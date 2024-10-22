KISRAK, yüksek mobilite ile etkin çözüm sunacak

Mersin’in Tarsus ilçe­sindeki Koluman Oto­motiv Endüstri AŞ’yi ziyaret eden, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisine yönelik as­keri projelerle ilgili üretim faali­yetleri yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında heyete Kolu­man’ın üretim süreçleri, robotik ve otomasyon odaklı üretim sis­temleri tanıtıldı. Bu kapsamda Koluman’ın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ortak yürüt­tüğü ve teslimatları tamamla­nan DERMAN projesi detayları konuşuldu.

Bunun yanı sıra söz­leşmesi imzalanan ve şu an üre­tim aşamasında olan AKTAN projesinin de ilerleme durumu aktarıldı. Ayrıca Koluman’ın ye­ni nesil 4x4 aracı KISRAK, ilk kez SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve heyeti tarafından de­taylı olarak incelendi. Koluman Otomotiv tarafından üretilen tüm savunma araçlarını detaylı olarak inceleyen Prof. Dr. Haluk Görgün, KISRAK aracını bizzat kendisi kullandı ve tebriklerini iletti. KISRAK, yüksek mobilite yeteneği ile muharebe sahasın­da etkin bir çözüm sunmayı he­defliyor.

Ziyarette konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Türk savunma sanayi­ine operasyonel açıdan önemli katkılar sağlayan Koluman Oto­motiv firmasının üretim bandı­nı, lojistik ve zırhlı araçlarını ya­kından inceleme imkânı bulduk.

Kara platformlarında farklı ihti­yaçları karşılamaya yönelik çö­zümler sunan, yerli üretim gücü ve önemli iş birliklerle geliştiri­len birbirinden stratejik ve tek­nolojik bu araçlar, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir ni­telikler taşıyor ve bu sayede ih­racatımıza da önemli katkılar sağlıyor. Firmalarımızın üretim kapasitesinin ve savunma sana­yisindeki rolünün her geçen gün geliştiğini görüyoruz” dedi.

“Yürüttüğümüz ortak projeler, yaptığımız katkının göstergesi”

Koluman Otomotiv Endüst­ri’nin savunma sanayiine yöne­lik çalışmalarını dile getiren Ko­luman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Başkan Yardım­cıları ve heyetiyle bir araya gele­rek, hem bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiğimiz projelerde­ki başarılarımızı paylaşma fırsa­tı bulduk hem de geleceğe yöne­lik hedeflerimizi ve vizyonumu­zu aktardık. Özellikle savunma sanayii alanında üretim süreçle­rimizin yerinde incelenmesi ve yeni projelerimizin takdiri, bi­zim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Bu ziyaretin, iş bir­liğimizi daha da ileriye taşıyacak yeni adımların habercisi oldu­ğuna inanıyorum. Bugüne kadar SSB, ASELSAN ve ROKETSAN ile yürüttüğümüz ortak projeler, savunma sanayiine yaptığımız katkının somut bir göstergesi. Bizi gururlandıran bu ziyaretin, mevcut projelerimizi daha ile­riye taşıyacak ve yeni iş birlik­lerine kapı aralayacak bir adım olacağına inanıyoruz” ifadeleri­ni kullandı.