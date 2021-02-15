Kısıtlamalar konut satışlarını vurdu: 18 ay sonra 100 binin altına düştü 

Leyla İLHAN

Sokağa çıkma yasakları konut satışlarını vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Böylece pandeminin ilk ortaya çıktığı nisan ve mayıs ayları hariç satışlar 18 ay sonra ilk defa 100 bin rakamının altına düştü. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, faizlerin düşme eğilimine girdiği, konutun güvenli liman olmaya dönüştüğü bu dönemde satışlardaki düşüşün en büyük nedeninin sokağa çıkma yasakları olduğunu söyledi. Hafta sonu ve hafta için 21.00’den sonra uygulanan yasaklar nedeniyle insanların satış ofislere gelemediğini belirten Durbakayım, “Satışlardaki büyük düşüş bundan kaynaklandı.” dedi.

En büyük düşüş yüzde 74.6’yla ipotekli konutta oldu

2021 Ocak ayında ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268 olurken, ikinci el konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek 48 bin 319 oldu.

İpotekli satışlarda düşüş yüzde 74.6’yı buldu

Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalış göstererek 10 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak illerinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Azalan uçuşlar yabancıya satışı düşürdü

Pandemi nedeniyle birçok ülkeyle uçuşların yapılmaması yabancıya satışlara da yansıdı. Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 459 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi. Son yılarda alımlarını arttıran Çinliler ise 63 adet satışla 12. sırada yer aldı.