Kimya ihracatçısı üç pazarda ticaret bağlantısı aradı

Bölge ihracatçılarının küresel pazarlardaki erişimini genişletmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Panama, Seul ve Şam’da kapsamlı temaslar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Hıradağı, yeni ticaret bağlantıları ve iş birliği fırsatlarını sahada değerlendirdiklerini ifade etti.

İhracat fırsatları mercek altında

Panama’da düzenlenen Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026 Fuarı’nda AKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Savaş Özgür ile birlikte Türk firmalarıyla bir araya geldiklerini kaydeden Hıradağı, “Lastik, otomotiv yan sanayi, yağlar ve kimya sektörümüzle bağlantılı ürün gruplarında Latin Amerika pazarındaki gelişmeleri, bölgenin ticaret dinamiklerini ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihracat fırsatlarını sahada değerlendirdik” dedi.

Seul’de gerçekleştirilen Korea Build Coex 2026 Fuarı’na yönelik Araştırma ve İnceleme Heyeti programına da katıldıklarını aktaran Hıradağı, “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Saadettin Çağan ile birlikte Uzak Doğu pazarındaki gelişmeleri, yeni nesil üretim ve yapı teknolojilerini, potansiyel iş birliklerini ve ihracat fırsatlarını yerinde inceledik. Asya-Pasifik bölgesindeki dönüşümü yakından takip ederek sektörümüzün bu pazarlardaki konumunu güçlendirecek yeni bağlantılar kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Şam’da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin üst düzey temasları ile 63. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında da yoğun bir diplomasi ve ticaret trafiği yürüttüklerini vurgulayan Hıradağı, “İki ülke arasındaki ticaret hacmini 3,7 milyar dolardan 10 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda önemli temaslarda bulunduk. Suriye’nin yeniden imar sürecinin inşaattan kimyaya, enerjiden altyapıya ve sanayiye kadar çok geniş bir alanda güçlü fırsatlar sunduğunu görüyoruz” dedi.