Kimyada Afrika ve Batı Avrupa hattı güçleniyor
423 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren AKMİB, Fas ve Hollanda pazarlarında kaydedilen artışlarla Afrika ve Batı Avrupa hattında güçlü bir ivme yakaladı. AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “2026 yılı boyunca ihracatımızı miktar değil, değer ekseninde büyütmeye odaklanacağız” dedi.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB), ocak ayında 423 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ihracattaki sınırlı gerilemeye karşın ürün ve ülke bazında dengeli bir yapının korunduğunu vurgulayarak, “Özellikle stratejik pazarlarda kaydedilen artışlar, sektörümüzün dirençli yapısını ve adaptasyon kabiliyetini ortaya koyuyor” dedi.
“İhracatımızın yüzde 89’u üç ürün grubunda kümelendi”
Ocak ayı ihracatını ürün grubuna göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, plastikler ve mamulleri ve anorganik kimyasalların bölge ihracatının lokomotifi olduğunu belirtti. Başkan Saadettin Çağan, “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 267,4 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 67,5 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.
Plastikler ve mamulleri 58,2 milyon dolar ile yüzde 14,7 paya ulaşırken, anorganik kimyasallar 28,1 milyon dolar ve yüzde 7,1 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle sabun ve yıkama müstahzarları gibi katma değeri yüksek alt ürün gruplarında hem miktar hem değer bazında kaydedilen artışlar, sektörün dönüşüm potansiyelini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.
Ocak ayı ihracatında ülke bazlı dağılımın dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, bu görünümün Birlik üyesi ihracatçıların alternatif pazarlarda kalıcı olma stratejisinin doğru yönde ve kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini söyledi.
Başkan Saadettin Çağan, “Bölge ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde; ABD 56,4 milyon dolar değer ile ilk sırada yer alırken, Fas 44,2 milyon dolar değer ile ikinci, Hollanda ise 43,9 milyon dolar değer ile üçüncü sıraya yükseldi. Özellikle Fas ve Hollanda pazarlarında görülen yüksek oranlı artışlar, Afrika ve Batı Avrupa hatlarının AKMİB açısından stratejik önemini pekiştirdi.
Geleneksel pazarlarımızdaki payımızı korurken, hızlı büyüyen pazarlarda kalıcı olmayı hedefliyoruz. 2026 yılı boyunca ihracatımızı miktar değil, değer ve sürdürülebilirlik ekseninde büyütmeye odaklanacağız” diye konuştu.
"Markalaşma vizyonumuzu küresel vitrine taşıdık"
Başkan Saadettin Çağan, AKMİB’in yeni yıldaki ilk önemli etkinliğinin dünyanın prestijli kozmetik ve güzellik endüstrisi buluşmalarından biri olan Cosmoprof North America Miami 2026 Fuar’ına katılmak olduğunu bildirdi. 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında ABD’nin Miami kentinde düzenlenen fuara İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliğiyle ortak info standı ile katıldıklarını aktaran Başkan Çağan, “Fuarda Türkiye, 19’u milli olmak üzere toplam 33 firma ile temsil edilirken, Türk pavilyonu “Skincare, Makeup & Fragrance” alanında 372 metrekarelik alanda yer aldı. AKMİB ve İKMİB tarafından kurulan ortak info standı, fuar boyunca uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü” dedi.
“Türk kozmetik sektörünün üretim gücünü yansıttık”
Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Saadettin Çağan, şunları söyledi: “Cosmoprof North America Miami Fuarı, Türk kozmetik sektörünün ABD başta olmak üzere Amerika kıtası pazarlarına erişimi açısından son derece stratejik bir platform niteliği taşıyor. Fuarda gözlemlediğimiz yüksek uluslararası katılım ve nitelikli ziyaretçi profili, firmalarımızın hem yeni iş bağlantıları kurmasına hem de küresel trendleri yerinde analiz etmesine imkân sağladı.
AKMİB olarak İKMİB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak katılım, Türk kozmetik sektörünün üretim gücünü, kalite standartlarını ve markalaşma vizyonunu güçlü biçimde ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde bu tür organizasyonlarla ihracatçılarımızın ABD ve Latin Amerika pazarlarında daha kalıcı ve sürdürülebilir bir konum elde etmesini hedefliyoruz.”