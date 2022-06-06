Kil ihracatının önü açıldı, sırada üretim alanları var

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Dünyanın en büyük kil üreticisi olan Ukrayna, savaş nedeniyle üretimi durdurunca gözler Türkiye’nin Şile ilçesine çevrildi. Başta İspanya ve İtalya olmak üzere Avrupalı tedarikçiler Şile’ye yönelince Ticaret Bakanlığı, iç piyasada arz sıkıntısı oluşmaması için ihracatı kontrol altına aldı. Bu süreçte maden ve seramik sektör temsilcileri Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlık, yaptığı inceleme sonucunda iç piyasa için arz sorunu olmadığını tespit etti. İlgili sektörler iç piyasayı da göz önünde bulundurarak dengeli bir ticaret yapacaklar. Böylece, kil ihracatı kayıt altına alınarak yapılmaya devam edilecek. Ukrayna’dan Şile’ye kayan siparişlerle seramik ihracatının artması ve yüksek katma değer sağlaması mümkün. Seramik sektörü, bunun için birçok yatırımı devreye aldı. Ancak hem maden hem de seramik sektörünün geleceği için fırsat ve tehdit aynı anda masada bulunuyor. Seramik sektörünün kullandığı yüksek mukavemetli kilin yüzde 90’ı İstanbul’daki Şile havzasından çıkıyor. Kili seramik sektörüne sağlayan ise maden şirketleri ise işletme ruhsatı aldığı bölgenin sadece yüzde 40’ını kullanabiliyor. Sektör temsilcileri, üretim izninin verilmesi halinde hem ihracatın artacağını hem iç piyasada tedarik sorunu kalmayacağını hem de iç piyasada fiyatların dengeleneceğini söylüyorlar.

Şile’de katma değer potansiyeli var

Paydaşlarla yapılan iletişimin ve iş birliğinin önemine vurgu yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Bugün bu iş birliğinin önemini ve gücünü görmüş olduk. Kil ihracatı kayıt altına alınarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu karar için başta Ticaret Bakanımız Mehmet Muş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Seramik sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Çetinkaya, “Hem yurt içi hem de yurt dışına tedarikin yapılabileceği, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak bir potansiyel mevcut. Bunun için Şile bölgesindeki imalat ve kapasitenin artırılması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu arazilerde üretim yapılabilmesi için talebimizi ilettik.” diye konuştu.

Seramikte yatırımlar hızlandı, hammadde ihtiyacı artacak

Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde kil ihracatının kayda bağlı olarak izleneceğini ancak ihracata devam edileceğini dile getiren Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz de, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı olumlu adımlar attı. Maden ve seramik sektörü birlikte müşterek hareket etmesi sonuç getirdi. Sektörümüzde çok ciddi yatırımlar var. Seramik kaplama malzemeleri ve vitrifiye seramik alanlarında 10’dan fazla yeni tesis devreye giriyor. Bu kadar yeni tesis için hammadde sahalarının genişletilmesine ihtiyaç var. Ukrayna, savaş nedeniyle devreden çıktığı için özellikle İspanya ve İtalya’dan çok yoğun talep alıyoruz. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısıtlı alan ilan ettiği arazilerin bir an önce işletmeye açılması lazım.”