KKTC’ye 70 milyon poundluk yatırımla 1.159 daire yapacak

Hamide HANGÜL

Ada’da 70 milyon poundluk yatırımla 1+0’dan 2+1’e kadar yatırımlık konut geliştirmek için çalışmalara başlayan Spoint İnşaat, toplam 1.159 daire ve 10 adet ticari ünite üretecek. Daire fiyatları 1+0’da 70 bin pounddan başlayacak. Projenin detaylarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayan Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, Kıbrıs’ta hayata geçecek Viva İskele projesinin 73 bin metrekarelik alanda inşa edileceğini söyledi.

Projenin, ada hayatıyla metropol yaşantısını buluştururken, yatırımcıları, yeni bir yaşam merkeziyle tanıştıracağını söyleyen Memiç, yüksek standartlar, çevreye karşı duyarlılık ve konforun birarada sunulacağını söyledi. 2015’ten bu yana imza attıkları taahhüt projelerinde kalite, güven ve estetiği buluşturduklarını söyleyen Memiç, “Şimdi de yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlar barındıran Kıbrıs’ın en gözde lokasyonu Yeni İskele bölgesinde, 2025 yılında temelini atacağımız Viva İskele projesini başlatıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta 1000 kişiye istihdam sağlanacak

Söz konusu projenin, 1.159 daire ve 10 ticari alan olmak üzere 73.000 metrekarelik inşaat alanına ulaşacağını söyleyen Memiç, “Projemizin inşaatına Ocak 2025’te başlayacağız. Modern mimarisi, sosyal alanları ve geniş ticari birimleriyle yatırımcılara önemli bir değer sunacak. Projemizi Ocak 2027’de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Kıbrıs’ta gayrimenkul yatırımının, diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha kazançlı olduğuna dikkat çeken Ünal Memiç, “Kıbrıs vergisel avantajları, yüksek kira getirisi ve gelişen turizm sektörüyle yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Ayrıca muhteşem doğal güzellikleri, yılın neredeyse 300 günü güneşli havası yatırımcıları cezbediyor. Biz de Viva İskele projesiyle, Kıbrıs’ta kazançlı yatırımın adresi olacağımıza inanıyoruz. Kıbrıs inşaat piyasasının sunduğu fırsatları, geliştirdiğimiz yatırım modeliyle daha da cazip hale getireceğiz. Konut sektöründe Viva İskele ile başlayan yolculuğumuzu ileride yeni yurt dışı projelerle sürdüreceğiz” diye konuştu.

Projenin istihdama da katkı sağlayacağını söyleyen Memiç, yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Memiç, “Kıbrıs ekonomisinin gelişimine önemli katkı bir katkı sağlayacak ticari yatırım modeli ile projemizin, bir konut projesi olmanın çok ötesindeki vizyonunun, Türkiyemizin Kıbrıs’taki anlamlı varlığına önemli katkıları olacağına inanıyorum” diye konuştu. Meriç, projede daire fiyatlarının 70 bin pounddan başladığını da sözlerine ekledi.