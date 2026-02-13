Kimyada Afrika ve Batı Avrupa hattı güçleniyor

Akdeniz Kimyevi Mad­deler ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği (AK­MİB), ocak ayında 423 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birli­ği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ihra­cattaki sınırlı gerilemeye kar­şın ürün ve ülke bazında dengeli bir yapının korunduğunu vur­gulayarak, “Özellikle stratejik pazarlarda kaydedilen artışlar, sektörümüzün dirençli yapısını ve adaptasyon kabiliyetini orta­ya koyuyor” dedi.

“İhracatımızın yüzde 89’u üç ürün grubunda kümelendi”

Ocak ayı ihracatını ürün gru­buna göre değerlendiren Baş­kan Saadettin Çağan, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürün­leri, plastikler ve mamulleri ve anorganik kimyasalların böl­ge ihracatının lokomotifi oldu­ğunu belirtti. Başkan Saadettin Çağan, “Mineral yakıtlar, mi­neral yağlar ve ürünleri 267,4 milyon dolarlık ihracat ve yüz­de 67,5 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Plastikler ve mamulleri 58,2 milyon dolar ile yüzde 14,7 paya ulaşırken, anorganik kim­yasallar 28,1 milyon dolar ve yüzde 7,1 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle sabun ve yı­kama müstahzarları gibi katma değeri yüksek alt ürün grupla­rında hem miktar hem değer ba­zında kaydedilen artışlar, sektö­rün dönüşüm potansiyelini or­taya koydu” ifadelerini kullandı.

Ocak ayı ihracatında ülke baz­lı dağılımın dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu vur­gulayan AKMİB Başkanı Saa­dettin Çağan, bu görünümün Birlik üyesi ihracatçıların al­ternatif pazarlarda kalıcı olma stratejisinin doğru yönde ve kararlılıkla ilerlediğini göster­diğini söyledi.

Başkan Saadet­tin Çağan, “Bölge ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiği­mizde; ABD 56,4 milyon dolar değer ile ilk sırada yer alırken, Fas 44,2 milyon dolar değer ile ikinci, Hollanda ise 43,9 mil­yon dolar değer ile üçüncü sı­raya yükseldi. Özellikle Fas ve Hollanda pazarlarında görülen yüksek oranlı artışlar, Afrika ve Batı Avrupa hatlarının AK­MİB açısından stratejik önemi­ni pekiştirdi.

Geleneksel pazar­larımızdaki payımızı korurken, hızlı büyüyen pazarlarda kalı­cı olmayı hedefliyoruz. 2026 yı­lı boyunca ihracatımızı miktar değil, değer ve sürdürülebilirlik ekseninde büyütmeye odakla­nacağız” diye konuştu.

"Markalaşma vizyonumuzu küresel vitrine taşıdık"

Başkan Saadettin Çağan, AK­MİB’in yeni yıldaki ilk önemli etkinliğinin dünyanın prestijli kozmetik ve güzellik endüstrisi buluşmalarından biri olan Cos­moprof North America Miami 2026 Fuar’ına katılmak olduğu­nu bildirdi. 27-29 Ocak 2026 ta­rihleri arasında ABD’nin Mia­mi kentinde düzenlenen fuara İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliğiyle ortak info standı ile katıldıklarını aktaran Başkan Çağan, “Fuarda Türki­ye, 19’u milli olmak üzere top­lam 33 firma ile temsil edilir­ken, Türk pavilyonu “Skincare, Makeup & Fragrance” alanın­da 372 metrekarelik alanda yer aldı. AKMİB ve İKMİB tarafın­dan kurulan ortak info standı, fuar boyunca uluslararası zi­yaretçilerden yoğun ilgi gördü” dedi.

“Türk kozmetik sektörünün üretim gücünü yansıttık”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Saadettin Çağan, şunları söyledi: “Cosmoprof North America Miami Fuarı, Türk kozmetik sektörünün ABD başta olmak üzere Amerika kıtası pazarlarına erişimi açısından son derece stratejik bir platform niteliği taşıyor. Fuarda gözlemlediğimiz yüksek uluslararası katılım ve nitelikli ziyaretçi profili, firmalarımızın hem yeni iş bağlantıları kurmasına hem de küresel trendleri yerinde analiz etmesine imkân sağladı.

AKMİB olarak İKMİB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak katılım, Türk kozmetik sektörünün üretim gücünü, kalite standartlarını ve markalaşma vizyonunu güçlü biçimde ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde bu tür organizasyonlarla ihracatçılarımızın ABD ve Latin Amerika pazarlarında daha kalıcı ve sürdürülebilir bir konum elde etmesini hedefliyoruz.”