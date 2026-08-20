Kıvanç Tekstil, sektör birikimini kâğıt üretimine de aktarıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Tür­kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025” so­nucu oluşan listeye Kıvanç Teks­til 389’uncu sıradan girdi. Şirke­tin 2024 yılında İSO İkinci 500 listesinde yer aldığı düşünüldü­ğünde, 2025 yılı İSO 500 listesi­ne girişiyle 141 basamak yükseliş kaydettiğini söylemek mümkün.

Şirket olarak İSO 500’de yer al­manın gururunu yaşadıklarını di­le getiren Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, “Bugün ulaştığımız nok­tanın arkasında 1950’li yıllarda başlayan, Adana’da kök salan ve yıllar içerisinde yatırımlarla, tek­nolojiyle, insan kaynağıyla ve ih­racatla büyüyen uzun bir üretim hikâyesi bulunuyor” dedi. Asıl he­deflerinin bu başarıyı gelecekte daha ileri noktalara taşımak ol­duğunu vurgulayan Zeki Kıvanç, “Önümüzdeki dönemde üretim kapasitemizi geliştirirken, katma değerimizi artırmaya, ihracat pa­zarlarımızı genişletmeye ve sür­dürülebilir üretim kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kıvanç Tekstil’in günümüzde 110 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 160 bin metrekare alanda, faaliyet gösterdiği bilgi­sini paylaşan Zeki Kıvanç, “Yak­laşık 1.200 kişilik güçlü bir ekiple üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık 18 milyon metre kumaş ve 6 bin ton iplik üretim kapasitemiz bu­lunuyor. Ürünlerimizin yakla­şık yüzde 70’ini farklı coğrafya­lardaki pazarlara ihraç ediyoruz.

Bu üretim gücü, yıllar boyunca yaptığımız yatırımların ve sürek­li gelişim anlayışımızın bir sonu­cu” ifadesini kullandı. Hiçbir za­man mevcut durum ile yetinme­diklerini sözlerine ekleyen Zeki Kıvanç, daima gelişime önem ve­rerek niş katma değerli ürünler üretmeye de çalıştıklarını söyle­di. Zeki Kıvanç bu durumu, “Çün­kü sanayide ayakta kalmanın ve rekabet gücünü korumanın yolu, bugünün başarısını yarının yatı­rımlarıyla desteklemekten geçi­yor” şeklinde açıkladı.

“Döngüsel ekonomiyi kağıt üretiminin merkezine taşıyoruz”

Son yıllarda Kıvanç Tekstil açı­sından en önemli adımlardan bi­rinin, tekstil üretiminin hemen yanında hayata geçirdikleri kâ­ğıt yatırımı olduğunu vurgulayan Zeki Kıvanç, “2022 yılında temel­lerini attığımız entegre kağıt üre­tim tesisimizle birlikte üretim kabiliyetimize yeni bir alan ekle­dik. 2024 yılında ilk üretimimi­zi gerçekleştirdik” dedi.

Zeki Kı­vanç, bu yatırımın temelinde yeni bir üretim alanı oluşturmanın ya­nı sıra döngüsel ekonomi anlayı­şını üretimin merkezine taşımak olduğuna atıfta bulundu. Kağıt üretim tesisinin 100 bin metre­karelik bölümünün kapalı alan­lar olmak üzere toplam 230 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olduğu bilgisini paylaşan Kıvanç, “Tesisimizde üretim süreçleri, atık kağıdın üretim hattına giri­şinden nihai ürünün mamul kağıt olarak depolanmasına kadar en­tegre bir yapı içerisinde gerçek­leştiriliyor.

Bölgemizin ve sektö­rümüzün önemli yatırımlarından biri olan kağıt üretim tesisimiz, son teknolojiyle donatılmış 160 metre uzunluğundaki kağıt maki­nesi ve buna eşlik eden hamur ha­zırlama, atık su arıtma, kimyasal hazırlık ve kazan tesisleriyle yük­sek teknolojiye dayalı bir üretim altyapısına sahip” dedi.

“Üretim süreçlerimizdeki verimliliği sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz”

Kâğıt üretim tesisinin yıllık 420 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiğine işaret eden Zeki Kıvanç, “Buradaki en önem­li özelliklerden biri ise üretimde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt hammaddesi kullanılması. Bu yatırım bizim için tekstilden kâğıda geçişten çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, kaynakların ye­niden ekonomiye kazandırıldığı, atıkların yeni bir üretimin ham­maddesine dönüştürüldüğü ve sanayinin çevresel etkisinin azal­tılmasının hedeflendiği yeni bir üretim anlayışının parçası” ifa­delerini kullandı. Zeki Kıvanç, tekstil ve kâğıdın ilk bakışta farklı sektörler gibi görünmesine kar­şın; Kıvanç Tekstil açısından bu yatırımların temelinde aynı sa­nayi vizyonu bulunduğuna dikkat çekti.

Zeki Kıvanç; tekstil tarafında yıllardır geliştirdikleri üretim tecrübesini, kağıt yatırımında ye­ni teknolojiler ve otomasyon sis­temleriyle farklı bir üretim alanı­na taşıdıklarını belirtti. Zeki Kı­vanç, “Kağıt tesisimizde robotik ve yapay zeka destekli otomasyon sistemlerini kullanıyoruz. Ham­madde tedarikinden sevkiyata kadar süreçlerimizi otomasyon sistemleriyle anlık olarak takip ediyor, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde teknolojiden mak­simum düzeyde yararlanıyoruz. Bu yapı sayesinde yalnızca üre­tim kapasitemizi değil, üretim sü­reçlerimizdeki verimliliği ve kali­teyi de sürekli geliştirmeyi hedef­liyoruz” dedi.

Tekstil tarafında yıllar içinde oluşturdukları bilgi birikimini yeni teknolojilerle geliştirecek­lerini söyleyen Zeki Kıvanç; “Ka­ğıt tarafında ise yüksek teknoloji­ye dayalı üretim yapımızı daha da güçlendireceğiz. İki üretim ala­nında da ortak hedefimiz aynı, da­ha verimli üretmek, daha yüksek kalite sunmak, daha fazla katma değer yaratmak, daha fazla ihra­cat yapmak ve Türkiye’nin sanayi gücüne daha fazla katkı sunmak” şeklinde konuştu.

Daha az kaynakla daha fazla değer üretmek amaçlanıyor

Kıvanç Tekstil’de sürdürülebilirlik yaklaşımının yeni bir gündem maddesi olmadığına vurgu yapan Zeki Kıvanç, “2012 yılında Türkiye’de ilk defa çatılarımıza kurduğumuz güneş enerjisi sistemleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı başlattık. Bugün tekstil üretimimizde enerji ve su verimliliğini artıran yatırımlar, atık yönetimi projeleri ve düşük emisyonlu lojistik çözümler üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Kurumsal karbon ayak izinin Kıvanç Tekstil’de düzenli olarak ölçüldüğü ve sürdürülebilirlik raporları hazırladıklarına dikkat çeken Zeki Kıvanç, “2017 yılında kurduğumuz Ar- Ge ve Tasarım Merkezimizde de sürdürülebilir üretime yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 36 kişilik ekibimizle geri dönüştürülmüş elyaflar ve doğa dostu hammaddeler üzerinde çalışmalar yürütüyor, çevreye daha duyarlı ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz” dedi. Zeki Kıvanç, “Tekstil ve kağıt yatırımlarımızın ortak bir noktası bulunuyor. Daha az kaynakla daha fazla değer üretmek. Bunu yaparken de kaliteyi korumak, çevresel etkileri azaltmak ve teknolojiden daha fazla yararlanmak” ifadelerini kullandı.