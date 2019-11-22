Kırşehir'in "Nero Picasso" mermerine yabancı ilgisi

22 Kasım 2019

Bursa merkezli olarak faaliyet gösteren madencilik firmasının satış ve pazarlama koordinatörü Burak Aziz, Kırşehir'in doğal taş potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Kırşehir'deki ocaklardan çıkardıkları mermerin farklı bir ürün olduğunu ve yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Aziz, "Özel bir taşa sahip olduğumuz için birçok ülkeden talep görüyoruz. Bu sene Arap Yarımadası'ndan, Körfez Bölgesi'nden çok fazla talep var. Hindistan ve Çin'den de talep var. Şu anda ağırlıklı olarak Körfez Bölgesi ve Hindistan'dan talep var." dedi.

Aziz, inşaat sektörüyle paralel çalıştıkları için taleplerin dönemsel olarak değiştiğini ifade etti.

Desen ve renkleriyle göz alan bu mermerin daha çok Amerika, Avrupa, Çin ve Körfez bölgelerinde tercih edildiğini anlatan Aziz, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerine rahatlıkla gönderdiğimiz bir ürün. İhracat açısından uzun süredir ivme içindeyiz. Egzotik taşlar da son dönemde ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'den çok büyük alım yapan Çin son zamanlarda iç pazarında inşaat sektöründe frene basmış durumda. Birçok firma da bundan yakınıyor. Şu anda rüzgar biraz bizden tarafa döndü. Dünya genelinde egzotik taşlar daha çok tercih ediliyor. Biz yine büyümemizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Şu anda firmamızın ihracatında geçen yıla göre yüzde 10-15'lik artış söz konusu."

"İtalya'dan aşağı kalır tarafımız yok"

Burak Aziz, işlenmiş mermerde İtalya'nın önemli pazar payı bulunduğunu söyledi.

İtalyanların yıllardır dünyadaki büyük ölçekli inşaat ve mimarlık firmalarıyla dirsek temasında çalıştığını belirten Aziz, "Türkiye olarak şu anda İtalya'dan aşağı kalır tarafımız yok. Bundan 10-15 yıl önce farklılıklar vardı ama şu anda Türkiye'de çok güzel fabrikalar var ve çok iyi üretim yapılıyor. Onun dışında çok iyi inşaat uygulama firmalarımız var. Dünyanın her yerinde proje yapan firmalarımız var." ifadelerini kullandı.

İç pazarda da özellikle yurt dışındaki projeleri için bazı firmalara ürün tedarik ettiklerini dile getiren Aziz, "Biz bu mermerin daha da gelecek vadedeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Arap Yarımadası ve Amerika'daki projelerde bu taşlar kullanıldı"

Aziz, ihraç ettikleri bu mermere yıldız, gezegen ve renk isimleri verildiğini, "Nero Picasso" isminin de bu mermer cinsi ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun tablolarına benzediği için uluslararası piyasada konulmuş bir ad olduğunu belirtti. Aziz, şunları kaydetti:

"Bu mermer, dünyanın çeşitli yerlerinde ve prestijli projelerde kullanılıyor. Artık biz bile takip etmekte güçlük çekiyoruz. Mesela geçen sene Kütahya Seramik Grubu tarafından Maldivler'de bir proje yapıldı. Orada Nero Picasso mermerler kullanıldı. Şimdi ikinci etaba başlandı. Yine Nero Picasso mermerleri kullanmaya devam edecekler. Onun dışında Arap Yarımadası'nda yapılan otellerde, binalarda, Amerika'da yapılan projelerde bu taşlar kullanıldı. Hedefimiz, ürünümüzü ocaktan satmak, dünyanın her yerine göndermek, plaka olarak firmalara destek vermek. Ayrıca mermer, maden sektörü Türkiye'nin çok güzel bir ihracat kapısı, ciddi girdi sağlıyor. Türkiye'deki bu pazarın bütün gelirlerinin yüzde 80'i ihracat olarak geliyor."