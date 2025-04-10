Kıvanç Enerji, güneş panelleri ile ihracata başlamaya hazırlanıyor

Adana’da 12 yıl önce Tür­kiye’nin ilk 500 kW’lık çatı tipi Güneş Enerji­si Santrali’ni (GES) hayata ge­çiren Kıvanç Enerji’nin yenile­nebilir enerji sektöründe önemli bir yatırımcı olduğunu kaydeden Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, hem kendi ihtiyaçlarına hem de piyasanın taleplerine ce­vap vermek amacıyla Mersin’in Tarsus ilçesinde kurdukları te­siste kısa zamanda 1,2 GW kapa­siteye ulaştıklarını hatırlatarak talep doğrultusunda üretim ka­pasitesini çok hızlı bir şekilde ar­tırabileceklerini dile getirdi.

Ev­rim Ayana, “Tesisimizin bulun­duğu alan, ihtiyaç duyduğumuz büyüklüklere ulaşma imkânı ve­riyor. Yurt içindeki talebi karşı­lamanın yanında yüksek stan­dartlara sahip panellerimizi bu yıl içinde ihracat pazarlarında da değere dönüştürmeyi hedefliyo­ruz” diye konuştu.

“TOPCon panel üretimiy­le konumumuzu güçlendirdik” GES için yüksek verimli ve ka­liteli panel üretiminde en yeni teknolojileri devreye aldıkları­nı belirten Evrim Ayana, geçen yıl haziran ayında seri üretimine başladıkları TOPCon panellerin, aynı alanda ve aynı güneş ışığı miktarından daha fazla elektrik üretimine imkân sağladığını söy­ledi.

Bu panellerin kullanım süre­sinin 30 yılı bulduğunu kaydeden Ayana, geleneksel güneş panel­lerine göre TOPCon panellerden 5 yıl daha fazla faydalanıldığına dikkati çekti. Ayana, güneş pa­neli imalatında monofacial, bifa­cial ve cam-cam üretimi gerçek­leştirerek, TOPCon teknolojisi ile sektördeki konumlarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı. Yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye’nin büyük oyuncuların­dan biri olduklarını ifade eden Ayana, güneş enerjisi sektöründe yatırım fırsatlarını yakından ta­kip ettiklerini belirtti.

“İç piyasada tercih edilen bir panel üreticisi olduk”

Üç vardiya olarak faaliyet sür­dürdüklerini ve 300’ün üzerin­de kişinin çalıştığı fabrikada üre­timlerinin insan eli değmeden gerçekleştiğini dile getiren Evrim Ayana, şunları söyledi: “Kalite, verimlilik ve müşteri memnuni­yetine odaklı çalışıyoruz. Kısa sü­rede yaptığımız yatırımlar saye­sinde kaliteli ve yüksek verimliğe dayalı üretim anlayışımızdan do­layı iç piyasada tercih edilen bir panel üreticisi olduk.

Ülkemizin 7 bölgesinde kalitesi ve verimliliği ile öne çıkan panellerimiz güne­şin gücünü üretime yansıtıyoruz. Dünyadaki en son teknolojileri takip ederek hızla üretim hatları­mıza uyarlıyor, Ar-Ge çalışmala­rına özel önem vererek kaliteden ve verimlilikten taviz vermeden büyümeye devam ediyoruz.”

“Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleriyle sektöre katkı sağlıyoruz”

Sanayi-üniversite iş birliğine de önem verdiklerinin altını çizen Evrim Ayana, üniversitelerin mü­hendislik ve diğer bölümleriyle iş birlikleri gerçekleştirerek sektö­re katkı sağlayacak bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Üniversitelerle iş birlikleri­ni her geçen gün artırarak, sektö­rü ve ürünleri geleceğin liderle­riyle buluşturduklarını söyleyen Ayana, staj programları sayesin­de gençleri büyük oranda istih­dam ederek sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırdıklarını belirtti.

Bölgedeki Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile güçlü iş birlikleri yürüttükleri bilgisini veren Aya­na, “Bu ortaklıklarımızı ülkemi­zin önde gelen üniversitelerine yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ye­nilenebilir enerji alanındaki üni­versite etkinliklerinde aktif rol alarak farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.

Evsel tüketime yönelik Black Modül üretimi

Güneş enerjisi panelinde farklı ihtiyaç tiplerine yönelik özel üretimleri de gündemlerine aldıklarını dile getiren Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, evlerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede tasarlanan Black Modül panel üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlayacaklarını açıkladı. Black Modül panellerin estetik ve verimlilik açısından avantajlara sahip olduğunu belirten Ayana, “Yüksek emilim kapasitesine sahip özel yüzey kaplaması sayesinde, düşük ışık koşullarında bile maksimum enerji üretimi sağlıyor” ifadelerini kullandı. Yüksek verimli hücre yapısı ve gelişmiş bağlantı teknolojisi ile daha fazla enerji üreten Black Modül panellerin, uzun ömürlü malzemeleri sayesinde dayanıklılığı artırdığını vurgulayan Ayana, “Black Modül paneller, sürdürülebilir ve yüksek performanslı enerji çözümü arayanlar için en iyi tercihler arasında yer alıyor. Black Modül panellerin yoğun talep göreceğine inanıyoruz” dedi.