kentsel dönüşüm hızlandı yapı ruhsatı sayısı arttı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, Nisan-Haziran 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yapı izin istatistiklerinde kapsam genişletilirken, mevsimsel düzeltme uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerinin de hızlanmasıyla inşaat alanları son dönemde oldukça arttı.
Yalnızca belediyeler tarafından düzenlenen yapı belgelerini kapsayan istatistiklere, yılın ikinci çeyreğinden itibaren tüm yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri dahil edildi. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüz ölçüm yüzde 61,8 arttı. Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u de diğer yetkili idareler tarafından verildi.
40,3 milyon metrekaresi daire yapımı için
Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına, 40,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu kapsamda iki ve daha fazla daireli binaların yüz ölçüm payı da yüzde 74 olarak hesaplandı. Bunu 5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi. Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüz ölçüm yüzde 30,2 arttı.
Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,5'i belediyeler, yüzde 14,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 18,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Söz konusu binaların yüz ölçüm payı yüzde 67,5 olarak hesaplandı. Bunu 3,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.
Takvim etkisinde yüzde 45,4 yükseliş
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, aynı çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 45,4, daire sayısı yüzde 87,4 ve yüz ölçüm yüzde 59,3 arttı. Yine aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 44,1 ve yüz ölçümü yüzde 33,5 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 15,1, daire sayısı yüzde 40,2 ve yüz ölçüm yüzde 26,8 artış kaydetti.
1+0 daireler hareketlilik getirecek
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle binalarda yüzde 20'den fazla olmamak koşuluyla "1+0" daire tipinin yapımına izin verilmesi çeşitli sektörlerde de hareketliliği beraberinde getirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Stüdyo dairelerin üretiminin yeniden mümkün hale gelmesi, bekleyen birçok projede hızlı bir hareketlenme yaratacak ve 250'den fazla alt sektörü destekleyecektir” dedi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu da “Bir öğrenci veya geçici olarak bir bölgeye tayini çıkan kişiler bu daire tiplerini bulamadığı için daha büyük yapılara yöneliyordu. Bu da kaynak israfı oluşturuyordu, artık bu yaşanmayacak” yorumunu yaptı.