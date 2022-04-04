Kimya sektörü ihracatı ilk çeyrekte yüzde 41,5 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) verilerine göre, Türkiye kimya sektörü ihracatı 2022 yılı Mart ayında, 2021'in aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 50 artışla 3 milyar dolara ulaştı. Böylece en çok ihracat yapan sektör olan Türk kimya sanayi, ilk çeyrekte ise 7,5 milyar doları aşkın dış satım gerçekleştirdi.

Kimya sektörü ihracatını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta ihracatını en çok artıran sektör olan kimyanın bu performansını martta da sürdürdüğünü söyledi. Martta yüzde 50 ile ihracatını en çok artıran sektör olduklarını belirten Pelister, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 7,5 milyar dolara ulaşan sektör ihracatının yüzde 40'ın üzerinde büyüdüğüne dikkat çekti.

"Martta en çok plastikler ve mamulleri ihraç edildi"

Martta en çok ihracat gerçekleştirdikleri sektörün plastikler ve mamulleri olduğunu aktaran Adil Pelister, şunları kaydetti: “En çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke; Hollanda, İtalya ve Romanya olarak sıralandı. Zorlu koşullara rağmen kimyayı sektörel birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarı bizlere gurur veriyor. Bu yıl 28 milyar dolar hedefimizi aşmak için tüm gayretimizle üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. 2030 hedefimiz doğrultusunda kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, ihracatımızı 50 milyar dolar, birim kilogram ihracat değerimizi de 1,5 doların üzerine çıkarmak istiyoruz.”