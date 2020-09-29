Kimya sektöründen 'finansal desteklerde öncelik' talebi

29 Eylül 2020

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pelister, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın öncelikle ülkemize, üretici ve ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YEP hedeflerinin yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi olarak 3 ana temada belirlendiğini söyleyen Pelister, bu temalarda öne çıkan finansal istikrarın sağlanması, yatırım ortamının da iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Özellikle de kimya sanayinde yeni yatırımlara öncelik verilmesi ve kimya sektörümüze finansal desteklerde ayrıcalık gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz." diyen Pelister, yanı sıra dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme başlıklarının da dikkat çektiğini ifade etti.

"Sektörümüzün hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi"

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörünün yurt ekonomisine ve büyümesine büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Adil Pelister, şunları söyledi:

"Pandemi dolayısıyla tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bir ortamda medikal ürünleri, dezenfektan, kolonya, sabun gibi stratejik sektörlerde artan gereksinim kimya sektörümüzün hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Bakanımızın da belirttiği gibi dijital dönüşüm, ihracatçı firmalarımızın rekabetçi ve sürdürülebilir olması, aynı zamanda yüksek katma değerli üretim altyapısı için gerekli olan önemli bir süreç. İKMİB olarak her zaman bu vizyonla hareket ediyoruz ve bu konuda ticaret heyeti, ödül töreni gibi faaliyetlerimizi dijital olarak gerçekleştiren ilk Birlik olmaktan da gurur duyuyoruz. Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”