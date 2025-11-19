KFC Türkiye'ye resmen döndü: İlk şube açıldı

Türkiye fast food pazarının önemli markalarından Kentucky Fried Chicken (KFC), uzun süren sessizliğin ardından yeniden faaliyetlerine başladı. Amerikalı kızarmış tavuk zinciri, HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markaları bünyesinde bulunduran HD Holding ile franchise anlaşması imzalayarak Türkiye operasyonlarına geri döndü.

Sırada Mall of İstanbul var

2025'in başında tüm restoranlarını kapatarak geçici olarak Türkiye'den ayrılan KFC, aylar süren belirsizliğin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Zincirin Türkiye'deki yeni dönemdeki ilk restoranı Historia AVM'de kapılarını açtı. Şirket, Mall of İstanbul'daki şubenin de yakında faaliyete geçeceğini duyurdu.

Yum! Brands-HD Holding iş birliği

KFC'nin çatı şirketi Yum! Brands, markanın Türkiye'deki operasyonel yapısını güçlendirmek amacıyla pazarı yakından tanıyan HD Holding ile iş birliğine gitti. Yapılan bu anlaşmanın, markanın Türkiye'de tüketici güvenini yeniden tesis etmeye yönelik stratejisinin merkezinde yer aldığı belirtiliyor.