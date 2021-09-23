Kimyada seçim hareketliliği başladı

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki ihracatçı birliklerinde 2022 yılının Nisan ayında gerçekleşecek seçimler için hareketlilik başladı. Seçim çalışmalarına başlayan ilk ihracatçı birliği olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ne ilişkin detayları yaptığımız birkaç haberde duyurmuştuk. Seçim hareketliliği şimdi de kimya sektörüne sıçradı. İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) salı günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında yönetimden iki isim adaylığını açıkladı. Adaylardan biri mevcut İKMİB Başkanı Adil Pelister, diğeri ise yönetim kurulu üyesi Tayfun Koçak oldu. Kulislerde konuşulanlara göre, mevcut yönetimde fikir ayrılıkları yaşandığı, bu nedenle iki farklı cephenin oluştuğu belirtiliyor.

Koçak, rest çekti

İKMİB başkanlığı için adaylığını açıklayan Tayfun Koçak, sektörün önemli isimlerinden biri. Koçak Petrol ortaklarından olan Koçak, özellikle madeni yağ sektöründe sevilen isimler arasında. Koçak’ın adaylığını açıklaması, İKMİB çevresinde seçimlerin kızışacağı yönünde değerlendiriliyor. Bu değerlendirmenin sebebi ise Koçak ve Pelister’in oy potansiyelinin aynı çevrelerden olması. Bu noktada, farklı çevrelerden oy alabilecek üçüncü bir ismin aday olması halinde seçimlerde avantaj yakalayacağı dile getiriliyor.

3. isim Burak Önder

Bu üçüncü ismin Burak Önder olması muhtemel. Daha önce Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanlığı yapan ve çalışmaları ile adından sıkça bahsettiren Önder’in aday olması için önemli bir kesimin baskı yaptığı konuşuluyor. Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder’in EVSİD başkanlığı döneminde yakın sektörlerle kurduğu ilişkiler ve EVSİD yönetimi olarak yaptığı başarılı Ur-Ge projeleri ihracatçılar tarafından takdir ediliyor.

Seçimlerde aday olup olmayacağı hakkında konuştuğumuz Burak Önder, DÜNYA’ya şu açıklamalarda bulundu: “Henüz seçim çalışmaları için erken olduğunu düşünüyorum. Başkan adaylığı konusunda kesin kararımı vermedim. Aday olmam için talepte bulunan isimlere teşekkür ediyorum. Kararımı verdiğimde basın kanalıyla açıklama yapacağım.”

2018’de yapılan seçimlerde İKMİB’de iki liste yarışmıştı. Listenin bir kanadında eski başkan Murat Akyüz’ün desteklediği Adil Pelister, diğer kanadında ise Burak Önder’in de desteğini alan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu vardı. Şimdi de Eroğlu’nun, Burak Önder’e aday olması için destek verdiği konuşuluyor. Bu iki ismin yeni seçim maratonunda tekrar bir araya gelmesi muhtemel senaryolar arasında yer alıyor.