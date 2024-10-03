Kira sorunu ve poundla gelir, ev sahipliğinde rotayı Kıbrıs’a çevirdi
Yükselen faizlerle konut kredisine erişimin zorlaşması, artan maliyetler, ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları, fiyatların erişilebilir noktadan uzaklaşması ve yatırım amaçlı konut alımlarına limit ve faiz ağırlıkları gelmesi, konut piyasasında durgunluğa neden oldu.
Hamide HANGÜL
Bu durum, Türkiye’deki konut alıcılarının yönünü farklı rotalara çevirdi. O rotalardan biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Son dönemde Kıbrıs’a, yabancıların yanı sıra, Türk yatırımcıların da ilgisinin arttığını söyleyen Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, Kıbrıs’ta 50’den fazla ülke vatandaşının konuta yatırım yaptığını, kendilerinin de ilk projelerini başlattıklarını açıkladı. Kıbrıs Esentepe’de karma bir yaşam projesinin inşaatına başladıklarını söyleyen Bursalıoğlu, projenin detaylarını şöyle açıkladı: “Hilltown Cyprus projemizde 280 yatak kapasiteli otelimiz olacak. Birinci etapta 112 konut ve villa, 2. etapta 40 konut olacak. Projenin bir kısmını otel olarak ayırdık. Otelin yönetimi için de Taylan merkezli iki markayla görüşüyoruz.”
40 milyon sterlin yatırım
Projede ön talebin başladığını ve şu anda %41’inin satıldığını açıklayan Bursalıoğlu, alanların tamamının Türk yatırımcı olduğunu, yurt dışında yaşayan Türklerin de bulunduğunu söyledi. “Biz oraya yeni bir şey götürdük, satışa başlamadan inşaata başladık” diyen Bursalıoğlu, “Projemizin konsepti aile ağırlıklı. Her ev, kesintisiz denizi görecek şekilde konumlandı.
Evin bir bölümü gölgedeyse, diğer bölümü güneşte olabilecek şekilde tasarlandı. Bu da evlerin hem deniz hem orman manzarası olmasını sağladı. Arazi değeriyle birlikte 40 milyon sterlinlik bir yatırım olacak. Fiyatlar 241 bin pounddan başlıyor, 2025'in sonunda teslim edeceğiz. Birinci etap için %41’i satılmış durumda. İkinci etap için yeni ön talebe başlayacağız, orada 189 bin pounddan başlayacak” dedi.
Satışlarda peşinatta 3 ay esneklikle ödeme imkânı sunduklarını söyleyen Bursalıoğlu, “TL ile öde dövizle kazan diyeceğiz. 30 ay sıfır faizle TL olarak ödeme imkânı sunacağız. Projemizde TL bazında fiyat 10 milyon 900 bin TL’den başlıyor, 1 artı 1 projelerde. Yine 4 artı 1 villalarımız var, onların da 1,5 milyon pound ortalama fiyatları. Limitli villalar bunlar. Konut yatırımcısı olarak şimdi daha çok aileler gelmeye başladı” açıklamasında bulundu.
Yıllık net 20 bin pound kira geliri
Kıbrıs’ta kira değerlerine ilişkin de bilgiler veren Hasan Bursalıoğlu, aldıkları projeksiyonlara göre, 1 artı 1’ler için 12 yıllık periyodda yıllık ortalama 20 bin poundun üzerinde net kira beklentisi bulunduğunu belirterek, “Bu 20 bin poundda, tamamen hiçbir tadilat, bakım masrafı, hatta eşyanın yedeklenmesi dâhil düşülmüş haliyle elde edilecek gelir” diye konuştu.
Yatırım 10-12 yılda geri dönüyor
Türkiye’de son yıllarda kiracı-ev sahibi problemleri ve amortisman süresine işaret eden Bursalıoğlu, “Kıbrıs’ta dövizle geri dönüşü alıyorsun. Kıbrıs’ta 10-12 yılda kendini amorti ediyor, Türkiye’de 300 ay. Yatırımcılar Kıbrıs’tan konut alırken kira gelirine odaklanıyor. Bir gelir paylaşımı modeli kurgulanmış durumda. Kira gelirleri de gayrimenkul değerleri de İngiliz sterliniyle. Kendi bayrağımızın dalgalandığı bir yerde dövize endeksli yatırım fırsatı sunuyor Kıbrıs. Orada kesinlikle yatırıma devam etme niyetindeyiz. Almanya, İngiltere, İran, İskandinav ülkelerinden de yatırım alıyor. Son dönemde Polonya, Macaristan’dan da insanlar gelmeye başladı” dedi.