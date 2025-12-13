Google Haberler

Kentsel dönüşüm olmasa piyasa çökerdi

“Biz bir va­tandaşın can güvenliğinin sorumluluğunu 50 yıl taşıyoruz” diyen Coşkun George Alis, yanlış yapılan işler yüzünden ‘Müteahhitiz’ demeye utanır hale geldiklerini söyledi. “Kentsel dönüşüm olmasa piyasa çökmüş durumda. Şu an tek işleyen sek­tör inşaat” diyen Alis, bankaların kredi muslukla­rını sıkı tuttuğu­na da işaret etti.

Recep ERÇİN

Senes Yapı Genel Müdürü Coş­kun George Alis, kentsel dönü­şümden gayrimenkul sektörüne ve sektörde yaşanan finansman sıkı­şıklığına ilişkin sorularımızı yanıtla­dı. Kapalıçarşı’dan Süryani bir aileden geldiğini belirten Alis, aile köklerinin taş oymacılığı ve metal işleme ustalı­ğına dayandığını, ancak kuyumculukta işlerin kötüleşmesiyle inşaat sektörü­ne yöneldiğini söyledi.

Alis, Türkiye’de ekonomi ve piyasa yapısına ilişkin eleş­tirilerini, “Bugün markaların hali, bir toprak ağasının arazisinde yaşamak gi­bi; suyu, havayı bile ondan alıyorsun. Her şey monopol oldu. Teknoloji devle­ri, ekonomi devleri; herkes hayatı elin­de tutuyor” sözleriyle ifade etti.

Bitişik binalar blok hâlinde dönüştürülmeli

Alis’e göre İstanbul’da dönüşümün önündeki temel engel, alan ve nüfus yo­ğunluğu. “İstanbul’da metrekare başı­na düşen insan sayısı Atina’da 3 kişiy­ken bizde 20 kişi” diyen Alış, “Boş alan yok, kuzeyi orman. Beşiktaş’ın göbe­ğindeki daireyi alıp Arnavutköy’de yer vereyim desem kabul edilmez. İnsanla­rın hayat alanları var. Dönüşüm yerin­de yapılmalı. Yan yana 2-3 bina birleşip en azından otoparklı hale gelmeli. Biti­şik binalar blok hâlinde dönüştürülme­li” görüşünü dile getirdi.

“Devlet dönüşümün önünü açtı”

Alis, başka sektörlerin durma nokta­sında olduğunu belirterek, “Kentsel dö­nüşüm olmasa piyasa çökmüş durum­da. Şu an tek işleyen sektör inşaat. Her­kes cepten yiyor. Devlet, dönüşümün önünü açtı. Beş yıl öncesine göre dö­nüşümde maliyet yüzde 50 arttı. Kent­sel dönüşüm çok hızlanmıştı ama bazı belediyelerin uygulamaları yüzünden frenlendi” değerlendirmesinde bulun­du. Vatandaşın konut seçerken öncelik sırasının hayati olduğunu vurgulayan Alis, “Biz bir vatandaşın can güvenli­ğinin sorumluluğunu 50 yıl taşıyoruz. Ucuza müteahhit arayan çok ama so­rulması gereken şu: amacın depreme karşı korunmak mı, yoksa buradan para kazanmak mı?” diye sordu.

Çıkarcı olmaktan vazgeçmek lazım

İnşaat sektörüne güvenin zayıfladı­ğını belirten Alis, “Bir bina düzgün ya­pılınca herkes sana proje verir. Ama bir söylem yayılıyor; müteahhit çalar, yap­maz, yarım bırakır diye. Bu algı öyle bir hale geldi ki, artık ‘müteahhitimz’ de­meye utanıyoruz" ifadelerini kullandı. Senes Yapı olarak farklı iş modelleriy­le sahada olduklarını aktaran Alis, “Biz arsa alıp geliştiriyoruz, kentsel dönü­şüm yapıyoruz, taahhüt işi de yapıyo­ruz. Konut ve iş yeri üretiyoruz, siteler kuruyoruz. Bir işte gerçekten iyi olmak istiyorsan çıkarcılıktan vazgeçeceksin. Biz sırasıyla 7 daire ile başladık, sonra 10, 12-15 derken bugün 60-70 dairelik projelere geldik. Bu noktaya gelmemiz 15 yılımızı aldı” diye konuştu.

“Banka krediyi onaylıyor ama kullandırmıyor”

Gayrimenkul sektöründe 2016, 2018 ve 2023’te yaşanan dalgalanma­ları hatırlatan Alis, “Biz gayrimenkul­de üç büyük kur krizini atlattık. Top­lamda altı krizi başarıyla geçtik. Şu an taahhüt işlerimiz sürüyor ama nakit akışı çok kritik. Banka 100 milyon li­ralık ipotek ve şahsi kefaletle krediyi onaylıyor ama kullandırmıyor. ‘Şu an iş yapma, otur’ deniyor” dedi.

Şu anda 28 iskanlı projeleri oldu­ğunu belirten Alis, 2030’a kadar 1500 daireye ulaşmayı hedeflediklerini, bugün itibarıyla 600’lü seviyelerde bulunduklarını söyledi.

