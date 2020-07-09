Kimya ihracatında ilk 3: Socar, Ciner, Eti

09 Temmuz 2020

OSMAN KILIÇ

Kimya sektörü 2019 yılında 20.6 milyar dolarlık rekor bir ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 11.44’lük bir pay alan sektör geçen yıl yüzde 18.54 büyüdü. Ortalama 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, önceki gün beşincisi düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ni online gerçekleştirdi. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister katıldı. Törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 28 kategoride ilk beşe girerek ödül almaya hak kazanan 140 firma açıklandı. 2019 yılında kimya sektöründe ihracat şampiyonu ilk üç firma; Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya, Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş ve Eti Maden İşletmeleri oldu.

Normalleşme süreci

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemindeki zorlu koşullara rağmen haziran ayı ihracat rakamlarının rekor düzeyde olduğunu ve bu sonucun yeni rekorların da habercisi olacağını söyledi. Gülle, “Normalleşme süreci ile sektörümüz, yüzde 102’lik bir artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yeni normalde, normalin de ötesinde” dedi. Kimyevi maddeler sektörünün 2019 yılında en çok sayıda ülkeye ihracat yapan sektör olduğunun altını çizen Gülle, “Bu durum ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesini başardığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşmede ilkler yaşandı

Pandemi şartları altında ihracat yaptıklarını ifade eden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise dijital imkanların kendilerine birtakım ilkleri de yaşattığına dikkat çekti. “2019 yılında gerek toplam ihracatta gerekse sektörel olarak kimya ihracatımızda rekorlar kırdık” diyen Pelister, toplam ülke ihracatını 180.5 milyar dolara, toplam kimya sektörü ihracatını 2018 yılına göre yüzde 18.5 artırdıklarını, toplam ihracattan yüzde 11.4 pay alarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyoruz”

Ödül törenine online katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kimya ülkemiz için stratejik sektörlerden biridir. Bu sektörde Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyoruz” dedi. İhracatta normale dönüşle ilgili olumlu sinyaller de almaya başladıklarını belirten Pekcan, “Haziran ayı ihracatımızda mayıs ayı ihracatımıza göre yüzde 35 artış oldu. Kimya ihracatımızda da mayıs ayına göre yüzde 24 artış söz konusu” şeklinde konuştu. İleri süreçte Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendireceği ve daha etkin bir şekilde yer alabileceğini söyleyen Pekcan, “Bu noktada kimya sektörümüzün de küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesini bekliyor ve destekliyoruz” açıklamasında bulundu.