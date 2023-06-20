“Kısıtlı değil sınırsız ihracat hedefliyoruz”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış sağlayarak 143,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Hububat ve bakliyatta hasat dönemine girildiğini, yeni mahsul buğday ve kırmızı mercimeğin piyasada satışına başlandığını kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını vurguladı.

Kısıtlı değil, sınırsız ihracat

Hububat ve bakliyatta yurt içi ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak rekoltenin elde edileceğini ifade eden Veysel Memiş, geçen yıldan stok devri de dikkate alınarak bu ürünlere yıl boyunca ihracat kısıtlamalarının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı Bitkisel Üretim 1. Tahmini’ne göre buğdayda yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, ayçiçeğinde yüzde 6,1 artışla 2,55 milyon ton, şeker pancarında yüzde 13,2 artışla 21,5 milyon ton, bezelyede yüzde 35,3 artışla 3 bin 237 ton rekolte öngörüldüğünü kaydeden Veysel Memiş, nohutta 580 bin ton, fasulyede 270 bin ton ve kırmızı mercimekte 400 bin ton ürün beklendiğini ifade etti.

Bakliyatta yılda ortalama 1,5 milyon ton üretim olduğunu dile getiren Veysel Memiş, ülke genelinde 4 milyon ton işleme kapasitesine sahip ihracatçı firmaların hammadde sıkıntısı yaşadığını, arz açığının kapatılması için nadasa bırakılan tarım arazilerinin bakliyat ekimiyle değerlendirilmesinin elzem olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin jeopolitik avantajı ile birlikte kaliteli ve uygun maliyetli üretimi sayesinde Türk ürünlerinin tüm dünya pazarlarında rekabet avantajına sahip olduğunu vurgulayan Memiş, “Yeni dönemde sektör olarak en büyük beklentimiz, kısıtlı değil sınırsız ihracat yapabilmektir.

Çünkü hububat ve bakliyat ürünlerinde ihracat kısıtlamaları ve kotaların uygulanması yerine üretimin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Aynı tarlada üç yılda bir bakliyat ekiminin teşvik edilmesinin, hatta zorunlu hâle getirilmesinin büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Tarım arazilerimizi nadasa bırakmak yerine bakliyat ekimiyle değerlendirirsek yaklaşık 1,5 milyon ton olan yıllık üretim miktarını üç katına, yani 4,5 milyon tona yükseltebiliriz. Bunu sağladığımızda ekipmanı güçlü, işleme kapasitesi yüksek, müşterisi hazır sektörümüz yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilecek, ülkemize çok daha fazla döviz kazandıracaktır” dedi.