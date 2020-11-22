Ticaret Bakanlığı onayında, İKMİB'in organizasyonu ile düzenlenen '9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda ödüller sahiplerini buldu.

Pandemi dolayısıyla bu yıl 9’uncusu 21 Kasım’da ilk defa dijital olarak düzenlenen “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı” ödül töreni, İKMİB’in youtube kanalından canlı yayınlandı.

Ödül töreninde, “İlaç”, “medikal”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride başvurulan projeler arasında ilk üçe giren proje sahipleri ödül almaya hak kazandı. Başvurulan 141 proje arasında derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek.

“İhtiyacımız olan en önemli şey bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak”

9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödül töreninin kapanışında konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, küresel korona salgını dolayısıyla ödül töreni organizasyonunu fiziki yerine dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek, “İKMİB olarak, korona ile birlikte gelişen dijital ortam organizasyonlarına hızlıca adapte olarak ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlk Sanal Satın Alma Heyeti organizasyonunu Güney Amerika özelinde yapmıştık ve daha sonra ilk ödül töreni organizasyonumuzu da İhracatın Yıldızları ödül törenimizle gerçekleştirmiştik. Görünen o ki dijitalizm artık, sosyal, ekonomik, akademik, organizasyonel ve hemen bütün alanlarda hayatımızın bir parçası haline geliyor. Artık her şey, eskisinden daha hızlı gelişecek. İletişimin gücü daha fazla bilgiyi daha fazla insana ve müthiş bir hızla iletecek. İşte bizim de yeniden kurulan küresel güç oyununda yerimizi alabilmemiz için hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan en önemli şey bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak." dedi.

Buradan hareketle günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin çok daha fazla önemli hale geldiğinne işaret eden Pelister, bu yüzden İKMİB olarak Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını düşündükleri bir projeye start verdiklerini açıkladı.

İçinde referans test laboratuvarları, uluslararası sertifikasyon ve bilimsel araştırma geliştirme merkezi, start-up kuluçka merkezi ve dijital kütüphane barındıracak olan Kimya Teknoloji Merkezi'ni kurduklarını anlatan Pelister, "Amacımız hayatın her alanına dokunan ve beş ana stratejik endüstriyel sektörden biri olan kimya endüstrimizin gelecek vizyonunda değer yaratabilecek şekilde yol alabilmesine katkıda bulunmak. Sektörümüzü ve tabii ki ekonomimizi daha da büyütebilmek ve küresel rekabette hak ettiği yere ulaşabilmesini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

8 yılda binden fazla projeye 1 milyon 156 bin TL ödül dağıtıldı

Ar-Ge’yi yalnızca bir yeniliğin ya da yeni bir icadın ortaya çıkarılması şeklinde değerlendirmediklerini ifade eden Pelister, şöyle devam etti: “Ar-Ge’yi, o yeniliğin ticarileşmesi, katma değer yaratması ve bütün olarak ekonomik ve sosyal hayatımıza anlam katması diye değerlendiriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri “Ölçek Ekonomisi” yaratmak için gerekli olan kurumsal yönetim modelinin vazgeçilmez bir parçası. Bunun içindir ki 2011 yılından bu yana her sene düzenli olarak Ar-Ge yarışması düzenliyor ve elimizden geldiğince yenilikleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu geçen sürede öğrenci, akademisyen ve girişimcilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesinden 1000’den fazla proje geldi ve bunun karşılığında toplamda 1 milyon 156 bin Türk lirası ödül dağıttık. Yarışmamıza katılarak, gerekse yarışmamızda jüri üyesi olarak bulunup değer katan bütün katılımcılarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Nitelikli, katma değerli ürünler üretmeliyiz”

Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise, inovatif ve Ar-Ge yönü güçlü uygulanabilir fikirleri ticarileştirmek amacıyla 2011 yılından beri bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Bu yıl 141 projenin değerlendirildiğini ve altı kategoride ilk üçe girenlerin belirlendiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Dünya kimya sektörü dış ticaret hacmi 5 trilyon dolar, bizim payımız ise binde dört civarında. Demek ki işin başındayız ve nitelikli, katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bunun için bu yarışmaları düzenliyor, yeni girişimciler, üniversite ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularında ihracatımızı hem nitelik hem de değer olarak arttırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 180 milyar dolar genel ihracat içinde kimya ihracatı 20.6 milyar dolar oldu. Bu ihracatı daha yükseklere çıkarmak ancak yeni nitelikli ürünlerle olacak. Şimdiye kadar başarı hikayesi yakalayan firmalarımızın video çekimlerini yapıyoruz, dolayısıyla ilişkilerimizi daima canlı tutuyor ve yarışmacılarımıza her türlü desteği veriyoruz. Tekrar yarışmacı arkadaşlara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum ve daha nitelikli projelerde buluşmayı ümit ediyorum.” dedi.

'9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı' ödül kazanan projeler ve sahipleri

İlaç Kategorisi

1. Levent Demir-Koronavirüse karşı etkinliği yüksek olan favipiravirin stabil oral çözelti formunun dünyada ilk kez geliştirilmesi

2. Burhan Ateş- Enzim içeren şekil hafızalı ilk biyobozunur stent implantın geliştirilmesi: Lösemi tedavisinde yeni alternatif

3. Ayca Yıldız Peköz- Oral kandidiazis tedavisinde üçlü kombinasyon ağızda jelleşen in sutu jel formülasyonu geliştirilmesi

Medikal Ürünler Kategorisi

1. Emine Saraç- ID KİT

2. Çağla Çelik- Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) tespitinde doğal içerikli, hızlı ve hassas kolorimetrik tanı testi geliştirilmesi

3. Murat Şahin- Dental kompozit dolgular için yerli bis-gma ve udma polimerlerinin üretimi

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi

1. Ahmet Arfi Kurt- Organik sıfır atık yöntemi ile rosae damascena posasından yüz maskeleri için kozmesötik hammadde üretimi

2. Mutlu Aytemir- Kojylmethyl Dichlorobenzyl Piperazine içeren kozmetik ürünlerin niozom formülasyonlarının hazırlanması

3. Ceren Karaman- Yeni nesil grafen bazlı toksik etki göstermeyen saç boyaları

Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi

1. Deniz Güneş- Isıya dayanıklı boyalarda bor ve silikon sinerjisi

2. Serkan Dayan- Biyobozunur-formaldehitsiz-hotmelt bebek ve hasta bezi yapıştırıcısı üretimi

3. Erkan Aksoy- Fotonik teknolojiler için organik yarı iletken tabanlı ışık soğurucu, yayıcı ve dönüştürücü malzemeler

Plastik ve Kauçuk Kategorisi

1. Erhan Demircioğlu- Borik asit ve perlit katkılı kompozit yakıt hücresi membranı

2. Mehmet Vezir Kahraman- Balık etinin tazeliğini izlemek için akıllı gıda ambalaj materyalleri

3. Muhammet Bayram Babacan- Plastik atıklarının biyoteknolojik degredasyonu

Temel Kimyasallar Kategorisi

1. Fırat Ekici- Solar sprey dryer ile temel kimyasalların üretimi

2. Levent Cenk Kumruoğlu- Termo-kimyasal-mekanik borlama ile yüksek sertlikte ve aşınma dirençli yeni nesil kesme bıçağı imalatı

3. Çağdaş Kızıl- Akışkan genleşmeli akıllı güneş takip sistemi