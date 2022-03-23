Kimyanın şampiyonları ödüllendirildi

Osman KILIÇ

Geçen yılki verilere göre 25,4 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimyada başarılı ihracatçılar ödüllendirildi. Sektörün ihracatı, 2021 yılında yüzde 39 büyüme göstermişti. Türkiye’nin kimya ihracatının yüzde 58,75’ine imza atan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 2021’de başarılı olan üyelerini ödüllendirdi. Bu yıl yedincisi düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 34 kategoride ilk 5’e giren 170 firma ödül almaya hak kazandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay sektörün yılbaşından 20 Mart'a kadarki ihracatının 6,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de, kimya sektörünün bu veriyle 20 Mart itibariyle ihracatta 1. sıraya yükseldiğini açıkladı.

"Kimya sektörü yüzde 75 ithalata bağlı"

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Kimya ve plastik sektörümüz PMI’da Türkiye’nin öncü sektörlerinden biri olduğunu açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kimya sektörü geçen yılı 25,4 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Bu sene 3 ayda 20 Mart itibariyle 6,4 milyar dolara ulaştı. Sektörün yüzde 75 ithalata bağlı bir yapısı da var. Bunun için endüstri bölgeleri, süper teşvikler, petrokimya yatırımları gibi Türkiye’nin geleceğini açacak yatırımlar önemli” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, “Hiçbir gelişmiş ülke yoktur ki bu sektörü geliştirmeden başarılı olmuş olsun. Çünkü pek çok sektörün gelişimine çok kritik katkılar sunan, ürettiği 100 ürünün 77’sini diğer sektörlere girdi olarak veren bir sektörden bahsediyoruz. Bakanlık olarak proje bazlı desteklerimizde de kimya sektörünü önceledik. Birlikte çalıştığımız Kimya Teknoloji Merkezi projesinde de desteklerimiz yanınızda olacak” dedi.

Gülle: "Kimya sektörü ihracatta 1. sıraya yükseldi"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de şunları söyledi, “Kimya sektörümüz geçen yıl ikinci sektörümüzdü, bu yıl rakamlara baktığımda bugün itibariyle kimya sektörümüz birinci sektör pozisyonuna yükseldi. 3’üncülükten 2’nciliğe, 2’incilikten 1’inciliğe. Bu sektörle gurur duyuyoruz.”

Pelister: "2030 yılında 50 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

İKMİB Başkanı Adil Pelister, birlik olarak iki yıldır üzerinde çalıştıkları, Kimya Teknoloji Merkezi projesini bu yıl içerisinde hayata geçireceklerini belirterek, teknoloji merkezini şöyle anlattı: “İçinde ihracatçılarımızın numune bedellerini yaklaşık yüzde 70 oranında azaltacak ve zamandan tasarrufu sağlayacak uluslararası akredite referans laboratuvarlarının, girişimcilik ve start-up alanlarıyla ve kitlesel fon kuruluşlarıyla yeni buluşlara imkan tanıyıp sanayi ve üniversite işbirliğini canlandıracak, KOBİ destek merkeziyle ihracat yapmak ve ihracatını geliştirmek isteyen KOBİ statüsündeki şirketlerimize istihbarat, endeks ve trend desteği verecek, dijital kütüphanesi ile bilimsel yayınları tek tuşla kullanıcılara açacak çok önemli bir projeye imza atmış olmanın da haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.”