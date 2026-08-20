Kıvanç Tekstil, sektör birikimini kâğıt üretimine de aktarıyor
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Kıvanç Tekstil, üretim kapasitesini geliştirmeye odaklanıyor. Tekstilin yanı sıra yeni kâğıt yatırımının önemini vurgulayan Zeki Kıvanç, yüksek teknolojiye dayalı bir üretim altyapısına sahip yatırımın arkasında tekstilde edindikleri deneyimin bulunduğunu söyledi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025” sonucu oluşan listeye Kıvanç Tekstil 389’uncu sıradan girdi. Şirketin 2024 yılında İSO İkinci 500 listesinde yer aldığı düşünüldüğünde, 2025 yılı İSO 500 listesine girişiyle 141 basamak yükseliş kaydettiğini söylemek mümkün.
Şirket olarak İSO 500’de yer almanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, “Bugün ulaştığımız noktanın arkasında 1950’li yıllarda başlayan, Adana’da kök salan ve yıllar içerisinde yatırımlarla, teknolojiyle, insan kaynağıyla ve ihracatla büyüyen uzun bir üretim hikâyesi bulunuyor” dedi. Asıl hedeflerinin bu başarıyı gelecekte daha ileri noktalara taşımak olduğunu vurgulayan Zeki Kıvanç, “Önümüzdeki dönemde üretim kapasitemizi geliştirirken, katma değerimizi artırmaya, ihracat pazarlarımızı genişletmeye ve sürdürülebilir üretim kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kıvanç Tekstil’in günümüzde 110 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 160 bin metrekare alanda, faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşan Zeki Kıvanç, “Yaklaşık 1.200 kişilik güçlü bir ekiple üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık 18 milyon metre kumaş ve 6 bin ton iplik üretim kapasitemiz bulunuyor. Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini farklı coğrafyalardaki pazarlara ihraç ediyoruz.
Bu üretim gücü, yıllar boyunca yaptığımız yatırımların ve sürekli gelişim anlayışımızın bir sonucu” ifadesini kullandı. Hiçbir zaman mevcut durum ile yetinmediklerini sözlerine ekleyen Zeki Kıvanç, daima gelişime önem vererek niş katma değerli ürünler üretmeye de çalıştıklarını söyledi. Zeki Kıvanç bu durumu, “Çünkü sanayide ayakta kalmanın ve rekabet gücünü korumanın yolu, bugünün başarısını yarının yatırımlarıyla desteklemekten geçiyor” şeklinde açıkladı.
“Döngüsel ekonomiyi kağıt üretiminin merkezine taşıyoruz”
Son yıllarda Kıvanç Tekstil açısından en önemli adımlardan birinin, tekstil üretiminin hemen yanında hayata geçirdikleri kâğıt yatırımı olduğunu vurgulayan Zeki Kıvanç, “2022 yılında temellerini attığımız entegre kağıt üretim tesisimizle birlikte üretim kabiliyetimize yeni bir alan ekledik. 2024 yılında ilk üretimimizi gerçekleştirdik” dedi.
Zeki Kıvanç, bu yatırımın temelinde yeni bir üretim alanı oluşturmanın yanı sıra döngüsel ekonomi anlayışını üretimin merkezine taşımak olduğuna atıfta bulundu. Kağıt üretim tesisinin 100 bin metrekarelik bölümünün kapalı alanlar olmak üzere toplam 230 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olduğu bilgisini paylaşan Kıvanç, “Tesisimizde üretim süreçleri, atık kağıdın üretim hattına girişinden nihai ürünün mamul kağıt olarak depolanmasına kadar entegre bir yapı içerisinde gerçekleştiriliyor.
Bölgemizin ve sektörümüzün önemli yatırımlarından biri olan kağıt üretim tesisimiz, son teknolojiyle donatılmış 160 metre uzunluğundaki kağıt makinesi ve buna eşlik eden hamur hazırlama, atık su arıtma, kimyasal hazırlık ve kazan tesisleriyle yüksek teknolojiye dayalı bir üretim altyapısına sahip” dedi.
“Üretim süreçlerimizdeki verimliliği sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz”
Kâğıt üretim tesisinin yıllık 420 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiğine işaret eden Zeki Kıvanç, “Buradaki en önemli özelliklerden biri ise üretimde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt hammaddesi kullanılması. Bu yatırım bizim için tekstilden kâğıda geçişten çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, kaynakların yeniden ekonomiye kazandırıldığı, atıkların yeni bir üretimin hammaddesine dönüştürüldüğü ve sanayinin çevresel etkisinin azaltılmasının hedeflendiği yeni bir üretim anlayışının parçası” ifadelerini kullandı. Zeki Kıvanç, tekstil ve kâğıdın ilk bakışta farklı sektörler gibi görünmesine karşın; Kıvanç Tekstil açısından bu yatırımların temelinde aynı sanayi vizyonu bulunduğuna dikkat çekti.
Zeki Kıvanç; tekstil tarafında yıllardır geliştirdikleri üretim tecrübesini, kağıt yatırımında yeni teknolojiler ve otomasyon sistemleriyle farklı bir üretim alanına taşıdıklarını belirtti. Zeki Kıvanç, “Kağıt tesisimizde robotik ve yapay zeka destekli otomasyon sistemlerini kullanıyoruz. Hammadde tedarikinden sevkiyata kadar süreçlerimizi otomasyon sistemleriyle anlık olarak takip ediyor, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde teknolojiden maksimum düzeyde yararlanıyoruz. Bu yapı sayesinde yalnızca üretim kapasitemizi değil, üretim süreçlerimizdeki verimliliği ve kaliteyi de sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Tekstil tarafında yıllar içinde oluşturdukları bilgi birikimini yeni teknolojilerle geliştireceklerini söyleyen Zeki Kıvanç; “Kağıt tarafında ise yüksek teknolojiye dayalı üretim yapımızı daha da güçlendireceğiz. İki üretim alanında da ortak hedefimiz aynı, daha verimli üretmek, daha yüksek kalite sunmak, daha fazla katma değer yaratmak, daha fazla ihracat yapmak ve Türkiye’nin sanayi gücüne daha fazla katkı sunmak” şeklinde konuştu.
Daha az kaynakla daha fazla değer üretmek amaçlanıyor
Kıvanç Tekstil’de sürdürülebilirlik yaklaşımının yeni bir gündem maddesi olmadığına vurgu yapan Zeki Kıvanç, “2012 yılında Türkiye’de ilk defa çatılarımıza kurduğumuz güneş enerjisi sistemleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı başlattık. Bugün tekstil üretimimizde enerji ve su verimliliğini artıran yatırımlar, atık yönetimi projeleri ve düşük emisyonlu lojistik çözümler üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Kurumsal karbon ayak izinin Kıvanç Tekstil’de düzenli olarak ölçüldüğü ve sürdürülebilirlik raporları hazırladıklarına dikkat çeken Zeki Kıvanç, “2017 yılında kurduğumuz Ar- Ge ve Tasarım Merkezimizde de sürdürülebilir üretime yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 36 kişilik ekibimizle geri dönüştürülmüş elyaflar ve doğa dostu hammaddeler üzerinde çalışmalar yürütüyor, çevreye daha duyarlı ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz” dedi. Zeki Kıvanç, “Tekstil ve kağıt yatırımlarımızın ortak bir noktası bulunuyor. Daha az kaynakla daha fazla değer üretmek. Bunu yaparken de kaliteyi korumak, çevresel etkileri azaltmak ve teknolojiden daha fazla yararlanmak” ifadelerini kullandı.