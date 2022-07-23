KFMİB Başkanı Sabır: Zor bir sezon bizi bekliyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Ordu’da fındık ihracatçılarına yönelik istişare toplantısı düzenledi.

Toplantı, KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birliğe bağlı Ordu’daki önemli fındık ve mamulleri ihracatçılarının büyük çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirildi. KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, burada yaptığı konuşmada Avrupa’da resesyon olasılığının keskin şekilde arttığına işaret ederek, fındık sektörünü zor bir sezon beklediğini ve talebin arzdan daha az olabileceğini kaydetti.

"İhracatta resesyon kaygısı arttı"

Küresel piyasalardaki resesyon endişeleri ve Avrupa’dan gelen yavaşlama sinyallerinin, Türkiye’de etkisini göstermeye başladığını belirten Sabır, özellikle Avrupa’ya yoğun çalışan fındık ihracatçılarını da etkisi altına alan bu durum karşısında uyarıda bulunarak, Avrupa’da yaşanan ekonomik daralmanın piyasaları etkileyeceğini söyledi. Sabır, "Avrupa’da resesyon var ve bu sene normal bir sezona girmiyoruz. Talep tarafında müşteriler aldıkları ürünleri daha yavaş sattıkları için depolarında mal birikti. Finansman maliyetleri de arttığı için kontratlarını da çağırmamaya başladılar’’ diyerek kritik gelişmelere dikkat çekti. Fiyat alım şartları ve finansman sürecindeki gelişmeler karşısında piyasaları yabancı alıcıların tutumu belirleyeceğini söyleyen Sabır, “Zor bir sezon olacağını şimdiden görüyoruz." dedi.

"Kur riski ile karşı karşıyayız"

İhracatçının çift haneli rakamlarla yükselen döviz riskleri nedeniyle kaynak bulma ve bununla rekabet etmekle karşı karşıya olduğunu ifade eden Sabır, “Firmaların finansmana erişimi kısıtlandı ‘’diyerek şöyle devam etti: “Bu sene talebin geçen seneye göre dünyadaki resesyonla beraber gerilemesi bekleniyor. Bu durumda hesaplarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Artık fındık depolamanın maliyeti çok büyük rakamları buluyor. Sektör finansmanda ihracat tarafında biraz rahat olsa da, şuanda Eximbank döviz kredisi vermiyor, sadece TL kredisi veriyor. Bu durumda TL kredisinde de kur riski almış oluyoruz.” dedi.

"Fiyat rekabeti’ sektörü yıpratır"

Dünyada fındık üretim alanlarının arttığına dikkat çeken Sabır, “Amerika’da ciddi bir üretim artışı var. Şili 5 yıl içerisinde 80-90 bin ton üretime ulaşacaktır. Yabancı alıcılar hem üretim yapıyor hem de burada üretilen fındığı alıyor. Bunun yanında çikolatayı orada üretmek üzere üretim tesisleri kuruyorlar. Kuzey Amerika tarafında Oregon’da da fındık dikim sahaları genişlemeye devam ediyor. Orada yeni çeşitlerin dikimi yapıldığı için randıman artışı da gözleniyor. Türk fındığı ile Oregon fındığı arasında ilk defa fiyat rekabeti yaşandığını bu sezon gördük. Savaş altındaki Ukrayna’da bile yeni fındık üretim sahaları açılıyor. İtalya, Azerbaycan ve Gürcistan’da da üretimler artıyor.” diyerek dünya fındık piyasasında yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini, bunun için Türk fındık sektörü olarak bir an önce verim artışı sağlayarak maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.