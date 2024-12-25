Kırmızı ete zam gelecek mi? Yılbaşında et fiyatına zam bekleniyor mu?

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarının ani ve aşırı bir şekilde artacağına ilişkin söylentiler sonrası açıklama yaptı.

Bu söylentilerin ramazan ayı, Kurban Bayramı ve yılbaşlarında çıkarıldığına dikkati çeken Tunç, 'Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkan vermeyeceğini' kaydetit.

Tunç, "Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok." dedi.

Kırmızı ete zam gelecek mi?

Tunç, söz konusu söylentileri çıkaranların kendi çıkarlarını düşündüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: "Kırmızı ette yılbaşından sonra ani ve aşırı fiyat artışı olacak söylentisini çıkaranlar umduklarını bulamayacaklar. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. 'Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım' diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak. Ayrıca uzun vadede zarar etmiş olacaklar."

Daha fazla hayvan kesilecek

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, Et ve Süt Kurumu'nun daha fazla kesim için hazırlandığını belirterek fiyatlarda ani artış beklenmediğini kaydetti.

Tüfekci, şu an kuzu etinde mevsimsel nedenlerle darlık yaşandığını belirterek, bu durumun geçici olduğunun altını çizdi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde kesime hazır canlı stok bulunduran ESK, bunun dışında kesimlik canlı hayvan da tedarik ederek 15 Ocak tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapacak.

Kesimden elde edilen etler piyasayı regüle etmek amacıyla uygun fiyattan market, kasap ve et sanayicilerine ulaştırılacak.