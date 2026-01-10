Kimyada hedef 35 milyar dolar

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye ihracatında otomotivden sonra ikinci sırada yer alan ve 2025 yılını 31,9 milyar dolarlık bir ihracatla tamamlayan kimya sektörü, dünya ticaretinden daha fazla pay almak için 2026 rotasını çizdi.

Aralarında Hollanda, İtalya ve ABD gibi ekonomilerin de bulunduğu 238 ülke ve bölgeye Türk imzasını taşıyan sektör, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 13,5 pay alarak stratejik önemini de pekiştirdi. Küresel ticaretteki zorluklara rağmen ihracat birim değerini kilogram başına yeniden 1 doların üzerine çıkarmayı başaran Türk kimya sanayisi, 2026 yılı için 35 milyar dolarlık ihracat hedefine kenetlendi. “Kimya sektörü Türkiye’nin ihracattaki stratejik öncüsü olmaya devam ediyor.

Kimyası güçlü olan ülkelerin ekonomisi de güçlü oluyor” diyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, 2025 yılında kimyada 16 alt sektörden 12 tanesinin ihracatını artırdığına dikkat çekti. Pelister, sektörün ithalatını da yüzde 8,8 oranında azaltmasının hammadde ve ara mamulde dışa bağımlılığın gerilemesi bakımından geleceğe ilişkin olumlu bir değişim olduğunu ifade etti.

Plastikte 9,6 milyar dolarlık performans

2025 yılını 31,9 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayan kimya sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörler de belli oldu. 16 alt sektörün 12’sinde yükseliş sürerken 2025 yılının en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörü 9,6 milyar dolarlık ihracat performansı ile plastikler ve mamulleri sektörü oldu.

Mineral yakıtlar ve ürünler sektörü 7,1 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşirken, anorganik kimyasallar 3,7 milyar dolar ile kimya ihracatında üçüncü sıraya yerleşti. Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun 2,3 milyar dolar ile dördüncü sırada yer alırken, eczacılık ürünleri de 1,8 milyar dolar ihracat ile kimyada en fazla ihracat gerçekleştiren beşinci sektör oldu.

İhracatın yüzü en çok BAE’de güldü

Kimya sektörü, 2025 yılında 238 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken, 2025 yılında kimya sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa bölgesindeki ülkeler başı çekti. Geçtiğimiz yıl kimyada en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda olurken, ilk 10 ülke arasında Hollanda’nın ardından sırasıyla Romanya, İtalya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, ABD, Rusya Federasyonu, Irak ve İngiltere yer aldı. 2025 yılında kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapılan ilk 20 ülke arasında en çok artış ise yüzde 346,13 artış oranı ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde oldu.

Kimya sektörünün gerek sanayideki güçlü kasları gerek ihracattaki istikrarlı performansıyla Türkiye ekonomisine güç kattığını belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Hayatın her alanına dokunan, 16 alt sektörüyle birlikte 27 ana sektörü doğrudan besleyen kimya sektörümüz, ihracattaki başarılı grafiğiyle de ülkemizin küresel ticaretteki lokomotif sektörleri arasında ikinci sırada geliyor. 2026 yılına ise İKMİB olarak çizdiğimiz stratejik vizyon ve geniş perspektifli bir yol haritası kapsamında 35 milyar dolarlık hedefle adım attık.

Önümüzdeki dönem için sanayimizin ölçek büyütmesi ve yüksek katma değerli ürünlerle ihracatta eşik atlaması en büyük arzumuz. Bu doğrultuda İKMİB çatısı altında birleşen kimya ihracatçılarımız için geleceğe miras kalacak adımlar atmaya birlik olarak devam edeceğiz” dedi. Pelister, İKMİB olarak 2026 yılında da 25 ülkeye yönelik 42 ihracat organizasyonu gerçekleştireceklerini aktardı.

KTM’den ekonomiye 12.5 milyon dolarlık katkı

Kimya Teknoloji Merkezi’nin (KTM) akreditasyon sürecini tamamlamasıyla birlikte laboratuvarlarında yapılan tüm test, analiz ve belgelendirme işlemlerinin uluslararası geçerlilik aldığını ifade eden Adil Pelister, “TÜRKAK tarafından 44 test akreditasyonumuzu aldık.

Kimya Teknoloji Merkezi’nde daha önce yurt dışında yapılan 39 testin ilk kez Türkiye’de yapılacak olması çok kıymetli. İhracatçılarımıza zaman ve maliyetten ekstra avantaj sağlayan bu merkez, kuluçka merkezinden dijital kütüphanesine kadar yeni bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Toplamda 209 test yapacağız. Bu merkez, ekonomiye en az 12.5 milyon dolarlık katkı sağlayacak” dedi.