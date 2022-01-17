“Kipaş Kağıt, Avrupa’nın alanında en büyüğü olacak”

Aydın-Söke OSB’de yapımı tamamlanan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle işletmeye alındı. 2 etap halinde planlanan yatırımın ilk etabı 550 milyon dolara mal oldu. Tesis, 450 milyon dolarlık 2. etap yatırımın ardından Avrupa’nın en büyük kağıt üretim merkezi olacak.

Batı Kipaş Kağıt fabrikası açılışında gerçekleştirilen törende konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, “Birinci etabı, 550 milyon dolar maliyetle tamamladık ve devreye soktuk, ikinci etap ise 450 milyon dolar, bunun da yüzde 40’ını tamamladık. Şu andaki makinemiz, yaptığımız kağıt türüne göre Avrupa'nın en büyük makinesi. İkinci makinenin de gelmesi ile tek çatı altında kağıt üretimi yapan Avrupa’nın en büyük tesisi olacağız. Sıfır atık sistemine göre yapılmış, çok çevreci bir fabrika burası. Bir miktar hurda kağıt, biraz selüloz kullanıyoruz. Kağıdın içinden çıkan atıkların tamamı, özel bir kazanda bertaraf ediliyor. Toplam proje bedelimiz 1 milyar dolar” dedi.

Beyaz kaplı ambalaj kağıdı üretecek

Kağıt alanında ilk yatırımlarını memleketleri Kahramanmaraş’a yapan Kipaş Holding’e ait Kipaş Kağıt, Söke OSB’deki tesisindeTürkiye’nin dışa bağımlı beyaz kaplı ambalaj kağıdı üretimi gerçekleştirecek. 650 dönüm arazi üzerine projelendirilen 250 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin ilk fazında yılda 600 bin ton, ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte 1 milyon ton üretim planlanıyor. Toplam bin 400 kişinin çalışacağı yatırımın yüzde 40’ı Kipaş’ın özkaynaklarından karşılanacak.

“Cari açığa 450 milyon dolar katkı verecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Söke OSB’de faaliyete geçen tesisin kağıt alanında ülkenin büyük bir ihtiyacını gidereceğini ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunacağını söyledi. Erdoğan, “Fabrikamız, Türkiye’nin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirek. Tesisimiz böylece, toplam 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecektir” dedi. İlk etapta 800 kişilik istihdam sağlanacağını kaydeden Erdoğan, ikinci etabın tamamlanmasıyla 600 ek istihdam daha yaratılacağını bildirdi.

“Yatırım, desteği sonuna kadar hak etti”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Son teknolojiye sahip makinelerle donatılan tesiste yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacak. Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız, ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. Bu topraklara değer katan, üreten, ihraç eden insanımızın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Kipaş Holding’in bu yatırımı, stratejik yatırımların teşviki sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesi ile bu yatırıma, vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağladık. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önünde bulundurulduğunda bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır”.