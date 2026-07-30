Kerkük tamam, boru hattı için müzakereye devam: ‘Kapasite 2.5 milyon varile çıksın’ pazarlığı
Irak, Türkiye’ye Ceyhan hattından günlük 1 milyon varil petrol sağlamayı taahhüt etti. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’na yönelik yapılacak yeni anlaşma için de müzakereler sürüyor. Türkiye, hattın Basra Körfezi’ne uzatılmasını, kapasitenin 1.5 milyon varilden 2.5 milyon varile çıkarılmasını ve Körfez ülkelerinin de bu hatlardan faydalanmasını istiyor.
Ferit PARLAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin huzurunda önceki gün iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Aynı gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji şirketi bp arasında hisse devir sözleşmesi için de imzalar atıldı. Böylece TPAO, bp Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın aldı.
Ortak basın toplantısında Irak Başbakanı Zeydi’nin Türkiye’ye günde 1 milyon varil petrol sağlayabileceklerini söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başka yere muhtaç olmayın, 1 milyon varil diyor. Hemen komşumuz Irak’tan 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız” ifadelerini kullandı. Zeydi de Erdoğan’ın “Yani günde 1 milyon varil Türkiye’ye petrol verebiliriz diyor” sözlerini “Evet, doğru; 1 milyon” diyerek doğruladı.
Bu gelişmeler yaşanırken, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’na yönelik yapılacak yeni anlaşma için müzakereler devam ediyor. Türkiye, hattın Basra Körfezi’ne kadar uzatılmasını, kapasitenin 1.5 milyon varilden 2.5 milyon varile çıkarılmasını, hat boyunca doğalgaz taşıması için de boru döşenmesini, Körfez ülkelerinin de bu hatlardan faydalanmasını istiyor.
Doğalgaz hattının inşaat maliyeti de düşecek
Türkiye aynı zamanda, boru hattı kapasite genişletmesi inşası için yapılacak kazıda, doğalgaz ve petrol olmak üzere iki boru hattı olmasının, inşaat maliyetlerini düşüreceğini, zamandan da kazandıracağını vurguluyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl, 2010 yılında akdedilen ve anlaşmazlıklarla anılan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’nın yenilemeyeceğini Irak tarafına iletmişti. Ve o anlaşma ile anılmayacak, yeni bir anlaşma yapılması konusunu gündeme getirmişti.
Ortak üretim ve yatırım gündemde
Hat için yapılacak ve bazı itilafların çözülmeye çalışıldığı yeni anlaşmada müzakerelerin uzaması durumunda, Irak’ın taşıma konusunda güç durumda kalmaması için, BOTAŞ formülü de Irak tarafına iletildi. Irak’ın, günlük 200 bin varil olan mevcut taşımanın 750 bin varile çıkarılması talebi de Türkiye tarafından kabul edildi.
Yanı sıra TPAO, bp, ConocoPhillips oluşan konsorsiyum, Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarında üretimi artırmak için, atılan imzalarla ortak oldu. Söz konusu ortaklığa, Türkiye ile Irak arasında enerji ilişkilerinin, petrol taşımacılığının ötesine geçerek ortak üretim, yatırım ve enerji altyapısı projelerini kapsayacak şekilde büyüyeceğinin sinyali olarak bakılıyor. Ancak, TPAO’nun Kerkük petrolü için yaptığı bu anlaşma, ortada Petrol Boru Hattı Anlaşması olmadığı için, akıllara petrolün nasıl taşınacağı sorusunu da getiriyor.
Tankerle taşıma istenmiyor
TPAO’nu da yer aldığı konsorsiyum tankerlerle taşıma fikrine sıcak bakmıyor. Ve çok yakında olan Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nı kullanmak istiyor. Bu konuda da müzakereler devam ediyor. Projenin ilk aşamada 3 milyar varil petrol eş değerinin üzerinde hidrokarbon kaynağını kapsadığı değerlendirilirken bp, sözleşme alanının toplamda 20 milyar varil petrol eş değerine ulaşabilecek kaynak potansiyeli taşıdığını öngörüyor.
Irak’ın Maden Çıkaran Endüstriler Şeffaflık Girişimi’nin (EITI) kamuya açık son saha bazlı üretim verilerine göre, TPAO’nun ortak olduğu sahalarda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretiliyor. Bunun yaklaşık 133 bin varili Bai Hassan, 107 bin varili Baba ve Avanah kubbeleri, 38 bin varili Jambur ve 25 bin varili Khabbaz sahalarından geliyor.
Geçiş dönemi düzenlemesi
İki tarafın bakanlık yetkilileri de Boru Hattı Anlaşması’ndan önce, Irak ham petrolünün Ceyhan Limanı’na ihracatının sürmesini sağlayacak Geçiş Dönemi Düzenlemesi’nin yapılabileceğine dikkat çekiyor.
Günlük yaklaşık 200 bin varil seviyesindeki petrol akışının 750 bin varile çıkarılmasının Kerkük sahalarının daha fazla geliştirilmesinde rol oynayacağı da ifade ediliyor. Ayrıca bp ve ConocoPhillips ile kurulan ortaklığın, TPAO’nun Irak’ta veya bu şirketlerin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde yeni projelerde yer almasının önünü açacağı da vurgulanıyor.
Irak’ın istikrarına vurgu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı bakanlıkta ağırlayarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Kerkük’te faaliyet gösteren bp Energy Company of Kirkuk Limited’in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın almasının ardından önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar görüşme sırasında, “Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak’ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Bayraktar, “Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Dün Türkiye Petrolleri’nin Kerkük’teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı; enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihî ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır.” dedi.
Diğer projeler yolda…
Bakan Bayraktar, “Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa ile bir araya gelerek bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabileceğimiz projeleri değerlendirdik. Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak’ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini de kullandı.
Erdoğan: Kapsamlı bir anlaşma istiyoruz
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereleri devam eden Türkiye Irak Petrol Hattı’na yönelik yeni anlaşma ile ilgili olarak, kapsamlı bir anlaşma istediğini dile getirdi. Erdoğan, “Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi’nin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
Bu konuda Sayın Başbakan’ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. İş birliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır” dedi.