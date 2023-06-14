Kimyevi madde ihracatı 2,45 milyar dolara ulaştı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin mayıs ayında 284,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin mayısta kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının 2,45 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bu performansa AKMİB'in yüzde 11,6 destek verdiğini aktaran Çağan, "AKMİB olarak mayısta 426 bin 533 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Birliğimiz bu ayda 284,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat Romanya'ya yapıldı

Mayısta en yüksek ihracat değerlerini mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda elde ettiklerini belirten Çağan, şunları kaydetti:

"Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 146,6 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Bunu, 48,9 milyon dolarla plastikler ve mamulleri, 35,4 milyon dolar değerle anorganik kimyasallar takip etti. Mayıs ayında en fazla ihracatı 57 milyon dolarla Romanya'ya yaptık."