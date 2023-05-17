Kıyafet kiralama sektöründe hedef; 4,4 milyar dolar

Mehtap HALICI

Dünyada ve Türkiye’de moda dünyasında paylaşım ekonomisi giderek yaygınlaşıyor. Günümüzde trendlerin ve beğenilerin hızla değiştiği bir dönemde tüketimdeki çılgınlık paylaşım ekonomisine yansıyor. Hem daha ekonomik hem de tüketime ciddi bir alternatif olan kiralama sektörü, moda dünyasını bu alana yöneltiyor.

Paylaşım ekonomisinin dünyadaki gücünü her geçen gün artırdığına dikkat çeken UnoMoi Kurucusu Gözde Atasoy, ikinci el ve kiralama pazarının 10 yıl içinde hızlı modadan daha çok büyüyeceğini söyleyerek, “Hızlı paylaşım ekonomisi tüm dünyada ekonomiye değer sağlamaya devam ediyor. Kıyafet kiralama sektörünün büyüklüğünün 2028'de 4,4 milyar dolara ulaşacağını bekliyoruz” dedi.

Kıyafetleri daha ucuza giyme imkanı

Urban Outfitters, Banana Republic, Selfridges ve H&M gibi perakende devleri, Ralph Lauren ve Burberry gibi lüks moda markalarının sektörde faaliyet gösterdiğine değinen Gözde Atasoy, özellikle Amerika'da en önemli markaların kiralama sektörünün içinde yer almayı, yeni nesli yakalayabilmenin bir yolu olarak gördüklerini ifade etti.

Atasoy, kiralamanın giyinmenin geleceği olduğunu sözlerine ekledi. Kıyafet kiralama sektörünün hem ekonomik hem de zaman açısından maliyetleri düşürme olanağı sağladığına dikkat çeken Rentony Kurucusu ve Stil Danışmanı Yasemin Eke, kiralanan parçaların sezonda perakendecilerde de satışta olan ürünler olduğuna dikkat çekti.

Günümüzde trendlerin hızlı değiştiğini anlatan Yasemin Eke, kiralama yöntemiyle birlikte trendlerin zamanında ve anında takip edildiğini söyledi.

Eke, şöyle devam etti: “Çoğumuz 1-2 kere giyeceğimiz kıyafete yüksek ücretler ödemek istemiyoruz. Bu parayı deneyim kazanmaya harcamak çok daha pozitif yönde hayata etki ediyor. Bir kere giyilecek bir gece elbisesine minimum 10 ila 20 bin TL arasında para vermek yerine, maksimum 1 ila 2 bin liraya kiralanabiliyor. Bu sistem aynı ürünü kişiye mağazadakinin en az 10’da birine giyme imkanı sunuyor.”

UnoMoi: Aylık abonelik sunuyor

Üyelerine 3 bin parçadan oluşan envanterden seçtikleri 3 ürünü 1 ay süre ile kiralıyorlar. Türkiye’de sadece kadınlara online platform üzerinden hizmet veren marka, Türkiye’nin her yerine hizmet veriyor. İstanbul’un ardından İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerden talep görüyor.

Tüm ürünleri, kullanıma dair hasarlara karşı sigortalı olduğu için, üyelerine ücret yansıtmıyor. Markanın kurucusu Gözde Atasoy, kıyafet kiralamada en çok kaban, mont ve ceket gibi dış giyim seçeneklerinin tercih edildiğini, kış sezonunda kayak kıyafetlerinin ilgi gördüğünü belirtiyor.

Rentony: Günlük sistemle ilerliyor

Günlük sistemle ilerliyor. Müşterilerine seçtikleri ürünü 5 gün süreyle kiralıyorlar. Marka, 2 gün de ilave satın alma seçeneği sunuyor. İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun gibi şehirlerden talep görüyor. Ürün ve hizmetin bir kazaya uğramasına karşılık marka, kıyafetlerini kiralayan kişilere bir taahhüt imzalatıyor. Markanın kurucusu Yasemin Eke, kıyafet kiralamada denize kıyısı olan şehirlerde daha çok davet elbiseleri tercih edildiğini, büyük şehirlerde ise özellikle işe giyilebilecek kıyafetler öncelikli ilgi gördüğünü ifade ediyor.