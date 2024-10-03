Kira sorunu ve poundla gelir, ev sahipliğinde rotayı Kıbrıs’a çevirdi

Hamide HANGÜL

Bu durum, Türki­ye’deki konut alıcılarının yö­nünü farklı rotalara çevirdi. O rotalardan biri Kuzey Kıb­rıs Türk Cumhuriyeti.

Son dö­nemde Kıbrıs’a, yabancıların yanı sıra, Türk yatırımcıların da ilgisinin arttığını söyleyen Toros Invest Yönetim Kuru­lu Başkanı Hasan Bursalıoğ­lu, Kıbrıs’ta 50’den fazla ül­ke vatandaşının konuta yatı­rım yaptığını, kendilerinin de ilk projelerini başlattıklarını açıkladı. Kıbrıs Esentepe’de karma bir yaşam projesinin in­şaatına başladıklarını söyle­yen Bursalıoğlu, projenin de­taylarını şöyle açıkladı: “Hill­town Cyprus projemizde 280 yatak kapasiteli otelimiz ola­cak. Birinci etapta 112 konut ve villa, 2. etapta 40 konut ola­cak. Projenin bir kısmını otel olarak ayırdık. Otelin yöneti­mi için de Taylan merkezli iki markayla görüşüyoruz.”

40 milyon sterlin yatırım

Projede ön talebin başladı­ğını ve şu anda %41’inin satıl­dığını açıklayan Bursalıoğlu, alanların tamamının Türk ya­tırımcı olduğunu, yurt dışında yaşayan Türklerin de bulun­duğunu söyledi. “Biz oraya ye­ni bir şey götürdük, satışa baş­lamadan inşaata başladık” di­yen Bursalıoğlu, “Projemizin konsepti aile ağırlıklı. Her ev, kesintisiz denizi görecek şe­kilde konumlandı.

Evin bir bö­lümü gölgedeyse, diğer bölü­mü güneşte olabilecek şekilde tasarlandı. Bu da evlerin hem deniz hem orman manzarası olmasını sağladı. Arazi değe­riyle birlikte 40 milyon ster­linlik bir yatırım olacak. Fiyat­lar 241 bin pounddan başlıyor, 2025'in sonunda teslim ede­ceğiz. Birinci etap için %41’i satılmış durumda. İkinci etap için yeni ön talebe başlayaca­ğız, orada 189 bin pounddan başlayacak” dedi.

Satışlarda peşinatta 3 ay es­neklikle ödeme imkânı sun­duklarını söyleyen Bursalıoğlu, “TL ile öde dövizle kazan diye­ceğiz. 30 ay sıfır faizle TL ola­rak ödeme imkânı sunacağız. Projemizde TL bazında fiyat 10 milyon 900 bin TL’den başlıyor, 1 artı 1 projelerde. Yine 4 artı 1 villalarımız var, onların da 1,5 milyon pound ortalama fiyat­ları. Limitli villalar bunlar. Ko­nut yatırımcısı olarak şimdi da­ha çok aileler gelmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Yıllık net 20 bin pound kira geliri

Kıbrıs’ta kira değerlerine ilişkin de bilgiler veren Hasan Bursalıoğlu, aldıkları projek­siyonlara göre, 1 artı 1’ler için 12 yıllık periyodda yıllık orta­lama 20 bin poundun üzerin­de net kira beklentisi bulun­duğunu belirterek, “Bu 20 bin poundda, tamamen hiçbir ta­dilat, bakım masrafı, hatta eş­yanın yedeklenmesi dâhil dü­şülmüş haliyle elde edilecek gelir” diye konuştu.

Yatırım 10-12 yılda geri dönüyor

Türkiye’de son yıllarda kiracı-ev sahibi problemleri ve amortisman süresine işaret eden Bursalıoğlu, “Kıbrıs’ta dövizle geri dönüşü alıyorsun. Kıbrıs’ta 10-12 yılda kendini amorti ediyor, Türkiye’de 300 ay. Yatırımcılar Kıbrıs’tan konut alırken kira gelirine odaklanıyor. Bir gelir paylaşımı modeli kurgulanmış durumda. Kira gelirleri de gayrimenkul değerleri de İngiliz sterliniyle. Kendi bayrağımızın dalgalandığı bir yerde dövize endeksli yatırım fırsatı sunuyor Kıbrıs. Orada kesinlikle yatırıma devam etme niyetindeyiz. Almanya, İngiltere, İran, İskandinav ülkelerinden de yatırım alıyor. Son dönemde Polonya, Macaristan’dan da insanlar gelmeye başladı” dedi.