Genç istihdamda hedef NEET

Nagihan KALSIN

Çalışma ve Sosyal Gü­venlik Bakanlığı, Sana­yi ve Teknoloji Bakan­lığıyla birlikte tekstil, hazır gi­yim, deri ve mobilya olmak üzere dört sektörde verilen desteği genişletmeye hazırla­nıyor. Bakanlık, Ne istihdamda ne de eğitim ve öğretimde olan gençler (NEET) için çalışma yaparken genç istihdam ham­lesini hayata geçirmeye hazır­lanıyor.

Bakan Işıkhan,15-29 yaş grubunda olan geçleri is­tihdam piyasasına kazandır­manın en büyük hedefleri ol­duğunu aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de basın men­suplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, hem genç istihdamına yönelik planlanan büyük ham­lenin ayrıntılarını hem de ima­lat sanayinde devreye alınacak yeni destek modelini anlattı.

Hedef 3 yılda 3 milyon genç istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç iş­sizliğinin azaltılmasının önce­likli hedefleri arasında olduğu­nu belirterek, özellikle NEET grubuna yönelik özel bir prog­ramın hazırlığında olduklarını söyledi, “Bakanlık olarak; sos­yal, ekonomik, küresel anlam­da ortaya çıkan riskleri biz be­lirleyip, ona göre adımlar at­mamız lazım.

NEET grubu bizim özel olarak çalıştığımız bir grup. NEET gençler, 15-29 yaş grubunda olup ne eğitim­de ne istihdamda ne de herhan­gi bir kurs alan kesim. Bu genç­ler için ciddi programlar hayata geçireceğiz. Bu kesime yönelik önümüzdeki dönemde bir genç istihdam hamlesi hayata ge­çireceğiz. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı. Bu bi­zim en önemli hedeflerimizden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

İmalat sanayine yeni istihdam paketi geliyor

İstihdamı korumaya ve ar­tırmaya yönelik destek politi­kalarına değinen Işıkhan, Sa­nayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yürütülen iş birliği kapsamın­da yeni bir uygulamanın devre­ye alınacağını da açıkladı. Işık­han, “Özellikle istihdamın ko­runması bizim için çok önemli. İstihdamı koruyan hatta artı­ran firmalara, ilave istihdam sağlayanlara biz destek verece­ğiz burada. Yani biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Teks­til, hazır giyim, deri ve mobil­ya sektöründe 2.500 lira destek verdi.

Ama KOBİ’lerle sınırlıy­dı ve bu dört sektörle sınırlıy­dı. Biz de hem esnafımızı ko­ruyacak hem büyük işletme­lerimizi koruyacak, hem de istihdamın korunması ve artı­rılmasına hizmet edecek yeni bir uygulamaya geçiyoruz. İlgi­li kanun teklifi yakın zamanda plan bütçe komisyonunda ka­bul edildi. Kısa sürede kanun­laşmasını bekliyoruz. İmalat sanayinde faydalanacak sektör sayısını Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığımız ile birlikte arttıra­cağız.

Destek miktarını da aynı şekilde arttıracağız ancak he­nüz tutarı belirlemedik. Böyle­likle ülkemizin imalat gücünü, içinde bulunduğumuz dezenf­lasyon sürecinde koruyarak, işsizlik rakamlarını da tek ha­nelerde tutmaya ve daha da iyi­leştirmeye yönelik önemli bir adım atmış olacağız” açıklama­sında bulundu.

“Aktif-pasif oranını 2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’de istihdam ve emeklilik dengesiyle ilgi­li güncel verileri paylaşan Ba­kan Işıkhan, aktif-pasif oranı­nın iyileştirilmesi için çalış­maların sürdüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Şu an 32.2 milyon vatandaşımız istihdamda. Pasif dediğimiz emeklilerin sayısı 17 milyo­na yaklaşmış durumda. Bunun 11.4 milyonu SSK’lı emekliler, 2.9 milyonu Bağ-Kur’lu ve 2.5 milyonu Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlarımız. İşyeri sayımız geçmişte 727 binken şu an 2.3 milyona ulaş­mış durumda.

Aktif-pasif ora­nı aktif istihdam politikalarıy­la birlikte daha da yükseltme­ye gayret ediyoruz. Çünkü arzu edilen hedef iki çalışan sayısı­na karşılık bir emekli sayısı ol­ması. Şimdi bu rakam 1.6 düze­yinde. Dünya ortalaması 1.8. Al­manya, Hollanda’da 1.8. ideali tabii 2. Bizim 2’yi yakaladığımız dönemler oldu.” Işıkhan, çalış­ma çağındaki atıl işgücünün ye­niden istihdama kazandırılma­sının en önemli öncelikleri ara­sında olduğunu da belirtti.

“Sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü”

Bakan Işıkhan, kamuoyunda emekli maaş ödemeleriyle ilgili çıkan haberleri değerlendirirken, sosyal güvenlik sisteminin yapısal olarak güçlü olduğunu vurgulayarak , “Bizim amacımız burada sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki kapsamı genişletmek. Şu anda vatandaşlarımızın %99’u sosyal güvenlik şemsiyemiz kapsamında.

Sosyal güvenlik sistemimizden bahsederken; sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece bireyi değil aynı zamanda aile üyelerinin de kapsama alındığı ve sigortalının vefatı halinde geride kalanlara da ödeme yapıldığı bir sosyal güvenlik sisteminden söz ediyoruz. Dünyada bunun örneğini bulmak gerçekten güç. Sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü. Bundan kimsenin endişesi olmasın” cevabını verdi.

Asgari ücret süreci aralıkta başlıyor

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Bakan Vedat Işıkhan, komisyonun yapısına ilişkin kamuoyundaki yanlış algılara dikkat çekti. Işıkhan, “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar. Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.

Tabii Türk-İş’in ve Hak-İş’in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.