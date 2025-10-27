Genç istihdamda hedef NEET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15-29 yaş grubunda olup ne eğitimde ne istihdamda ne de herhangi bir kurs alan kesim için önümüzdeki dönemde bir genç istihdam hamlesi hayata geçireceklerini söyledi. Işıkhan, “Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı” dedi. İstihdamı koruyan hatta artıran firmalara da destek paketi geleceğini de açıklayan Işıkhan, “İmalat sanayinde faydalanacak sektör sayısını ve destek miktarını da aynı şekilde artıracağız” dedi.
Nagihan KALSIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere dört sektörde verilen desteği genişletmeye hazırlanıyor. Bakanlık, Ne istihdamda ne de eğitim ve öğretimde olan gençler (NEET) için çalışma yaparken genç istihdam hamlesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Bakan Işıkhan,15-29 yaş grubunda olan geçleri istihdam piyasasına kazandırmanın en büyük hedefleri olduğunu aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, hem genç istihdamına yönelik planlanan büyük hamlenin ayrıntılarını hem de imalat sanayinde devreye alınacak yeni destek modelini anlattı.
Hedef 3 yılda 3 milyon genç istihdam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç işsizliğinin azaltılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, özellikle NEET grubuna yönelik özel bir programın hazırlığında olduklarını söyledi, “Bakanlık olarak; sosyal, ekonomik, küresel anlamda ortaya çıkan riskleri biz belirleyip, ona göre adımlar atmamız lazım.
NEET grubu bizim özel olarak çalıştığımız bir grup. NEET gençler, 15-29 yaş grubunda olup ne eğitimde ne istihdamda ne de herhangi bir kurs alan kesim. Bu gençler için ciddi programlar hayata geçireceğiz. Bu kesime yönelik önümüzdeki dönemde bir genç istihdam hamlesi hayata geçireceğiz. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı. Bu bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi” ifadelerini kullandı.
İmalat sanayine yeni istihdam paketi geliyor
İstihdamı korumaya ve artırmaya yönelik destek politikalarına değinen Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yürütülen iş birliği kapsamında yeni bir uygulamanın devreye alınacağını da açıkladı. Işıkhan, “Özellikle istihdamın korunması bizim için çok önemli. İstihdamı koruyan hatta artıran firmalara, ilave istihdam sağlayanlara biz destek vereceğiz burada. Yani biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektöründe 2.500 lira destek verdi.
Ama KOBİ’lerle sınırlıydı ve bu dört sektörle sınırlıydı. Biz de hem esnafımızı koruyacak hem büyük işletmelerimizi koruyacak, hem de istihdamın korunması ve artırılmasına hizmet edecek yeni bir uygulamaya geçiyoruz. İlgili kanun teklifi yakın zamanda plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Kısa sürede kanunlaşmasını bekliyoruz. İmalat sanayinde faydalanacak sektör sayısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte arttıracağız.
Destek miktarını da aynı şekilde arttıracağız ancak henüz tutarı belirlemedik. Böylelikle ülkemizin imalat gücünü, içinde bulunduğumuz dezenflasyon sürecinde koruyarak, işsizlik rakamlarını da tek hanelerde tutmaya ve daha da iyileştirmeye yönelik önemli bir adım atmış olacağız” açıklamasında bulundu.
“Aktif-pasif oranını 2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz”
Türkiye’de istihdam ve emeklilik dengesiyle ilgili güncel verileri paylaşan Bakan Işıkhan, aktif-pasif oranının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Şu an 32.2 milyon vatandaşımız istihdamda. Pasif dediğimiz emeklilerin sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Bunun 11.4 milyonu SSK’lı emekliler, 2.9 milyonu Bağ-Kur’lu ve 2.5 milyonu Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlarımız. İşyeri sayımız geçmişte 727 binken şu an 2.3 milyona ulaşmış durumda.
Aktif-pasif oranı aktif istihdam politikalarıyla birlikte daha da yükseltmeye gayret ediyoruz. Çünkü arzu edilen hedef iki çalışan sayısına karşılık bir emekli sayısı olması. Şimdi bu rakam 1.6 düzeyinde. Dünya ortalaması 1.8. Almanya, Hollanda’da 1.8. ideali tabii 2. Bizim 2’yi yakaladığımız dönemler oldu.” Işıkhan, çalışma çağındaki atıl işgücünün yeniden istihdama kazandırılmasının en önemli öncelikleri arasında olduğunu da belirtti.
“Sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü”
Bakan Işıkhan, kamuoyunda emekli maaş ödemeleriyle ilgili çıkan haberleri değerlendirirken, sosyal güvenlik sisteminin yapısal olarak güçlü olduğunu vurgulayarak , “Bizim amacımız burada sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki kapsamı genişletmek. Şu anda vatandaşlarımızın %99’u sosyal güvenlik şemsiyemiz kapsamında.
Sosyal güvenlik sistemimizden bahsederken; sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece bireyi değil aynı zamanda aile üyelerinin de kapsama alındığı ve sigortalının vefatı halinde geride kalanlara da ödeme yapıldığı bir sosyal güvenlik sisteminden söz ediyoruz. Dünyada bunun örneğini bulmak gerçekten güç. Sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü. Bundan kimsenin endişesi olmasın” cevabını verdi.
Asgari ücret süreci aralıkta başlıyor
Asgari ücret tartışmalarına da değinen Bakan Vedat Işıkhan, komisyonun yapısına ilişkin kamuoyundaki yanlış algılara dikkat çekti. Işıkhan, “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar. Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.
Tabii Türk-İş’in ve Hak-İş’in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.