Kilit Hospitality Group’un tüm otelleri ‘hayvan dostu’ olacak

Türkiye’de hayvan hakları yasası çıkarılması konusunda tartışmalar sürerken, Avrupa’nın en önemli turizm destinasyonlarından olan ülkemizde hayvan dostu otel sayısı her geçen gün artıyor. Kilit Hospitality Group (KHG) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, bu yıl itibarıyla Nirvana markasına ait üç otelde Pet Hotel projesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Tekirova’daki Nirvana Dolce Vita, Beldibi’ndeki Nirvana ME ve Lara’daki Nirvana Cosmopolitan otellerinde Luxy Pet Hotel’in bulunduğunu belirten Kilit, diğer otelleri için de projelendirmeye başladıklarını ifade etti.

‘Sosyal sorumluluk’ projesi kavramının son yıllarda altının boşaltıldığını ve markaların topluma karşı bir günah çıkarma ritüeline dönüştüğünü belirten Kilit, “KHG olarak biz kendimizi, bu alanda sosyal sorumluluk projesinin de ötesinde konumlandırıyoruz. Bu projeyi insanlara ve dört ayaklı dostlara ödemesi gecikmiş bir borç olarak kabul ediyoruz” dedi. Dört ayaklı dostların, ailelerin birer ferdine dönüştüğü gerçeğini saptadıklarını belirterek, “Ailelere, ‘ pet kabul etmiyoruz’ demenin, onlara nasıl bir üzüntü verdiğini anladık. Zira evlerinde pet olan aileler, tatile gittiklerinde, eğer petlerini de götüremezlerse, ailenin bir parçası geride kalmış oluyor. Buna neden olmanın bize nasıl bir bedel yüklediğini idrak ettik” diye konuştu.

Pet otel ne demek?

Dünya coğrafyalarında sıkça karşımıza çıkan pet otel uygulamasında, tesisin belli sayıda odasında müşteri ile misafirin evcil hayvanı aynı odada kalabiliyor.

Nirvana markalı otellerinde başlayan ‘Pet Hotel’ projesinin zamanla diğer marka otellerinde de uygulamaya başlanacağını ifade eden Tolga Kilit şöyle devam etti: “Şimdilik Nirvana markamız ile başladığımız projeyi zamanla Crystal markamızın bütün otellerine yaygınlaştıracağız. Projemizi de, ‘aile bireylerinin hepsine ev sahipliği yapmak’ olarak tanımlayabiliriz. Bu yıl itibarıyla Nirvana markamıza ait üç otelimizde başladık. Tekirova’daki Nirvana Dolce Vita, Beldibi’ndeki Nirvana ME ve Lara’daki Nirvana Cosmopolitan otellerimizde Luxy Pet Hotel var. Diğer otellerimiz için de projelendirmeye başlıyoruz.”

Pet Hotel uygulaması ile misafirlerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Tolga Kilit, “Bütün sektör olarak bu yönde yoğun bir talep baskısı yaşıyorduk. Biz bu beklentiyi önceden gözlemledik ve hizmetlerimize dahil ettik. Müşteri etkileşimi ile ilgili yönettiğimiz birkaç kanal var. Bunlar; yorum siteleri, otellerimizde yaptığımız anlık ve e-mail anketleri. Söz konusu platformlarda pet hotel uygulamamız ile ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz.”

Otellerindeki pet hoteller ile ilgili bilgiler veren Tolga Kilit, “Bu serviste hem pet sahiplerini mutlu ediyor hem de bu konuda fobisi olabilecek konuklarımıza da en küçük bir rahatsızlık vermiyoruz. Pet otellerimiz konaklama ve sosyal alanların uzağında ve bu nedenle diğer konuklarımızın etkilenmesi mümkün değil” diye konuştu.

“Veteriner hekim denetiminde tüm hijyen kontrolleri yapılıyor”

Veteriner hekim denetiminde tüm hijyen kontrol ve uygulamalarının yapıldığına dikkat çeken Tolga Kilit, pet ile yan yana gelmek istemeyen konukların rahatı için neler yapılabileceği noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Tolga Kilit şu değerlendirmede bulundu: “Giriş öncesinde, aileden pete ait tüm aşı ve iç/ dış parazit uygulamalarının güncel olduğu aşı karnesinin fotokopisini talep ediyoruz. Misafirlerimizin tesis içinde sadece belirlenen yürüyüş yollarında evcil hayvanları ile tasmalı olması koşuluyla gezi yapma olanağı bulunuyor.”

EVCİL HAYVANA ÖZEL HİJYEN MALZEMELERİ KULLANILIYOR

Kilit Hospitality Group’un pet hotellerinde hijyen konusunda alınan önlemlerden de bahseden Kilit, “Pet Hotel uygulamasında yer alan otellerimizde sadece evcil hayvan hijyeni için özel üretilmiş temizlik malzemeleri kullanılıyor. Güç kaybı durumunda anında devreye girecek 4 büyük jeneratörü olan, sel ve fırtına gibi doğal afetlere dayanıklı bir tesisiz. Havadaki bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için ozon dezenfeksiyon cihazlarıyla yüzde 100 temiz hava temizliği sağlanıyor” açıklamasını yaptı.