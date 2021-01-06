Kimya sektörünün aralık Ayı ihracatı 1,8 milyar dolar

Kimya sektörü aralık ayındaki 1 milyar 804 milyon dolarlık ihracat rakamıyla birlikte 2020 yılını 18 milyar 313 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ikinci sektör olarak tamamladı.

Kimya sektörünün Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün Aralık ayı ihracatı 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ihracatı ise 18,3 milyar dolar oldu. Geçen sene Aralık ayına göre yüzde 1,25 daraldı. Buradaki daralmanın sebebini pandemi dolayısıyla yaşanılan kapanmalar ile birlikte küresel pazarın daralmasından kaynaklı enerji talebinin düşmesi olarak açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Pandemiye rağmen sektörümüz büyük bir çaba ile ihracatına devam ettiğini aktaran Pelister, "Sektörümüzde yer alan dezenfektan, kolonya, sabun, tanı kitleri ve ilaç gibi Covid-19 ürünleri, pandemide öne çıkarak ihracatta rekorlar kırdı. Bununla birlikte tek kullanımlık plastik ürünler ve ambalaj ürünleri de üretimini ve ihracatını artırdı. Sektörümüz Aralık ayında 208 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Aralık ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Irak, Almanya ve ABD oldu. ABD’ye ihracatımız Aralık ayında yüzde 67,46 artarken, İngiltere’ye yapılan ihracatımız ise yüzde 60,37 arttı. Tüm olumsuzluklara rağmen, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olmayı başardık. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı katkılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu

Irak, Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Aralık ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere, Mısır, Belçika, İtalya, İsrail ve

Lübnan oldu. Aralık ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7’sine ihracat artışı olurken, Mısır, İtalya ve Lübnan’a yapılan ihracatta daralma yaşandı. Bu ülkeler arasında en çok artış Hollanda, Belçika ve ABD’ye oldu.



Irak’a yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Aralık ayında 106 milyon 570 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Irak’a en çok “plastikler ve mamulleri”, “eczacılık ürünleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “muhtelif kimyasal maddeler” ve “yıkama müstahzarları” ihraç edildi.



Aralık ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi



Aralık ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 642 milyon 881 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 291 milyon 529 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 152 milyon 478 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.



Aralık ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 81,99 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 50,90 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.