Kılıç güçlü kişisel marka oluşturmanın 5 unsurunu açıkladı

Kişisel markanın bir işletme ile hedef kitlesi arasında bir köprü görevi gördüğünü, insanların seçenekler arasında boğulduğu bir dönemde, sadece ürün veya hizmetin değil; güven, değerler ve hikayelerin satın alındığını aktaran Dijital Pazarlama Uzmanı Kılıç, güçlü bir kişisel markanın bir işletmeye çok fazla kazandırdığını aktardı.



“Aynı zamanda kişisel marka, işletmeleri rakiplerinden farklılaştırır. İster bir girişimci, ister küçük bir işletme sahibi, ister büyük bir şirketin lideri olun, kişisel markanız, geleneksel pazarlamanın yapamadığını yapar: Duygusal bağ kurar ve sadakati artırır.” diye açıklama yapan Kılıç, kişisel markanın başarısına ise şöyle örnek verdi:



“Buna en çarpıcı örnek Elon Musk’tır. Tesla ve SpaceX devrim niteliğinde şirketler… Ancak bu şirketlerin arkasındaki kişisel marka, yani Musk’ın vizyonu ve cesareti, onlara bir kült statüsü kazandırdı. İnsanlar Tesla’ya, Musk’ın yenilikçiliğine ve liderlik yeteneklerine olan güvenleri sayesinde yatırım yapıyor.



Daha küçük ölçekli bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’de çalıştığım dönemlerde kişisel marka kullanarak işletmeleri nasıl dönüştürdüğümü gördüm. Property Turkey'deki pazarlama çalışmalarımız sırasında, İngilizce olarak “Straight Talk” adlı bir YouTube programı başlattık. Türk emlak sektörünü analiz eden bu platform, şeffaflık sağlayarak binlerce yabancı yatırımcının karar vermesine yardımcı oldu. Bu, kişisel markanın işletmeler için nasıl bir fark yaratabileceğinin en somut örneklerinden biri.”



Kılıç, “Bazı işletme sahipleri şöyle düşünebilir: “Şirketimin markası yeterli değil mi? Neden bir kişisel markaya da ihtiyacım olsun?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:



“Bu oldukça yaygın bir yanılgı. Evet, şirket markası önemli, ancak bir kişisel marka kadar duygusal bağlantı kuramaz. İnsanlar, insanlar ile bağ kurar. Kişisel marka, bir işletmenin daha samimi, daha güvenilir ve daha çekici hale gelmesini sağlar. Bir düşünün: Yüzü olmayan bir şirketle mi iş yapmayı tercih edersiniz, yoksa kendi hikayesini, vizyonunu ve mücadelelerini paylaşan tutkulu bir kurucuyla mı? Özellikle danışmanlık, eğitim ve B2C hizmet sektörlerinde kişisel marka sadece faydalı değil; kritik öneme sahiptir.



Kişisel markanın temel unsurlarını da beş başlık halinde toparlayan Dijital Pazarlama Uzmanı Kılıç, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:



“Samimiyet: Kişisel markanız, kim olduğunuzla uyumlu olmalı. Samimiyet, güven inşa eder. Netlik: Mesajınız, değerleriniz ve neyi savunduğunuz net olmalı. Belirsizlik markanızı zayıflatır. Tutarlılık: Sosyal medyadan halkla ilişkiler etkinliklerine kadar her alanda mesajınız tutarlı olmalı. Değer: Markanız, hedef kitlenize bilgi, ilham veya çözüm sunarak bir değer katmalı. Görünürlük: En iyi kişisel marka bile görünür olmadıkça bir anlam ifade etmez. Sosyal medya, röportajlar ve halkla ilişkiler yoluyla tanınırlık artırılmalı.



Youtube’da geliştirdiği içerikler sayesinde yatırımcılara güven sağladığını, Visa Franchise’daki çalışmalarıyla da hedef kitlenin sorunlarını anlamada ve çözüm üretmede büyük bir rol oynadığının vurgusunu yapan Kılıç, “Kişisel marka sadece profesyonel bir büyüme sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bir miras oluşturmamı sağladı. Bugün yazdığım kitap, katıldığım etkinlikler ve kurduğum bağlantılar tamamen bu marka sayesinde mümkün oldu.” dedi.



“Kişisel markası olmayan bir işletme bugün nereden başlamalı?” sorusuna “İlk adım, hedef kitlenizi tanımlamak ve onların ihtiyaçlarını anlamaktır. Sonrasında kendi hikayenizi ve değerlerinizi bu ihtiyaçlarla uyumlu hale getirin.” şeklinde yorumda bulunan Kılıç, sözlerini şöyle bitirdi:



“Kişisel markanız sizin süper gücünüz. Sizi kalabalıklar arasında fark edilir kılan şeydir. Onu kucaklayın, yatırım yapın ve işletmenizi yeni zirvelere taşıyacak bir rehber olarak kullanın. Unutmayın, kişisel marka sadece başarı için değil, anlamlı bağlantılar kurmak ve kalıcı bir etki bırakmak için de önemlidir.”