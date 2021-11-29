Kimyacılar 2030’da ihracatı 40 milyar dolara çıkaracak

Osman KILIÇ

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni’ne konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün 2021 yılını yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracatla kapatarak yeni bir rekora imza atacaklarını bildirdi. Pelister, “Sektörümüzü daha üst noktalara ulaştırmak ve ekonomimize daha fazla kalıcı faydalar sağlamak için uzun vadeli çalışmalar ile var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz 2030 yılında 40 milyar dolarlık kimya sektörü ihracat tutarını yakalamak. Kimya sektörümüzün hedefl enen ihracata ulaşabilmesi ise katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapabilmesine bağlı” açıklamasında bulundu.

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ödül töreni, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu, İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu’nun katılımıyla dijital olarak gerçekleştirildi. Bu yıl, “İlaç”, “Medikal”, “Boyalar ve Yapıştırıcılar”, “Plastik ve Kauçuk”, “Kozmetik- Sabun ve Temizlik Ürünleri” ve “Temel Kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 87 proje başvuru yaptı.

“İhracatımızı artıracağız ki bu krizler yaşanmasın”

Ödül Töreni’nde konuşan Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise hedefl erinin inovatif, Ar-Ge yönü güçlü, uygulanabilir ürünleri geliştirmek olduğunu belirterek, “Bizler 5 trilyon dolarlık piyasanın temsilcileriyiz, bu piyasadan aldığımız pay binde dört civarında. Demek ki işin başındayız. Bu sene ülke ihracatımız 220 milyar dolara yakın olacak, bunun için de 22-23 milyar dolarlık kimya ihracatı yapacağız. Nitelikli katma değerli ürün üretip ihraç etmek hedefimiz olmalı. Daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız, daha çok ihracat yapacağız” dedi. Sadıkoğlu, “İhracatımızı artıracağız ki bu yaşadığımız krizleri yaşamayalım. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri çoğaldığı zaman faizler düşecek yatırım, üretim ve istihdam artacak. Ülkemizin Ar- Ge’ye, inovasyona ihtiyacı var. Kısır döngüden kurtulmanın yolu Ar-Ge yapmak, tasarım ve inovasyon yapmak” ifadelerine yer verdi.

Ödül Töreni’ne video mesaj ile katılan İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu da sektörün potansiyelini gözler önüne seren ve en uzun soluklu Ar-Ge etkinliği olan Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’nın İKMİB tarafından 2011 yılından bu yana düzenlendiğini söyledi. Vurdu, Ar-Ge Proje Pazarı düzenlerken temel amaçlarının Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, üniversite- sanayi iş birliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmak olduğunu dile getirdi.

Üç Başarı Hikayesi’ne teşekkür plaketi verildi

Ödül töreninde, altı kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan projelerin yanı sıra başarı hikayeleri kategorisinde üç projeye teşekkür plaketi verildi.

KATEGORİLERİNE GÖRE ÖDÜLLÜ PROJE VE İSİMLER

İLAÇ

İkinci: Arif Yiğit Altav - Suna Aslı Zengin/ Kırmızı Tavuk Bitine (Dermanysus gallinae) Karşı Fungal Akarisit Metarhizium Anisopliae’nin Etkinliğinin Araştırılması

İkinci: Ayca Yıldız Peköz/ COVID-19 Tedavisinde Kullanılmak Üzere İnhale Antiviral İlaç Geliştirilmesi

Üçüncü: Burhan Ateş/ Biyoteknolojik Enzim İlaçlar İçin Lazer İle Aktivitesi İndüklenebilen Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Üçüncü: Nerve Cansu İşeri/ Bitkisel Üretimi Gerçekleştirilen CBD Yağının İlaç/Kozmetik Sektörleri için Genetik Mühendisliği Yöntemleriyle Mikroalg Tabanlı Üretiminin Gerçekleştirilmesi

MEDİKAL

İkinci: Funda Güney/ Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisindeki Müdahaleler İçin Biyouyumlu Membran Üretimi

İkinci: Selçuk Uğurlu/ Gıda Güvenliği Amacıyla Afl atoksin B1’e Karşı Aptamer Tabanlı ve Nanoyapılı Elektrokimyasal Biyosensörün Geliştirilmesi

Üçüncü: Ümit Kara/ iNOcap

Üçüncü: Çağla Çelik/ Helicobacter pylori Tanısında Antosiyanin İçerikli Yerli, Hızlı ve Hassas Üreaz Testi Geliştirilmesi

KOZMETİK, SABUN VE TEMİZLİK

İkinci: Fatih Karakaş/ İnvitro koşullarda ağız mikrobiyotasına zarar vermeyen patojenleri yok eden fl orürsüz ve postbiyotikli diş macunu İkinci: Fatmagül Özge Uysal/ Cilt Bakım Ürünleri için Chlorella Bazlı Organik Hammadde Üretimi

Üçüncü: Ilgım Özdemir/ Yıkama esnasında ortaya çıkan mikrofiber ve nanofiberlerin doğaya salınımını azaltan sıvı çamaşır deterjanı Üçüncü: Sevgi Gürbüz/ 24k Gold altın destekli saç dökülmesini engelleyici şampuan üretimi

BOYALAR VE YAPIŞTIRICILAR

Birinci: Murat Yılmaz/ Grafen, Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür içeren Yüksek Aşınma ve Korozyon Direncine Sahip Seramik Bazlı Metal Kaplama Boyası

İkinci: Ekrem Mengi/ Grafen Takviyeli Kuru Film Yağlama Özelliğine Sahip Tek Komponentli Boya

Üçüncü: Hülya Kıcık/ Selülozik Kumaşların Bitki ve Bitki Atıklarıyla Endüstriyel Ölçekte Boyanmasını Kolaylaştıracak Bir Yöntem Geliştirilmesi

PLASTİK VE KAUÇUK

Birinci: Erdem Mutlu/ I-Black İkinci: İnan Şahin/ PET Şişe Atıklarından Poliester Sentezi ve Poliüretan Sistemlerde Ticari Olarak Kullanımı Üçüncü: Emrah Çakmakçı/ Poliüretan sektörü için inovatif düşük vizkoziteli sıvı otokatalitik reaktif alev geciktirici (OKRAG) üretimi

TEMEL KİMYASALLAR

İkinci: Büşra Atkesen/ Metil Selüloz’un Endüstriyel Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi

Üçüncü: Gülşah Çongur/ Sürfaktan Modifiye Tek Kullanımlık Ve Ucuz Bir Elektrokimyasal Fenol Sensörü

NOT (İlaç, medikal, kozmetik ve temel kimyasallar kategorisinde birinciliğe uygun proje bulunamamıştır)

● TOPLAM 550 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, jüri üyelerine dijital ortamda projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincileri 50 bin TL, ikincileri 30 bin TL ve üçüncüleri 20 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 20 proje sahibine toplam 550 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek.