Kıvanç Enerji, güneş panelleri ile ihracata başlamaya hazırlanıyor
TOPCon teknolojisiyle GES’ler için panel üreten Kıvanç Enerji, geçen yıl satışlarını yüzde 300 artırdı. 2025 yılında enflasyonun üzerinde bir büyüme ve yurt içi pazar payını yüzde 15’in üzerine taşımayı hedefleyen şirket, ihracata başlamaya hazırlanıyor.
Adana’da 12 yıl önce Türkiye’nin ilk 500 kW’lık çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) hayata geçiren Kıvanç Enerji’nin yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir yatırımcı olduğunu kaydeden Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, hem kendi ihtiyaçlarına hem de piyasanın taleplerine cevap vermek amacıyla Mersin’in Tarsus ilçesinde kurdukları tesiste kısa zamanda 1,2 GW kapasiteye ulaştıklarını hatırlatarak talep doğrultusunda üretim kapasitesini çok hızlı bir şekilde artırabileceklerini dile getirdi.
Evrim Ayana, “Tesisimizin bulunduğu alan, ihtiyaç duyduğumuz büyüklüklere ulaşma imkânı veriyor. Yurt içindeki talebi karşılamanın yanında yüksek standartlara sahip panellerimizi bu yıl içinde ihracat pazarlarında da değere dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
“TOPCon panel üretimiyle konumumuzu güçlendirdik” GES için yüksek verimli ve kaliteli panel üretiminde en yeni teknolojileri devreye aldıklarını belirten Evrim Ayana, geçen yıl haziran ayında seri üretimine başladıkları TOPCon panellerin, aynı alanda ve aynı güneş ışığı miktarından daha fazla elektrik üretimine imkân sağladığını söyledi.
Bu panellerin kullanım süresinin 30 yılı bulduğunu kaydeden Ayana, geleneksel güneş panellerine göre TOPCon panellerden 5 yıl daha fazla faydalanıldığına dikkati çekti. Ayana, güneş paneli imalatında monofacial, bifacial ve cam-cam üretimi gerçekleştirerek, TOPCon teknolojisi ile sektördeki konumlarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı. Yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye’nin büyük oyuncularından biri olduklarını ifade eden Ayana, güneş enerjisi sektöründe yatırım fırsatlarını yakından takip ettiklerini belirtti.
“İç piyasada tercih edilen bir panel üreticisi olduk”
Üç vardiya olarak faaliyet sürdürdüklerini ve 300’ün üzerinde kişinin çalıştığı fabrikada üretimlerinin insan eli değmeden gerçekleştiğini dile getiren Evrim Ayana, şunları söyledi: “Kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine odaklı çalışıyoruz. Kısa sürede yaptığımız yatırımlar sayesinde kaliteli ve yüksek verimliğe dayalı üretim anlayışımızdan dolayı iç piyasada tercih edilen bir panel üreticisi olduk.
Ülkemizin 7 bölgesinde kalitesi ve verimliliği ile öne çıkan panellerimiz güneşin gücünü üretime yansıtıyoruz. Dünyadaki en son teknolojileri takip ederek hızla üretim hatlarımıza uyarlıyor, Ar-Ge çalışmalarına özel önem vererek kaliteden ve verimlilikten taviz vermeden büyümeye devam ediyoruz.”
“Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleriyle sektöre katkı sağlıyoruz”
Sanayi-üniversite iş birliğine de önem verdiklerinin altını çizen Evrim Ayana, üniversitelerin mühendislik ve diğer bölümleriyle iş birlikleri gerçekleştirerek sektöre katkı sağlayacak bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Üniversitelerle iş birliklerini her geçen gün artırarak, sektörü ve ürünleri geleceğin liderleriyle buluşturduklarını söyleyen Ayana, staj programları sayesinde gençleri büyük oranda istihdam ederek sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırdıklarını belirtti.
Bölgedeki Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile güçlü iş birlikleri yürüttükleri bilgisini veren Ayana, “Bu ortaklıklarımızı ülkemizin önde gelen üniversitelerine yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki üniversite etkinliklerinde aktif rol alarak farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.
Evsel tüketime yönelik Black Modül üretimi
Güneş enerjisi panelinde farklı ihtiyaç tiplerine yönelik özel üretimleri de gündemlerine aldıklarını dile getiren Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, evlerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede tasarlanan Black Modül panel üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlayacaklarını açıkladı. Black Modül panellerin estetik ve verimlilik açısından avantajlara sahip olduğunu belirten Ayana, “Yüksek emilim kapasitesine sahip özel yüzey kaplaması sayesinde, düşük ışık koşullarında bile maksimum enerji üretimi sağlıyor” ifadelerini kullandı. Yüksek verimli hücre yapısı ve gelişmiş bağlantı teknolojisi ile daha fazla enerji üreten Black Modül panellerin, uzun ömürlü malzemeleri sayesinde dayanıklılığı artırdığını vurgulayan Ayana, “Black Modül paneller, sürdürülebilir ve yüksek performanslı enerji çözümü arayanlar için en iyi tercihler arasında yer alıyor. Black Modül panellerin yoğun talep göreceğine inanıyoruz” dedi.