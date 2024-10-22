KISRAK, yüksek mobilite ile etkin çözüm sunacak
Savunma sanayiine yönelik askeri projelerle öne çıkan Koluman Otomotiv’in yeni nesil 4x4 aracı KISRAK, yüksek mobilite yeteneği ile muharebe sahasında etkin bir çözüm sunmayı hedefliyor.
Mersin’in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ’yi ziyaret eden, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisine yönelik askeri projelerle ilgili üretim faaliyetleri yerinde inceledi.
Ziyaret sırasında heyete Koluman’ın üretim süreçleri, robotik ve otomasyon odaklı üretim sistemleri tanıtıldı. Bu kapsamda Koluman’ın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ortak yürüttüğü ve teslimatları tamamlanan DERMAN projesi detayları konuşuldu.
Bunun yanı sıra sözleşmesi imzalanan ve şu an üretim aşamasında olan AKTAN projesinin de ilerleme durumu aktarıldı. Ayrıca Koluman’ın yeni nesil 4x4 aracı KISRAK, ilk kez SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve heyeti tarafından detaylı olarak incelendi. Koluman Otomotiv tarafından üretilen tüm savunma araçlarını detaylı olarak inceleyen Prof. Dr. Haluk Görgün, KISRAK aracını bizzat kendisi kullandı ve tebriklerini iletti. KISRAK, yüksek mobilite yeteneği ile muharebe sahasında etkin bir çözüm sunmayı hedefliyor.
Ziyarette konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Türk savunma sanayiine operasyonel açıdan önemli katkılar sağlayan Koluman Otomotiv firmasının üretim bandını, lojistik ve zırhlı araçlarını yakından inceleme imkânı bulduk.
Kara platformlarında farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik çözümler sunan, yerli üretim gücü ve önemli iş birliklerle geliştirilen birbirinden stratejik ve teknolojik bu araçlar, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikler taşıyor ve bu sayede ihracatımıza da önemli katkılar sağlıyor. Firmalarımızın üretim kapasitesinin ve savunma sanayisindeki rolünün her geçen gün geliştiğini görüyoruz” dedi.
“Yürüttüğümüz ortak projeler, yaptığımız katkının göstergesi”
Koluman Otomotiv Endüstri’nin savunma sanayiine yönelik çalışmalarını dile getiren Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Başkan Yardımcıları ve heyetiyle bir araya gelerek, hem bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerdeki başarılarımızı paylaşma fırsatı bulduk hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi ve vizyonumuzu aktardık. Özellikle savunma sanayii alanında üretim süreçlerimizin yerinde incelenmesi ve yeni projelerimizin takdiri, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.
Bu ziyaretin, iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak yeni adımların habercisi olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar SSB, ASELSAN ve ROKETSAN ile yürüttüğümüz ortak projeler, savunma sanayiine yaptığımız katkının somut bir göstergesi. Bizi gururlandıran bu ziyaretin, mevcut projelerimizi daha ileriye taşıyacak ve yeni iş birliklerine kapı aralayacak bir adım olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.