Klima ithalatında 'gözden geçirme' soruşturması

Ticaret Bakanlığı, yerli üretici Üntes tarafından yapılan başvuru üzerine, 8415.83.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) ‘yalnız salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılması kararlaştırıldı. Soruşturma sırasında halen CIF bedelinin yüzde 56.5’i oranındaki önlem uygulanmaya devam edecek.

Soruşturmaya konu ürün için 2010 yılında CIF bedelinin yüzde 34.27’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş, 2016’da ise bu oran yüzde 56.5’e yükseltilmişti.