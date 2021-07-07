Kırtasiyeciler 6 Eylül açıklamasına sevinemedi

Nihat DELİBAŞI

Kırtasiyecileri bugünlerde ‘okullar açılmazsa’ endişesi sardı. Pandeminin en yoğun etkilediği esnaf ve tüccar kesimi arasında yer alan kırtasiyeciler, 6 Eylül olarak ilan edilen okulların öğretime başlaması tarihine temkinli yaklaşıyor. İzmir Ticaret Odası Meclis (İZTO) Üyesi Erdal Tütüncüoğlu, imkanı olsa işini tasfiye etmek istediğini belirtirken, İzmir Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir de olası bir tekrar kapanma durumunda kırtasiyeci esnafının toparlanma imkanı olmadığını söyledi.

‘Zor günler yaşıyoruz’

Hulusi Demir, 43 yıllık esnaflık hayatında böyle bir döneme tanık olmadığını belirtirken, kantinci ve kırtasiyeci esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Esnafın kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi talebinde bulunan Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile hayata geçirdikleri eğitim kart uygulamasını, bu eğitim öğretim yılında ilçe belediyeleri ile hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. İlk olarak Karabağlar Belediyesi ile protokol imzaladıklarını kaydeden Demir, “İlçede odamız üyesi kırtasiyecilerin katılacağı eğitim kart uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenci ile üyemizi buluşturacağız. Bu uygulama yaygınlaştığı takdirde esnafa can suyu vazifesi görür” diyerek İzmir’in diğer 29 ilçe belediyesine de eğitim kart seferberliğine katılım çağrısı yaptı.

‘Karneler bile dijital oldu’

İZTO Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu ise karnelerin bile dijital verildiği pandemi ortamından çıkış göremediğini belirterek, “Firma olarak ülke genelinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihalelerine girerdim. Karnelerin dijitale dönmesi ile benim firmamın da ciro kaybı çok ” dedi. Tütüncüoğlu, pandeminin ilk günlerinde 49 olan çalışan sayısının şu an 6’ya düştüğünü, İzmir Kemeraltı’nda faaliyet gösteren İZTO üyesi kırtasiye ve kitap toptancısı birçok arkadaşının işini kapattığını, kapatamayanların küçüldüğünü söyledi. Tütüncüoğlu, “Okul gereçleri üreten marangoz atölyemi, melodili okul zili, otomatik ses sistemleri ve matbaa atölyelerimi kapattım. 49 olan personel sayım son 2.5- 3 yılda 6’ya düştü. Şu anda vergilerimi ödeyebilsem, işimi tasfiye etmek istiyorum” diye konuştu. Tütüncüoğlu, esnaf ve tacirin krizinin daha fazla büyümemesi için piyasadaki nakit sıkıntısına çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, “Devletin açıkladığı ve ilk etapta kırtasiye malzemelerini kapsayan tasarruf genelgesi, iş kolumuzu pandemiden daha fazla etkiliyor” dedi.