Kentsel dönüşüm hızlandı yapı ruhsatı sayısı arttı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, Nisan-Haziran 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüz­de 47,4 artış gösterdi. Türkiye İs­tatistik Kurumu (TÜİK) tarafın­dan yapılan düzenlemeyle, yapı izin istatistiklerinde kapsam ge­nişletilirken, mevsimsel düzelt­me uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda kentsel dönüşüm pro­jelerinin de hızlanmasıyla inşa­at alanları son dönemde oldukça arttı.

Yalnızca belediyeler tara­fından düzenlenen yapı belgele­rini kapsayan istatistiklere, yı­lın ikinci çeyreğinden itibaren tüm yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri da­hil edildi. Buna göre, yılın ikin­ci çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüz­de 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüz ölçüm yüzde 61,8 arttı. Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u de diğer yetkili idareler ta­rafından verildi.

40,3 milyon metrekaresi daire yapımı için

Bu dönemde yapı ruhsatı veri­len binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına, 40,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu kapsam­da iki ve daha fazla daireli bina­ların yüz ölçüm payı da yüzde 74 olarak hesaplandı. Bunu 5 mil­yon metrekareyle sanayi binala­rı ve depolar izledi. Yapı kullan­ma izin belgelerinde bina sayı­sı, söz konusu çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüz öl­çüm yüzde 30,2 arttı.

Yapı kullan­ma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 85,5'i belediye­ler, yüzde 14,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Aynı dönemde yapı kullanma izin bel­gesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz öl­çümü payına 18,4 milyon metre­kare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Söz konusu binaların yüz ölçüm payı yüzde 67,5 olarak hesaplan­dı. Bunu 3,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkisinde yüzde 45,4 yükseliş

Takvim etkilerinden arındırıl­mış seriye göre, aynı çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine gö­re yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 45,4, daire sayısı yüzde 87,4 ve yüz ölçüm yüzde 59,3 arttı. Yine aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,7, daire sayı­sı yüzde 44,1 ve yüz ölçümü yüzde 33,5 artış gösterdi. Takvim etkile­rinden arındırılmış seride, söz ko­nusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 15,1, daire sayısı yüzde 40,2 ve yüz ölçüm yüzde 26,8 artış kaydetti.

1+0 daireler hareketlilik getirecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle binalarda yüzde 20'den fazla olmamak koşuluyla "1+0" daire tipinin yapımına izin verilmesi çeşitli sektörlerde de hareketliliği beraberinde getirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Stüdyo dairelerin üretiminin yeniden mümkün hale gelmesi, bekleyen birçok projede hızlı bir hareketlenme yaratacak ve 250'den fazla alt sektörü destekleyecektir” dedi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu da “Bir öğrenci veya geçici olarak bir bölgeye tayini çıkan kişiler bu daire tiplerini bulamadığı için daha büyük yapılara yöneliyordu. Bu da kaynak israfı oluşturuyordu, artık bu yaşanmayacak” yorumunu yaptı.