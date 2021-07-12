KFMİB fındıkta tahmini rekolteyi cuma açıklayacak

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) 2020-2021 sezonu tahmini fındık rekoltesini cuma günü açıklayacak. 14 il 90 ilçedeki ve farklı yüksekliklerdeki bahçelerde yapılan çalışmaların sonucunu cuma günü kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten KFMİB Başkanı Edip Sevinç, şu açıklamalarda bulundu: “Birlik olarak her yıl, yüksek ziraat mühendisi başkanlığındaki ziraat mühendislerinden oluşan bir ekibe, ülkemiz fındık rekolte tahmininin tespiti amacıyla 14 il 90 ilçedeki ve farklı yüksekliklerdeki bahçelerde çalışma yaptırılmaktadır.

Bu yıl da aynı ekip tarafından 10 Şubat-01 Mart 2021 tarihleri arasında “Karanfil Sayımı” 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında “Karanfilden Çotanağa Dönüşüm” çalışması, 10-14 Haziran 2021 tarihleri arasında “Sonradan Doğan Fındıklarda Döllenmenin Olup Olmadığı” çalışması sonuçlandırılmış olup, gerçeğe en yakın rekolte tahminine ulaşabilmek için gerekli olan ve 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan “Çotanak Sayımına Göre Tahmini Fındık Rekoltesi Çalışması” ise 14 Temmuz 2021 tarihinde sonuçlanacak şekilde halen devam etmektedir.

Son günlerde rekolte ile ilgili spekülatif haberlerde görülen artış üzerine, Yönetim Kurulumuz, söz konusu son çalışma sonuçlarının 16 Temmuz 2021 Cuma günü kamuoyu ile paylaşılmasının daha uygun olacağına karar vermiş bulunmaktadır.”