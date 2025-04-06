Kimyevi madde grubunda en çok ihracat yapılan ürün plastik oldu

Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında, plastikler ve mamülleri ihracatının 775 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını söyledi.



Daha çok üretim daha çok ihracatla Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini belirten Karadeniz, “Sanayi sektörü, ülkelerin ekonomik büyümesini sürdürülebilir hale getiren en temel yapı taşlarından biridir. Üretim kapasitesinin artması, sadece ekonomik göstergelere değil; aynı zamanda toplumsal refaha, teknolojik gelişmelere ve uluslararası rekabet gücüne de doğrudan etki eder” dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mart ayında yüzde 3,2 artışla 23.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025'in ilk çeyrek ihracatı 65,3 milyar dolara, 12 aylık ihracatı ise 263,4 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 3.5 milyar dolarla mart ayının lideri olurken, kimya sektörü ise 2.7 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci en büyük ihracatçısı ünvanını korudu. Kimya sektörün ilk üç aylık ihracatı 7,7 milyar dolara ulaştı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında, plastikler ve mamülleri ihracatı 775 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 774 milyon dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler bulunurken, anorganik kimyasallar ihracatı 236 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk 10’da yer alan diğer sektörler ise; 143 milyon dolarla ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, 142 milyon dolarla ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 120 milyon dolarla ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 137 milyon dolarla ‘eczacılık ürünleri’, 106 milyon dolarla ‘muhtelif kimyasal maddeler’, 62 milyon dolarla ‘organik kimyasallar’ ve 49 milyon dolarla ‘yapıştırıcılar, tutkallar’ oldu.

“Sanayi üretimi, Türk ihracatının bel kemiği”

Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 23.4 milyar dolara ulaştığını söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci mart ayı ihracatının yaşandığını belirtti. İhracatın bir ülkenin ekonomik büyümesinde öncü rol oynadığını ifade eden Karadeniz, “Bu veriler, Türkiye’nin ihracat performansındaki istikrarı ve büyüme potansiyelini gösteriyor” dedi.

Sanayi ürünlerinin Türkiye ihracatının bel kemiği olduğunu kaydeden Karadeniz, ihracat altyapımızın güçlü olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin ihracatında pozitif trendin devam ettiğini ve bunun değerli olduğunu vurgulayan çatı kuruluş PLASFED Başkanı, “İhracatın ithalata oranla daha hızlı artması, dış ticaret açığının kapanması açısından önemli. Katma değerli ürünlerin payı arttıkça, bu büyüme daha sürdürülebilir hale gelebilir” diye konuştu.

Plastik sektörünün üç aylık verisi 2,5 milyar dolar

TİM’in verilerine göre kimya sektörü içinde liderliğini sürdüren plastik sektörünün üç aylık ihracatının 2,5 milyar dolara yaklaştığını bildiren Karadeniz, ekonomik istikrarın sağlanması ve üretimin artmasıyla sektörün katlanarak büyüyeceğine işaret etti.

