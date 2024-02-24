Kimyada 34 kategoride 120 ‘yıldız’ ödüllendirildi

Mehmet Hanifi GÜLEL

16 alt sektörüyle 230 ülke ve bölgeye ihracat yaparak Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 13,8 pay alan kimya sektörünün geleneksel ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 120 firmaya 34 kategoride 170 ödül verildi.

Bu yıl hedef 35 milyar dolar

Kimya sektörünün 2023’te ihracat performansıyla önemli başarılara imza attığını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 255,8 milyar dolarlık ihracat başarısı içinde kimyevi maddelerin, geçen yıl 30,6 milyar dolarla en çok ihracat yapan ikinci sektör olduğunu aktardı.

Gültepe, küresel ticaretin yaklaşık 2 trilyon dolar daraldığı 2023’te Türkiye’nin 200’ü aşkın ülke ve bölgeye kimyasal ürün ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gültepe, “Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya, Ortadoğu’dan Amerika’ya, her bölgeye ihracat yaptık. Kimya sektörümüzün bu yıl 35, 2028 için 48 milyar dolarlık ihracat hedefi var” dedi. Ödül töreninde konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ekonomik dalgalanmaların yeniden yükseliş trendine girebilmesinin itici gücü yüksek teknoloji, inovasyon ve bunlara bağlı olarak yüksek katma değer yaratabilmek. Biz de bu motivasyonla İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi projemizi, yani kısa adı ile KTM’yi geliştirdik. KTM’nin açılışını, birkaç ay sonra gerçekleştireceğiz. Uluslararası sertifikalar verecek, referans test ve analiz laboratuvarları, girişimcilik merkezi, Ar-Ge merkezi ve dijital kütüphanesiyle bir bütünlük arz edecek olan KTM’nin, geleceğin büyük Türk kimya sektörü için ilk adım olmasını önemsiyoruz. Kimya sektörümüz toplam ülke ihracatımızın yaklaşık yüzde 13’ünü gerçekleştiriyor. Bu yıl ihracatta yeni hedefimiz 35 milyar doların üzerine çıkmak” dedi.

Kimyanın, 27 sektörün tamamına hammadde, yarı mamul ve mamul temin ettiğini vurgulayan Pelister, önlerindeki hedeflerinin 50 milyar dolar ihracat rakamını aşmak olduğunu aktardı.

'İhracatçılarımızın yanında olacağız'

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, “Ülkemiz son yıllarda sağlam temeller üzerine kurulu bir dış ticaret performansı sergiliyor. Dünyada üretilen kimyasalların yüzde 80’inden fazlası diğer sektörlerde hammadde ya da ara mamul olarak kullanılmakta. Bu nedenle güçlü bir kimya sektörü, güçlü bir ekonominin de göstergesi. Bakanlık olarak katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabet gücü yüksek, dinamik, istikrarlı ve sürdürülebilir ihracata ulaşmak vizyonu içerisinde her zaman ihracatçılarımızın yanında olacağız” diye konuştu.