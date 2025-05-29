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Kestelli: Günümüzde tarım sektörünün mücevheri organik tarımdır

Toprağın karşılaştığı çevresel ve ekonomik sorunlara çözüm sunan önemli bir alternatif olmasına ilaveten doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlayan organik tarım, bugün itibarıyla sağlıklı ve güvenilir gıda üretimiyle toplumsal refaha destek verip, tarım sektörünün mücevheri olmayı başardı.

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Kestelli: Günümüzde tarım sektörünün mücevheri organik tarımdır
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu KESTELLİ

İzmir ve Ege Bölgesi, yılın 300 günü güneşli havası, bereket­li toprakları ile organik üre­tim konusunda önemli bir potan­siyele sahip. Ancak şu ana kadar ne İzmir’in ne de Türkiye’nin var olan potansiyelini yeterince de­ğerlendirebildiğini söyleyebilme­miz pek mümkün değil. Bu durum resmi verilerden de net olarak gö­rülebiliyor. Türkiye, 2023 yılında 26,5 milyar dolar tutarında tarım­sal ihracat geçekleştirirken, aynı dönemde Türkiye’nin organik bit­kisel ve hayvansal ürün ihracatı sadece 164 milyon doları gördü. Halbuki organik tarım, stratejik bir öneme sahip ve mutlaka hükü­metimiz tarafından aktif bir şekil­de destek görmeli.

240 farklı ürün var

Türkiye’de yaklaşık 240 farklı organik bitkisel ürün yetiştirili­yor. 35 bin civarında organik bit­kisel üretim yapan çiftçimiz bu­lunuyor. En çok organik ürün ih­racatı gerçekleştirdiğimiz ilk beş ürün incir, meyve, üzüm, fındık ve ürünleri ile meyve suyu. En çok ihracatı gerçekleştirilen beş ürü­nün ikisinin üretiminde Ege Böl­gesi ön plana çıkıyor. En büyük organik tarım alanına sahip iller arasında ise Aydın yüzde 13,7 ile ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 9,9 ile Kastamonu, yüzde 9,5 ile Ağ­rı, yüzde 8,2 ile Kars, yüzde 7,8 ile Şanlıurfa izliyor. İzmir ise Tür­kiye geneli toplam organik tarım üretim miktarının yüzde 2,7’sini karşılıyor. Türkiye’de, toplam ta­rımsal alanın sadece yüzde 1,5’in­de; yani 225 bin hektarlık bir alan­da organik tarım yapılıyor. Bu oran organik tarımın henüz ülke genelinde yaygın olmadığını gös­termeye yetiyor.

Yüksek katma değer sağlar

Organik tarım, yüksek katma değerli ürünler ve ihracat potan­siyeli nedeniyle ekonomik açıdan son derece stratejik bir alandır aslında. Türkiye’nin organik tarı­ma yatırım yaparak uluslararası pazarda rekabet gücünü artırma­sı hem ekonomik büyüme hem de artan tarımsal ihracat geliri an­lamına geliyor. Küresel organik tarım pazarı verilerine baktığı­mızda da bunu net olarak göre­biliyoruz. Organik Tarım Araş­tırma Enstitüsü verilerine göre, 2000’li yılların başlarında sadece 15,1 milyar euro düzeyinde olan dünya organik tarımsal ürün tica­reti 2022 yılı itibariyle 134,7 mil­yar euro’ya yükseldi. Dünya orga­nik tarım ticaretinin yüzde 43’üABD tarafından gerçekleştirilir­ken bu pazardan Avrupa Birliği yüzde 34, Asya ülkeleri ise yüzde 9,2 pay alıyor.

Organik tarımın stratejik öne­mi, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik rekabet gücü, insan sağlığı ve gıda güvenliği gibi alan­larda kendini göstermektedir. İlk olarak, organik tarım, olum­suz çevresel etkileri en aza indirir. Toprak sağlığını korur, su kaynak­larını kirletmez ve biyolojik çeşit­liliği teşvik eder. Kimyasal gübre­ler ve pestisitler yerine doğal gir­diler kullandığı için uzun vadede toprak verimliliğini korur ve çev­resel tahribatı azaltılır. Bu, özel­likle iklim değişikliği etkilerine karşı tarımsal üretimin direncini artırır. Sağlık açısından ise kim­yasal kalıntılardan arınmış gıda­lar sunarak halk sağlığını korur.

Organik gıda diplomasisi

En başta da söylediğim gibi or­ganik tarım, tarım sisteminin mü­cevheridir. Onu işlemek, ona de­ğer katmak da özen ve ustalık ge­rektirir. Bunun sağlanabilmesi için yapılması gerekenlere şahsen organik gıda diplomasisi diyorum ve bu diplomasiyi nasıl yürütece­ğimizi şöyle sıralayabilirim:

Üretim havzalarında organik tarıma uygun alanlar ve bu alan­lara uygun bitki desenleri tespit edilmeli.

Üreticiler arasında organik ta­rımda verim düşüklüğü algısı mevcut. Bir taraftan bu algının gi­derilmesi için çalışmalar yapılır­ken diğer taraftan ortalama verim düzeyine yükseltecek araştırma, geliştirme çalışmaları hayata ge­çirilmeli.

Zeytin, incir gibi bazı ürünlerde kimyasal ilaç kullanılmadan üre­timi yapılan ancak sertifikasyon süreçlerine dahil olmayan ürün ve alanlar tespit edilerek organik üretime dâhil edilmeli.

Organik üretim için üreticilere verilen üretim destekleri artırıl­malı, aynı zamanda bu ürünlerin ihracatına da destek getirilmeli.

Kontrol ve sertifikasyon hiz­metlerinin etkinliği artırılmalı ve maliyetler düşürülmeli.

İç piyasada organik ürün talebi­ni artırıcı tanıtım faaliyetleri ger­çekleştirilmeli.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL