Kimya sektörü ihracatı şubatta yüzde 12,72 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) verilerine göre, Türkiye 2021 yılı Şubat ayında 1,68 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Sektörün iki aylık ihracatı ise yüzde 4,60 artışla 3,32 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapılan ülke Belçika olurken, onu Almanya ve Irak takip etti.

10 ülkeden 7'sinde ihracat arttı

Belçika, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Belçika’ya yapılan kimya ihracatı 2021 yılı Şubat ayında 88 milyon 96 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 52,67 arttı. Şubat ayında Belçika’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

Şubat ayında Belçika’yı takip eden ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Irak, Hollanda, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere, İsrail ve ABD oldu. Şubat ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7’sine ihracat artışı olurken, Hollanda, İtalya ve ABD’ye yapılan ihracatta azalma oldu. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 148,69 ile Yunanistan’a olurken ilk 20 ülke arasında en çok artış ise yüzde 419,27 ile Nijerya’ya oldu.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla İtalya, Almanya, Irak, ABD, İspanya, Lübnan, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere olarak ilk 10'da yer aldı.

En çok “plastikler ve mamulleri” ihraç edildi

Şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 619 milyon 587 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 298 milyon 80 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 147 milyon 601 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Şubat ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 88,69 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 10,07 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe gerçekleşti.

"Başvuruların önü açıldı"

Kimya sektörünün 2021 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye ekonomisinin pandemiye rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyümesinin 2021'in daha güçlü bir büyüme ile tamamlanacağına işaret ettiğini söyledi.

Kimya sektörünün ise Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak yurt ekonomsine büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Pelister, sektörün 2021 yılı Şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,72 artışla 1 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İhracatın bu yılın ilk iki aylık sürecinde yüzde 4,60 artışla 3,32 milyar dolara ulaştığını belirten Pelister, şunları söyledi: "Ülke ekonomimizin kalkınmasında ihracatımızın ve ülkemize yapılacak yerli yatırımların artmasının çok önemli bir kaldıraç olduğunu biliyoruz. Kimya sektörü olarak çabamız bu yönüyle gerek yeni yatırımlar gerekse de ihracatımızı artırarak yüksek ve katma değerli ürünlerin ülkemize kazandırılması. Nitekim yakın zamanda Resmi Gazete’de yayınlanarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına kimya, ilaç, tıbbi cihaz ve dişçilik ile ilgili ürünlerin de dahil edilerek öncelikli ürünler listesine alınmasını memnuniyetle karşıladık. İKMİB olarak uzun bir emek ve uğraş sonucu sektörümüzde ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasına katkı sağlayacak Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporumuzdaki ürünlerin çoğunun da açıklanan listede yer aldığını görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Mayıs veya Haziran ayında çağrıya çıkılacak listedeki ürünler ile ilgili üyelerimizin proje başvurusu yapmalarının önü açılmış oldu. En kısa zamanda yatırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz.”